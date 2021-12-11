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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
4:1
Конец матча

Стадион:
Боруссия М
0'
1:0
21' Гол
Гвардиол Йошко
24' Желтая карточка
Ади Хюттер
2:0
33' Гол
Андре Силва
41' Желтая карточка
Эмболо Брель
42' Желтая карточка
Штиндль Ларс
59' Желтая карточка
Орбан Вилли
81' Желтая карточка
Гвардиол Йошко
2:1
88' Гол
Бенсебаини Рами
89' Желтая карточка
Симакан Мохамед
3:1
90' Гол
Нкунку Кристофер
4:1
90' Гол
Хенрихс Бенджамин
90'+5

Ход матча

21'
Гвардиол Йошко
(Анхелиньо Хосе)
1:0
24'
 
Ади Хюттер
33'
Андре Силва
(Анхелиньо Хосе)
2:0
41'
 
Эмболо Брель
42'
 
Штиндль Ларс
54'
 
Бенеш Ласло
Хофманн Йонас
59'
Орбан Вилли
 
63'
Собослаи Доминик
Форсберг Эмиль
 
63'
Хенрихс Бенджамин
Орбан Вилли
 
71'
Адамс Тайлер
Лаймер Конрад
 
76'
 
Плеа Алассан
Штиндль Ларс
81'
Гвардиол Йошко
 
84'
Броббей Брайан
Андре Силва
 
88'
2:1
Бенсебаини Рами
(Эмболо Брель)
89'
Симакан Мохамед
 
90'
Нкунку Кристофер
(Броббей Брайан)
3:1
90'
Хенрихс Бенджамин
(Нкунку Кристофер)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 0
  • 4 Офсайды 5
  • 19 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 131
РБ Лейпциг 83.2% (109)
X 11.5% (15)
Боруссия М 5.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
17
Коне
Куадио
8
Закария
Денис
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Боруссия М

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 7 0.47
Андре Силва 4 (1) 0.27
Поульсен Юссуф 4 0.27
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.27
Собослаи Доминик 3 0.2
Хайдара Амаду 2 0.13
Гвардиол Йошко 1 0.07
Хенрихс Бенджамин 1 0.07
Лаймер Конрад 1 0.07
Мукиэле Норди 1 0.07
Новоа Уго 1 0.07
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.47
Плеа Алассан 3 0.2
Штиндль Ларс 2 0.13
Закария Денис 2 0.13
Нойхаус Флориан 2 0.13
Эмболо Брель 1 0.07
Скалли Джозеф 1 0.07
Бенсебаини Рами 1 0.07
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Кампль Кевин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 5 0
Закария Денис 4 0
Коне Куадио 4 0
Бейер Луис 3 0
Бенсебаини Рами 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Эмболо Брель 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
8
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
3
38%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
1
13%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
7
28%
1
13%
61-75
5
20%
3
38%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
8
47%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
25%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
33%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

29
20
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
3%
6
30%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
5
17%
6
30%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
8
28%
3
15%
61-75
5
17%
3
15%
76-90

Пропущено

19
27
7 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
4
21%
5
19%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
2
11%
6
22%
31-45
6
32%
2
7%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1
Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 47 - 16 37
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
7. Майнц Заявка 15 6 3 6 21 - 16 21
8. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
9. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
10. Бохум Заявка 15 6 2 7 16 - 23 20
11. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Герта Заявка 15 5 3 7 17 - 29 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
16. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 20 - 25 14
17. Арминия Заявка 15 1 7 7 10 - 22 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
4. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
14. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
12. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
14. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
16. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
РБ Лейпциг 83.2% (109)
X 11.5% (15)
Боруссия М 5.3% (7)
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 4:1 Боруссия М

Исход игры
РБ Лейпциг
83.2% (109)
Ничья
11.5% (15)
Боруссия М
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
74.42% (96)
Меньше
25.58% (33)
Обе команды забьют
Да
78.29% (101)
Нет
21.71% (28)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
49.6% (65)
2:0 РБ Лейпциг
10.7% (14)
3:1 РБ Лейпциг
9.2% (12)
1:0 РБ Лейпциг
7.6% (10)
1:1 Ничья
6.9% (9)
1:2 Боруссия М
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:0 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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