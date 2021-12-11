Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Олимпиаштадион
15' Желтая карточкаДарида Владимир
1:0
53' ГолЙоветич Стеван
Ход матча
15'
53'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
23
Рихтер
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Герта
Арминия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|4
|0.27
|Рихтер Марко
|3
|0.2
|Сердар Суат
|2
|0.13
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.13
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.07
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.07
|Маолида Мизиан
|1
|0.07
|Дарида Владимир
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|3
|0.2
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.2
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.13
|Виммер Патрик
|1
|0.07
|Ласм Бриан
|1
|0.07
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|4
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Сердар Суат
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Виммер Патрик
|3
|0
|Бруннер Седрик
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
5
63%
1
14%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
22
13
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
5
38%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
43%
3
30%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Пропущено
30
20
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
6
30%
16-30
4
13%
3
15%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
3
10%
7
35%
61-75
8
27%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1
Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2
Арминия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1
Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 16
|35
|2.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 14
|26
|5.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|31 - 23
|24
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|7.
|Майнц
|1:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 15
|22
|8.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 18
|21
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|10.
|Бохум
|1:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 23
|20
|11.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|12.
|Герта
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 29
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 26
|18
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|20 - 25
|14
|17.
|Арминия
|0:1 Заявка
|15
|1
|7
|7
|10 - 21
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Бавария
|1:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 9
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|6.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|Майнц
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|8.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|12.
|Герта
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|7.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 16
|8
|8.
|Майнц
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Герта
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|11.
|Бохум
|1:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Арминия
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|14.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|16.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Герта 1:0 Арминия
Исход игры
Герта
82.2% (106)
Ничья
14.7% (19)
Арминия
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.28% (49)
Меньше
61.72% (79)
Обе команды забьют
Да
48.44% (62)
Нет
51.56% (66)
Популярный счёт
1:0 Герта
41.1% (53)
2:1 Герта
31% (40)
1:1 Ничья
10.1% (13)
2:0 Герта
7% (9)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:1 Арминия
1.6% (2)
3:1 Герта
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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