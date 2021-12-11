Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Рихтер Марко пробует нанести удар издали, но Штефан Ортега держит все под контролем

46' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Йоветич Стеван из команды Герта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

45' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Шёпф Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Виммер Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Виммер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Арминия выполняет удар от ворот.

40' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Арминия выполняет удар от ворот.

37' Хороший удар издали нанес Дарида Владимир , но отличный сейв сделал Штефан Ортега. Угловой.

36' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

34' Игрок Бельфодиль Исхак из команды Герта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Игрок команды Герта выносит мяч

33' Арминия произведет угловой с левой стороны.

32' Шёпф Алессандро пробил со штрафного прямо в стенку

30' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

29' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' После штрафного удара,который нанес Йоветич Стеван мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

27' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок Виммер Патрик из команды Арминия неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

23' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Герта

22' Кунце Фабиан не смог попасть в створ ударом издали

20' Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Герта выполняет удар от ворот.

19' Боята Дедрик нанес удар головой, но Штефан Ортега спокойно отбил мяч.

17' Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Зефёйк Дейовайсио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Кунце Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Дарида Владимир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нильссон Йоаким из команды Арминия

14' Сердар Суат завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

14' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

13' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Зефёйк Дейовайсио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хорошую попытку сделал Сердар Суат . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Бруннер Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок Бельфодиль Исхак из команды Герта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' Голкипер мог бы сыграть и получше

9' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Окугава Масая из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Герта начинает с центра поля