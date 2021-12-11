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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Арминия
0'
15' Желтая карточка
Дарида Владимир
1:0
53' Гол
Йоветич Стеван
54'

Ход матча

15'
Дарида Владимир
 
53'
Йоветич Стеван
(Бельфодиль Исхак)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 129
Герта 82.2% (106)
X 14.7% (19)
Арминия 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Арминия
2.46
3.49
4.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Шволов
Александер
42
Зефёйк
Дейовайсио
4
Боята
Дедрик
5
Штарк
Никлас
21
Платтенхардт
Марвин
23
Рихтер
Марко
18
Аскасибар
Сантьяго
6
Дарида
Владимир
8
Сердар
Суат
14
Бельфодиль
Исхак
19
Йоветич
Стеван
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
19
Притль
Мануэль
16
Кунце
Фабиан
20
Виммер
Патрик
8
Шёпф
Алессандро
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
Герта
4-4-2
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Герта
Арминия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

Б
0:0
Б
1:0
ТМК
4:1
К
0:2
К
0:0
Б2
1:3
Б2
3:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 4 0.27
Рихтер Марко 3 0.2
Сердар Суат 2 0.13
Эккеленкамп Юрген 2 0.13
Лукебакио Доди 1 (1) 0.07
Пёнтек Кшиштоф 1 0.07
Маолида Мизиан 1 0.07
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Бельфодиль Исхак 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 3 0.2
Клос Фабиан 3 (2) 0.2
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.13
Виммер Патрик 1 0.07
Ласм Бриан 1 0.07
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 4 0
Дарида Владимир 4 0
Сердар Суат 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Йоветич Стеван 1 0
Шволов Александер 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Виммер Патрик 3 0
Бруннер Седрик 2 0
Ласм Бриан 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Андраде Андреас 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Пипер Амос 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
5
63%
1
14%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

22
13
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
5
38%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
43%
3
30%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Пропущено

30
20
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
6
30%
16-30
4
13%
3
15%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
3
10%
7
35%
61-75
8
27%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1
Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2
Арминия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1
Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 15 11 2 2 46 - 16 35
2. Боруссия Д 1:1 Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Фрайбург 1:1 Заявка 15 7 5 3 26 - 14 26
5. Хоффенхайм 1:1 Заявка 15 7 3 5 31 - 23 24
6. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
7. Майнц 1:1 Заявка 15 6 4 5 21 - 15 22
8. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 15 6 3 6 27 - 18 21
9. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
10. Бохум 1:1 Заявка 15 6 2 7 16 - 23 20
11. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Герта 1:0 Заявка 15 5 3 7 16 - 29 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Боруссия М 0:2 Заявка 15 5 3 7 18 - 26 18
15. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
16. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 20 - 25 14
17. Арминия 0:1 Заявка 15 1 7 7 10 - 21 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:1 Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
2. Бавария 1:1 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 8 6 0 2 23 - 9 18
4. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5. Хоффенхайм 1:1 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7. Майнц 1:1 Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
8. Боруссия М 0:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум 1:1 Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
12. Герта 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
14. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия 0:1 Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург 1:1 Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д 1:1 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
7. Хоффенхайм 1:1 Заявка 8 2 2 4 14 - 16 8
8. Майнц 1:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Герта 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
10. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
11. Бохум 1:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
12. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13. Арминия 0:1 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
14. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
15. Боруссия М 0:2 Заявка 8 1 1 6 6 - 16 4
16. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Герта 82.2% (106)
X 14.7% (19)
Арминия 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Арминия
2.46
3.49
4.60
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Новости
Где смотреть матч Герта 1:0 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Герта 1:0 Арминия

Исход игры
Герта
82.2% (106)
Ничья
14.7% (19)
Арминия
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.28% (49)
Меньше
61.72% (79)
Обе команды забьют
Да
48.44% (62)
Нет
51.56% (66)
Популярный счёт
1:0 Герта
41.1% (53)
2:1 Герта
31% (40)
1:1 Ничья
10.1% (13)
2:0 Герта
7% (9)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:1 Арминия
1.6% (2)
3:1 Герта
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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