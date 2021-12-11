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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
2:0
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
15' Желтая карточка
Дарида Владимир
1:0
53' Гол
Йоветич Стеван
88' Желтая карточка
Бруннер Седрик
2:0
90' Гол
Зельке Дейви
90'+6

Ход матча

15'
Дарида Владимир
 
53'
Йоветич Стеван
(Бельфодиль Исхак)
1:0
61'
 
Крюгер Флориан
Кунце Фабиан
61'
 
Ласм Бриан
Клос Фабиан
69'
Эккеленкамп Юрген
Сердар Суат
 
69'
Боатенг Кевин-Принс
Рихтер Марко
 
71'
 
Андраде Андреас
Лаурсен Якоб-Баррет
76'
 
Хак Робин
Окугава Масая
76'
 
Серра Янни
Виммер Патрик
78'
Пёнтек Кшиштоф
Бельфодиль Исхак
 
88'
Зельке Дейви
Дарида Владимир
 
88'
Тусар Люка
Йоветич Стеван
 
88'
 
Бруннер Седрик
90'
Зельке Дейви
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 129
Герта 82.2% (106)
X 14.7% (19)
Арминия 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Шволов
Александер
42
Зефёйк
Дейовайсио
4
Боята
Дедрик
5
Штарк
Никлас
21
Платтенхардт
Марвин
23
Рихтер
Марко
18
Аскасибар
Сантьяго
6
Дарида
Владимир
8
Сердар
Суат
14
Бельфодиль
Исхак
19
Йоветич
Стеван
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
19
Притль
Мануэль
16
Кунце
Фабиан
20
Виммер
Патрик
8
Шёпф
Алессандро
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
Герта
4-4-2
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Герта
Арминия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

Б
0:0
Б
1:0
ТМК
4:1
К
0:2
К
0:0
Б2
1:3
Б2
3:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 5 0.33
Рихтер Марко 3 0.2
Сердар Суат 2 0.13
Эккеленкамп Юрген 2 0.13
Лукебакио Доди 1 (1) 0.07
Зельке Дейви 1 0.07
Пёнтек Кшиштоф 1 0.07
Маолида Мизиан 1 0.07
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Бельфодиль Исхак 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 3 0.2
Клос Фабиан 3 (2) 0.2
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.13
Виммер Патрик 1 0.07
Ласм Бриан 1 0.07
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 4 0
Дарида Владимир 4 0
Сердар Суат 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Йоветич Стеван 1 0
Шволов Александер 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Виммер Патрик 3 0
Ласм Бриан 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Андраде Андреас 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Пипер Амос 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
5
63%
2
22%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

22
13
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
5
38%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
38%
3
30%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
3
30%
76-90

Пропущено

30
22
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
6
27%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
3
10%
7
32%
61-75
8
27%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1
Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2
Арминия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1
Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 47 - 16 37
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
7. Майнц Заявка 15 6 3 6 21 - 16 21
8. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
9. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
10. Бохум Заявка 15 6 2 7 16 - 23 20
11. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Герта Заявка 15 5 3 7 17 - 29 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
16. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 20 - 25 14
17. Арминия Заявка 15 1 7 7 10 - 22 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
4. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
14. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
12. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
14. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
16. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Герта 82.2% (106)
X 14.7% (19)
Арминия 3.1% (4)
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Где смотреть матч Герта 2:0 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Герта 2:0 Арминия

Исход игры
Герта
82.2% (106)
Ничья
14.7% (19)
Арминия
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.28% (49)
Меньше
61.72% (79)
Обе команды забьют
Да
48.44% (62)
Нет
51.56% (66)
Популярный счёт
1:0 Герта
41.1% (53)
2:1 Герта
31% (40)
1:1 Ничья
10.1% (13)
2:0 Герта
7% (9)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Арминия
1.6% (2)
0:1 Арминия
1.6% (2)
3:1 Герта
1.6% (2)
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