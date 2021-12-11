Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Штеффен Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Штуттгарт

44' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

41' Ито Хироки получил желтую карточку от судьи

40' Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Лакруа Максанс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Ох, нехорошо это выглядит. Фёрстер Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Арнольд Максимилиан пробил со штрафного прямо в стенку

31' Мангаля Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' После штрафного удара,который нанес Арнольд Максимилиан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

25' Г О О О О Л - Мавропанос Константинос из команды Штуттгарт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

24' Борнаув Себастьян получил желтую карточку от судьи

24' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ох, нехорошо это выглядит. Массимо Роберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Массимо Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

21' Астер Вранкс получил травму и заменен. Гилавоги Жошуа выходит на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Арнольд Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

20' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Астер Вранкс из команды Вольфсбург подал угловой слева.

16' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Штуттгарт

14' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

14' Вальдшмидт Лука не смог попасть в створ ударом издали

13' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Вольфсбург

10' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Лакруа Максанс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

6' Вальдшмидт Лука не смог попасть в створ ударом издали

5' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Астер Вранкс из команды Вольфсбург подал угловой слева.

4' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Кулибали Танги выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Вольфсбург

2' Фёрстер Филипп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Штуттгарт начинает с центра поля