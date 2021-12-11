Германия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Фольксваген-Арена
24' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
0:1
25' ГолМавропанос Константинос
41' Желтая карточкаИто Хироки
Ход матча
25'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
19
Мбабу
Кевин
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
-
42 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласНападающий
- Нападающий
-
19 Фагир ВахидНападающий
-
22 Фюрих КрисНападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Штуттгарт
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
62.5%
8.3%
29.2%
15 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.33
|Нмеча Лукас
|5
|0.33
|Баку Ридле
|2
|0.13
|Руссийон Жером
|1
|0.07
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.07
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.07
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавропанос Константинос
|4
|0.27
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.2
|Мармуш Омар
|2
|0.13
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.13
|Массимо Роберто
|2
|0.13
|Соса Борна
|1
|0.07
|Эндо Ватару
|1
|0.07
|Мангаля Орель
|1
|0.07
|Фёрстер Филипп
|1
|0.07
|Ито Хироки
|1
|0.07
|Клемент Филипп
|1
|0.07
|Фюрих Крис
|1
|0.07
|Фагир Вахид
|1
|0.07
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|2
|2
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Руссийон Жером
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Арнольд Максимилиан
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Танги
|5
|0
|Каразор Атакан
|3
|1
|Антон Вальдемар
|2
|1
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Соса Борна
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
33%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
10
16
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
30%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
16
20
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
19%
3
15%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
3
19%
4
20%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
5
26%
3
12%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
16%
5
20%
31-45
4
21%
4
16%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
4
21%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0
Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3
Штуттгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0
Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|47 - 16
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 23
|26
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 15
|25
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|7.
|Майнц
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 16
|21
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 19
|21
|9.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 21
|20
|10.
|Бохум
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 23
|20
|11.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|12.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 29
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|17.
|Арминия
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|10 - 22
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|6.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|13.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|14.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|7.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|10.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|11.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|12.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:1 Штуттгарт
Исход игры
Вольфсбург
81.4% (105)
Ничья
14% (18)
Штуттгарт
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.7% (79)
Меньше
37.3% (47)
Обе команды забьют
Да
69.84% (88)
Нет
30.16% (38)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
47.3% (61)
1:0 Вольфсбург
20.9% (27)
1:1 Ничья
7.8% (10)
2:0 Вольфсбург
7% (9)
2:2 Ничья
4.7% (6)
3:1 Вольфсбург
3.9% (5)
1:2 Штуттгарт
3.1% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!