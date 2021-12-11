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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 5000
Штуттгарт
0'
24' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
0:1
25' Гол
Мавропанос Константинос
41' Желтая карточка
Ито Хироки
0:2
63' Гол
Фёрстер Филипп
71' Желтая карточка
Мармуш Омар
79' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
0:2
79' Не забитый пенальти
Мармуш Омар
90'+6

Ход матча

21'
Гилавоги Жошуа
Вранкс Астер
 
24'
Борнаув Себастьян
 
25'
0:1
Мавропанос Константинос
(Мармуш Омар)
26'
 
Штенцель Паскаль
Массимо Роберто
41'
 
Ито Хироки
52'
Руссийон Жером
Отавио Пауло
 
63'
0:2
Фёрстер Филипп
66'
Лукебакио Доди
Штеффен Ренато
 
66'
Нмеча Феликс
Вальдшмидт Лука
 
67'
Баку Ридле
Мбабу Кевин
 
71'
 
Мармуш Омар
74'
 
Кемпф Марк-Оливер
Фёрстер Филипп
79'
Арнольд Максимилиан
 
79'
0:2
Мармуш Омар
80'
 
Мвумпа Силас
Мармуш Омар
80'
 
Фюрих Крис
Кулибали Танги

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 129
Вольфсбург 81.4% (105)
X 14% (18)
Штуттгарт 4.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
6
Отавио
Пауло
8
Вранкс
Астер
27
Арнольд
Максимилиан
11
Штеффен
Ренато
7
Вальдшмидт
Лука
10
Нмеча
Лукас
9
Вегхорст
Ваут
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
30
Массимо
Роберто
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
23
Мангаля
Орель
7
Кулибали
Танги
20
Фёрстер
Филипп
17
Мармуш
Омар
Вольфсбург
4-2-2-2
Штуттгарт
3-5-1-1

История личных встреч

Вольфсбург
Штуттгарт

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

62.5%
8.3%
29.2%
15 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:3
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.33
Нмеча Лукас 5 0.33
Баку Ридле 2 0.13
Руссийон Жером 1 0.07
Арнольд Максимилиан 1 0.07
Вальдшмидт Лука 1 0.07
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.27
Кемпф Марк-Оливер 3 0.2
Мармуш Омар 2 0.13
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.13
Фёрстер Филипп 2 0.13
Массимо Роберто 2 0.13
Соса Борна 1 0.07
Эндо Ватару 1 0.07
Мангаля Орель 1 0.07
Ито Хироки 1 0.07
Клемент Филипп 1 0.07
Фюрих Крис 1 0.07
Фагир Вахид 1 0.07
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Гилавоги Жошуа 4 0
Руссийон Жером 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Арнольд Максимилиан 3 0
Штеффен Ренато 3 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Баку Ридле 2 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Нмеча Феликс 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 5 0
Каразор Атакан 3 1
Антон Вальдемар 2 1
Фёрстер Филипп 3 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Соса Борна 2 0
Мармуш Омар 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Фюрих Крис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
33%
2
33%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
30%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
19%
3
14%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
3
19%
4
18%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
5
24%
3
12%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
4
19%
4
16%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
4
19%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0
Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3
Штуттгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0
Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 47 - 16 37
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
7. Майнц Заявка 15 6 3 6 21 - 16 21
8. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
9. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 15 - 22 20
10. Бохум Заявка 15 6 2 7 16 - 23 20
11. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Герта Заявка 15 5 3 7 17 - 29 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Штуттгарт Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
16. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
17. Арминия Заявка 15 1 7 7 10 - 22 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
4. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
14. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 6 - 11 10
15. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
10. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
11. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
12. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
16. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
17. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Вольфсбург 81.4% (105)
X 14% (18)
Штуттгарт 4.7% (6)
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Прогнозы на матч Вольфсбург 0:2 Штуттгарт

Исход игры
Вольфсбург
81.4% (105)
Ничья
14% (18)
Штуттгарт
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.7% (79)
Меньше
37.3% (47)
Обе команды забьют
Да
69.84% (88)
Нет
30.16% (38)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
47.3% (61)
1:0 Вольфсбург
20.9% (27)
1:1 Ничья
7.8% (10)
2:0 Вольфсбург
7% (9)
2:2 Ничья
4.7% (6)
3:1 Вольфсбург
3.9% (5)
1:2 Штуттгарт
3.1% (4)
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