Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:2
Второй тайм: 62'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
0:1
16' ГолTai Baribo
0:2
20' ГолВизингер Дарио
1:2
35' ГолАфдияй Донис
Ход матча
16'
0:1
20'
0:2
35'
1:2
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
10
Ниманн
Ноэль
77
Афдияй
Донис
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Хартберг
Вольфсбергер
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|8 (1)
|0.44
|Хорват Саша
|4
|0.22
|Афдияй Донис
|3
|0.17
|Ниманн Ноэль
|3
|0.17
|Хайль Юрген
|2
|0.11
|Роттер Томас
|2
|0.11
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.06
|Белакович Неманя
|1
|0.06
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.06
|Штурм Филипп
|1
|0.06
|Matija Horvat
|1
|0.06
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tai Baribo
|8
|0.44
|Линдль Михаэль
|5 (3)
|0.28
|Перец Элиэль
|4
|0.22
|Рёчер Торстен
|3
|0.17
|Дьенг Шейку
|3
|0.17
|Визингер Дарио
|2
|0.11
|Дедич Амар
|2
|0.11
|Яшич Адис
|1
|0.06
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.06
|Гугганиг Давид
|1
|0.06
|Ляйтгеб Марио
|0
|0
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Шерцер Йонатан
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|5
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Свете Рене
|4
|0
|Matija Horvat
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Зоннляйтнер Марио
|2
|0
|Гольнер Манфред
|2
|0
|Philipp Erhardt
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|3
|1
|Баумгартнер Доминик
|4
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Лочошвили Лука
|3
|0
|Tai Baribo
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|1
|Линдль Михаэль
|2
|0
|Кофлер Александр
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Рёчер Торстен
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Штрацниг Кай
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
4
36%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
2
18%
76-90
Пропущено
14
14
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
29%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
1
7%
6
35%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
3
20%
2
12%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
1
8%
76-90
Забито
26
28
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
4
15%
1
4%
1-15
5
19%
7
25%
16-30
2
8%
9
32%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
8
31%
4
14%
76-90
Пропущено
26
27
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
5
19%
4
15%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
7
27%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1
Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|18
|14
|3
|1
|39 - 12
|45
|2.
|Вольфсбергер
|2:1
|18
|10
|3
|5
|31 - 27
|33
|3.
|Штурм
|17
|8
|4
|5
|34 - 26
|28
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|17
|6
|7
|4
|26 - 24
|25
|5.
|Рид
|1:1
|18
|5
|7
|6
|23 - 34
|22
|6.
|Рапид Вена
|17
|5
|6
|6
|25 - 26
|21
|7.
|Аустрия Вена
|17
|4
|9
|4
|22 - 19
|21
|8.
|Хартберг
|1:2
|18
|5
|5
|8
|27 - 28
|20
|9.
|Сваровски Тироль
|0:2
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|10.
|ЛАСК
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|11.
|Адмира
|17
|3
|7
|7
|20 - 23
|16
|12.
|Альтах
|1:1
|18
|3
|5
|10
|10 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|9
|8
|1
|0
|24 - 5
|25
|2.
|Рид
|1:1
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|3.
|Рапид Вена
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|4.
|Вольфсбергер
|2:1
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|7.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|8.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|0:2
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Хартберг
|1:2
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|11.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|1:1
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|2:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|3.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|4.
|Хартберг
|1:2
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|6.
|Аустрия Вена
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Альтах
|1:1
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|8.
|Сваровски Тироль
|0:2
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|9.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рапид Вена
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|12.
|Рид
|1:1
|9
|1
|2
|6
|8 - 23
|5