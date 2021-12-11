  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хартберг
2:2
Конец матча

Стадион:
Вольфсбергер
0'
0:1
17' Гол
Tai Baribo
0:2
20' Гол
Визингер Дарио
1:2
35' Гол
Афдияй Донис
2:2
90' Гол
Зоннляйтнер Марио
90'+4
1
Свете
Рене
12
Штайнвендер
Михаэль
16
Зоннляйтнер
Марио
31
Роттер
Томас
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
11
Matija
Horvat
10
Ниманн
Ноэль
77
Афдияй
Донис
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
77
Дедич
Амар
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
9
Визингер
Дарио
11
Tai
Baribo
Хартберг
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

История личных встреч

Хартберг
Вольфсбергер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:4
Б
3:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:4
ТМК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 8 (1) 0.44
Хорват Саша 4 0.22
Афдияй Донис 3 0.17
Ниманн Ноэль 3 0.17
Хайль Юрген 2 0.11
Роттер Томас 2 0.11
Шмербок Марк-Андре 1 0.06
Белакович Неманя 1 0.06
Гольнер Манфред 1 (1) 0.06
Зоннляйтнер Марио 1 0.06
Штурм Филипп 1 0.06
Matija Horvat 1 0.06
Кайнц Тобиас 0 0
Клем Кристиан 0 0
Штек Давид 0 0
Лема Майкл Джон 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tai Baribo 8 0.44
Линдль Михаэль 5 (3) 0.28
Перец Элиэль 4 0.22
Рёчер Торстен 3 0.17
Дьенг Шейку 3 0.17
Визингер Дарио 2 0.11
Дедич Амар 2 0.11
Яшич Адис 1 0.06
Баумгартнер Доминик 1 0.06
Гугганиг Давид 1 0.06
Ляйтгеб Марио 0 0
Тафернер Маттойс 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Шерцер Йонатан 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роттер Томас 5 0
Афдияй Донис 4 0
Свете Рене 4 0
Matija Horvat 4 0
Хайль Юрген 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Зоннляйтнер Марио 2 0
Гольнер Манфред 2 0
Philipp Erhardt 2 0
Штек Давид 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 3 1
Баумгартнер Доминик 4 0
Перец Элиэль 3 0
Лочошвили Лука 3 0
Tai Baribo 3 0
Тафернер Маттойс 1 1
Линдль Михаэль 2 0
Кофлер Александр 2 0
Дедич Амар 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Рёчер Торстен 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Визингер Дарио 1 0
Штрацниг Кай 1 0
Яшич Адис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
6
46%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
2
15%
76-90

Пропущено

16
16
12 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
25%
1
6%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
1
7%
6
35%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
3
20%
2
12%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
1
8%
76-90

Забито

28
30
12 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
4
14%
1
3%
1-15
5
18%
9
30%
16-30
3
11%
9
30%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
9
32%
4
13%
76-90

Пропущено

28
29
17 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
5
18%
4
14%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
6
21%
6
21%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
7
25%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1
Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 18 14 3 1 42 - 12 45
2. Вольфсбергер 18 9 4 5 31 - 28 31
3. Штурм 17 8 4 5 34 - 26 28
4. Аустрия Клагенфурт 17 6 7 4 26 - 24 25
5. Рид 18 6 6 6 24 - 34 24
6. Рапид Вена 17 5 6 6 25 - 26 21
7. Аустрия Вена 17 4 9 4 22 - 19 21
8. Хартберг 18 5 6 7 28 - 28 21
9. Сваровски Тироль 18 4 7 7 25 - 35 19
10. ЛАСК 17 4 5 8 20 - 24 17
11. Адмира 17 3 7 7 20 - 23 16
12. Альтах 18 3 4 11 10 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
3. Рапид Вена 9 5 1 3 17 - 12 16
4. Вольфсбергер 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
7. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
8. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
10. Хартберг 9 2 3 4 13 - 16 9
11. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
3. Штурм 8 4 1 3 16 - 12 13
4. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 9 2 4 3 11 - 11 10
7. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
8. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
9. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
10. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рапид Вена 8 0 5 3 8 - 14 5
12. Рид 9 1 2 6 8 - 23 5
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Афдияй Донис бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Визингер Дарио бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Tai Baribo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хартберг 2:2 Вольфсбергер онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 