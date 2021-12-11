Австрия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Ред Булл Арена
27' Желтая карточкаБернед Антуан
1:0
30' ГолКапальдо Николас
2:0
49' ГолАдейеми Карим
Ход матча
27'
30'
49'
2:0
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
24
Кох
Фабиан
10
Блуме
Брор
21
Рогель
Жан
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кох ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Сваровски Тироль
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|11 (2)
|0.61
|Кристенсен Расмус
|6
|0.33
|Окафор Ноа
|5
|0.28
|Адаму Чуквубике
|3
|0.17
|Капальдо Николас
|3
|0.17
|Сеско Бенджамин
|3
|0.17
|Онгене Жером
|2
|0.11
|Ааронсон Бренден
|1
|0.06
|Ульмер Андреас
|1
|0.06
|Вебер Максимилиан
|1
|0.06
|Бериша Мергим
|1
|0.06
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Шушич Лука
|0
|0
|Юнузович Златко
|0
|0
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|10 (3)
|0.56
|Забитцер Томас
|5
|0.28
|Мюллер Валентино
|2
|0.11
|Пецос Атанасиос
|2
|0.11
|Авуджа Максим
|2
|0.11
|Ансельм Тобиас
|1
|0.06
|Кох Фабиан
|1
|0.06
|Блуме Брор
|1
|0.06
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.06
|Классен Леон
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|5
|0
|Камара Мохамед VII
|5
|0
|Ульмер Андреас
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|4
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Онгене Жером
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|5
|0
|Кох Фабиан
|4
|0
|Вриони Джакомо
|4
|0
|Авуджа Максим
|4
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|1
|Смит Ренни
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Felix Bacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Томич Денис
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
10
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
10%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
9
43%
3
30%
76-90
Пропущено
6
18
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
1
17%
4
22%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90
Забито
16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
8
50%
4
25%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
5
45%
76-90
Забито
37
26
12 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
4
11%
2
8%
1-15
4
11%
4
15%
16-30
4
11%
6
23%
31-45
4
11%
5
19%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
17
46%
7
27%
76-90
Пропущено
12
29
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 13
4
33%
1
3%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
2
17%
7
24%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
4
33%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0
Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|18
|14
|3
|1
|39 - 12
|45
|2.
|Вольфсбергер
|2:1
|18
|10
|3
|5
|31 - 27
|33
|3.
|Штурм
|17
|8
|4
|5
|34 - 26
|28
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|17
|6
|7
|4
|26 - 24
|25
|5.
|Рид
|1:1
|18
|5
|7
|6
|23 - 34
|22
|6.
|Рапид Вена
|17
|5
|6
|6
|25 - 26
|21
|7.
|Аустрия Вена
|17
|4
|9
|4
|22 - 19
|21
|8.
|Хартберг
|1:2
|18
|5
|5
|8
|27 - 28
|20
|9.
|Сваровски Тироль
|0:2
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|10.
|ЛАСК
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|11.
|Адмира
|17
|3
|7
|7
|20 - 23
|16
|12.
|Альтах
|1:1
|18
|3
|5
|10
|10 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|9
|8
|1
|0
|24 - 5
|25
|2.
|Рид
|1:1
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|3.
|Рапид Вена
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|4.
|Вольфсбергер
|2:1
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|7.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|8.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|0:2
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Хартберг
|1:2
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|11.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|1:1
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|2:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|3.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|4.
|Хартберг
|1:2
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|6.
|Аустрия Вена
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Альтах
|1:1
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|8.
|Сваровски Тироль
|0:2
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|9.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рапид Вена
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|12.
|Рид
|1:1
|9
|1
|2
|6
|8 - 23
|5