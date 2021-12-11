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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Ред Булл Зальцбург
2:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
27' Желтая карточка
Бернед Антуан
1:0
30' Гол
Капальдо Николас
2:0
49' Гол
Адейеми Карим
60'
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
4
Пёнтковски
Камиль
22
Соле
Умар
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
15
Дьямбу
Мамади
10
Бернед
Антуан
11
Ааронсон
Бренден
9
Адаму
Чуквубике
30
Сеско
Бенджамин
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
3
Классен
Леон
24
Кох
Фабиан
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
21
Рогель
Жан
9
Вриони
Джакомо
7
Забитцер
Томас
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Сваровски Тироль

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:3
БЧГ
4:0
БЧГ
3:2
Б
2:4
ТМК
1:3
Б
5:0
ТМК
1:1
Б
5:1
Б
1:5
ТМК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 11 (2) 0.61
Кристенсен Расмус 6 0.33
Окафор Ноа 5 0.28
Адаму Чуквубике 3 0.17
Капальдо Николас 3 0.17
Сеско Бенджамин 3 0.17
Онгене Жером 2 0.11
Ааронсон Бренден 1 0.06
Ульмер Андреас 1 0.06
Вебер Максимилиан 1 0.06
Бериша Мергим 1 0.06
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Шушич Лука 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 10 (3) 0.56
Забитцер Томас 5 0.28
Мюллер Валентино 2 0.11
Пецос Атанасиос 2 0.11
Авуджа Максим 2 0.11
Ансельм Тобиас 1 0.06
Кох Фабиан 1 0.06
Блуме Брор 1 0.06
Бехоунек Рафаэл 1 0.06
Классен Леон 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Рогель Жан 0 0
Нашбергер Йоханнес 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 5 0
Камара Мохамед VII 5 0
Ульмер Андреас 4 0
Вебер Максимилиан 4 0
Адейеми Карим 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Онгене Жером 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Окафор Ноа 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Адаму Чуквубике 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 5 0
Кох Фабиан 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Авуджа Максим 4 0
Бехоунек Рафаэл 2 1
Смит Ренни 3 0
Классен Леон 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Felix Bacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Томич Денис 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Ожегович Беньямин 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
10
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
10%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
9
43%
3
30%
76-90

Пропущено

6
18
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
1
17%
4
22%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90

Забито

16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
8
50%
4
25%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
5
45%
76-90

Забито

37
26
12 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
4
11%
2
8%
1-15
4
11%
4
15%
16-30
4
11%
6
23%
31-45
4
11%
5
19%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
17
46%
7
27%
76-90

Пропущено

12
29
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 13
4
33%
1
3%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
2
17%
7
24%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
4
33%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0
Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 18 14 3 1 39 - 12 45
2. Вольфсбергер 2:1 18 10 3 5 31 - 27 33
3. Штурм 17 8 4 5 34 - 26 28
4. Аустрия Клагенфурт 17 6 7 4 26 - 24 25
5. Рид 1:1 18 5 7 6 23 - 34 22
6. Рапид Вена 17 5 6 6 25 - 26 21
7. Аустрия Вена 17 4 9 4 22 - 19 21
8. Хартберг 1:2 18 5 5 8 27 - 28 20
9. Сваровски Тироль 0:2 18 4 7 7 25 - 32 19
10. ЛАСК 17 4 5 8 20 - 24 17
11. Адмира 17 3 7 7 20 - 23 16
12. Альтах 1:1 18 3 5 10 10 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 9 8 1 0 24 - 5 25
2. Рид 1:1 9 4 5 0 15 - 11 17
3. Рапид Вена 9 5 1 3 17 - 12 16
4. Вольфсбергер 2:1 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
7. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
8. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Сваровски Тироль 0:2 9 2 5 2 15 - 12 11
10. Хартберг 1:2 9 2 2 5 12 - 16 8
11. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 1:1 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 2:1 9 5 2 2 14 - 14 17
3. Штурм 8 4 1 3 16 - 12 13
4. Хартберг 1:2 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 9 2 4 3 11 - 11 10
7. Альтах 1:1 9 2 3 4 5 - 11 9
8. Сваровски Тироль 0:2 9 2 2 5 10 - 20 8
9. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
10. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рапид Вена 8 0 5 3 8 - 14 5
12. Рид 1:1 9 1 2 6 8 - 23 5
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Капальдо Николас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Бернед Антуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Сеско Бенджамин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Сваровски Тироль
1.21
8.98
38.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль онлайн


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