Австрия: Бундеслига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Josko Arena
1:0
14' ГолШаби Сейфедин
52' Желтая карточкаМайзль Лука
1:1
56' ГолБумбергер Давид
66' Желтая карточкаШаби Сейфедин
67' Желтая карточкаНдиайе Пап-Альюн II
74' Желтая карточкаВисмейер Юлиан
2:1
90' ГолБайич Анте
Ход матча
14'
1:0
52'
56'
1:1
66'
74'
90'
2:1
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Leo Mikic
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бишоф НойПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
История личных встреч
Рид
Альтах
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
24 матча
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|6
|0.33
|Байич Анте
|4
|0.22
|Leo Mikic
|4
|0.22
|Нутц Штефан
|2
|0.11
|Висмейер Юлиан
|2
|0.11
|Райнер Константин
|2
|0.11
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.06
|Philipp Pomer
|1
|0.06
|Майзль Лука
|1
|0.06
|Сатин Мурат
|0
|0
|Лакнер Маркус
|0
|0
|Nikola Stosic
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.17
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.06
|Крижман Санди
|1
|0.06
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.06
|Хаудум Штефан
|1
|0.06
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.06
|Бумбергер Давид
|1
|0.06
|Бишоф Ной
|1
|0.06
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Цигль Марсель
|3
|0
|Висмейер Юлиан
|3
|0
|Радлингер Самуэль
|3
|0
|Сивалд Феликс
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Майзль Лука
|2
|0
|Milos Jovicic
|0
|1
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Philipp Pomer
|1
|0
|Tin Plavotic
|1
|0
|Сатин Мурат
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|5
|0
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Цвишенбруггер Ян
|4
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|4
|0
|Felix Strauss
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|1
|Бишоф Ной
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
33%
76-90
Пропущено
23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
3
20%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
4
27%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
22%
1
7%
76-90
Забито
23
11
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
6
26%
2
18%
1-15
2
9%
3
27%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
2
9%
2
18%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
3
27%
76-90
Пропущено
35
27
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
3
9%
5
19%
1-15
7
20%
2
7%
16-30
6
17%
5
19%
31-45
7
20%
7
26%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
9
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2
Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7
Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0
Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|18
|14
|3
|1
|42 - 12
|45
|2.
|Вольфсбергер
|18
|9
|4
|5
|31 - 28
|31
|3.
|Штурм
|17
|8
|4
|5
|34 - 26
|28
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|17
|6
|7
|4
|26 - 24
|25
|5.
|Рид
|18
|6
|6
|6
|24 - 34
|24
|6.
|Рапид Вена
|17
|5
|6
|6
|25 - 26
|21
|7.
|Аустрия Вена
|17
|4
|9
|4
|22 - 19
|21
|8.
|Хартберг
|18
|5
|6
|7
|28 - 28
|21
|9.
|Сваровски Тироль
|18
|4
|7
|7
|25 - 35
|19
|10.
|ЛАСК
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|11.
|Адмира
|17
|3
|7
|7
|20 - 23
|16
|12.
|Альтах
|18
|3
|4
|11
|10 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Рид
|9
|5
|4
|0
|16 - 11
|19
|3.
|Рапид Вена
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|4.
|Вольфсбергер
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|7.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|8.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|3.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|4.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|6.
|Аустрия Вена
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|2
|5
|10 - 23
|8
|8.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|9.
|Альтах
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рапид Вена
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|12.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|8 - 23
|5