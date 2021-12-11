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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рид
2:1
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
1:0
14' Гол
Шаби Сейфедин
52' Желтая карточка
Майзль Лука
1:1
56' Гол
Бумбергер Давид
66' Желтая карточка
Шаби Сейфедин
67' Желтая карточка
Ндиайе Пап-Альюн II
74' Желтая карточка
Висмейер Юлиан
2:1
90' Гол
Байич Анте
90'+4
1
Радлингер
Самуэль
24
Tin
Plavotic
4
Цигль
Марсель
2
Майзль
Лука
10
Висмейер
Юлиан
37
Nikola
Stosic
11
Оффенбахер
Даниэль
17
Philipp
Pomer
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
9
Шаби
Сейфедин
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
4
Felix
Strauss
24
Бумбергер
Давид
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
19
Sebastian
Aigner
12
Бишоф
Ной
16
Шрайнер
Эммануэль
30
Крижман
Санди
27
Хаудум
Штефан
Рид
3-4-3
Альтах
5-3-2

История личных встреч

Рид
Альтах

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

24 матча

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:1
ББЗВ
3:0
ББЗВ
0:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаби Сейфедин 6 0.33
Байич Анте 4 0.22
Leo Mikic 4 0.22
Нутц Штефан 2 0.11
Висмейер Юлиан 2 0.11
Райнер Константин 2 0.11
Оффенбахер Даниэль 1 0.06
Philipp Pomer 1 0.06
Майзль Лука 1 0.06
Сатин Мурат 0 0
Лакнер Маркус 0 0
Nikola Stosic 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.17
Турнвальд Мануэль 1 0.06
Крижман Санди 1 0.06
Цвишенбруггер Ян 1 0.06
Хаудум Штефан 1 0.06
Нуссбаумер Даниэль 1 0.06
Бумбергер Давид 1 0.06
Бишоф Ной 1 0.06
Нетцер Филипп 0 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 0
Райтер Доминик 0 0
Тартаротти Йоханнес 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 5 0
Цигль Марсель 3 0
Висмейер Юлиан 3 0
Радлингер Самуэль 3 0
Сивалд Феликс 3 0
Райнер Константин 3 0
Майзль Лука 2 0
Milos Jovicic 0 1
Шаби Сейфедин 1 0
Нутц Штефан 1 0
Лергер Михель 1 0
Philipp Pomer 1 0
Tin Plavotic 1 0
Сатин Мурат 1 0
Байич Анте 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 5 0
Дабанлы Беркай 5 0
Цвишенбруггер Ян 4 0
Ндиайе Пап-Альюн II 4 0
Felix Strauss 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Нетцер Филипп 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 1
Бишоф Ной 0 1
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Райтер Доминик 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Мишиц Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
33%
76-90

Пропущено

23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
3
20%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
4
27%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
22%
1
7%
76-90

Забито

23
11
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
6
26%
2
18%
1-15
2
9%
3
27%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
2
9%
2
18%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
3
27%
76-90

Пропущено

35
27
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
3
9%
5
19%
1-15
7
20%
2
7%
16-30
6
17%
5
19%
31-45
7
20%
7
26%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
9
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2
Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7
Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0
Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 18 14 3 1 42 - 12 45
2. Вольфсбергер 18 9 4 5 31 - 28 31
3. Штурм 17 8 4 5 34 - 26 28
4. Аустрия Клагенфурт 17 6 7 4 26 - 24 25
5. Рид 18 6 6 6 24 - 34 24
6. Рапид Вена 17 5 6 6 25 - 26 21
7. Аустрия Вена 17 4 9 4 22 - 19 21
8. Хартберг 18 5 6 7 28 - 28 21
9. Сваровски Тироль 18 4 7 7 25 - 35 19
10. ЛАСК 17 4 5 8 20 - 24 17
11. Адмира 17 3 7 7 20 - 23 16
12. Альтах 18 3 4 11 10 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
3. Рапид Вена 9 5 1 3 17 - 12 16
4. Вольфсбергер 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
7. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
8. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
10. Хартберг 9 2 3 4 13 - 16 9
11. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
3. Штурм 8 4 1 3 16 - 12 13
4. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 9 2 4 3 11 - 11 10
7. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
8. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
9. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
10. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рапид Вена 8 0 5 3 8 - 14 5
12. Рид 9 1 2 6 8 - 23 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Шаби Сейфедин бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рид 2:1 Альтах онлайн


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