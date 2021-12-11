  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Цюрих
0'
0:1
12' Гол
Ньонто Вильфред
15' Желтая карточка
Уаттара Брахима
18'

Ход матча

12'
0:1
Ньонто Вильфред
(Красничи Бледиан)
15'
Уаттара Брахима
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Цюрих
6.50
4.20
2.30
Все Коэффициенты
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
25
Коне
Ламин
5
Гриппо
Симоне
51
Anel
Husic
11
Уаттара
Брахима
38
Томас
Тразье
7
Кукурузович
Степан
28
Сузуки
Тоити
9
Zeki
Amdouni
20
Маю
Хишам
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
22
Ньонто
Вильфред
9
Сисей
Ассан
Лозанна-Спорт
4-4-1-1
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Цюрих

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
5:1
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
4:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
0:1
С
4:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кукурузович Степан 4 (3) 0.24
Zeki Amdouni 4 0.24
Маю Хишам 2 0.12
Уаттара Брахима 2 0.12
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.12
Anel Husic 1 0.06
Монтейру Элтон 1 0.06
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 10 0.59
Маркезано Антонио 7 (2) 0.41
Герреро Адрия 3 0.18
Крюезиу Мирлинд 3 0.18
Боранияшевич Никола 2 0.12
Тосин Айегун 2 0.12
Ньонто Вильфред 2 0.12
Гогия Акакий 2 0.12
Rodrigo Pollero 2 0.12
Джемаили Блерим 1 0.06
Чорич Анте 1 0.06
Крамер Блаж 1 0.06
Думбия Усман 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Красничи Бледиан 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуэртас Кэмерон 5 1
Anel Husic 6 0
Шафик Фуад 4 1
Сузуки Тоити 5 0
Зохури Армель 5 0
Томас Тразье 4 0
Karim Sow 3 0
Гриппо Симоне 2 0
Кукурузович Степан 2 0
Монтейру Элтон 2 0
Диао Мори 2 0
Маю Хишам 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Kouadio Jean 2 0
Коне Ламин 1 0
Койл Трей 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Барес Габриэль 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Уаттара Брахима 1 0
Zeki Amdouni 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 6 0
Крюезиу Мирлинд 6 0
Ньонто Вильфред 5 0
Герреро Адрия 4 0
Красничи Бледиан 2 1
Алити Фидан 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Маркезано Антонио 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Чорич Анте 2 0
Думбия Усман 2 0
Гогия Акакий 1 0
Крамер Блаж 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Омерагич Бечир 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
4
44%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

18
15
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
6
33%
5
33%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Забито

7
22
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
6
27%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
14%
4
18%
61-75
2
29%
6
27%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
27%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
6
40%
1
11%
76-90

Забито

16
37
9 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
5
31%
8
22%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
19%
6
16%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
2
13%
6
16%
61-75
5
31%
8
22%
76-90

Пропущено

33
24
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
4
12%
3
13%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
6
18%
6
25%
31-45
4
12%
2
8%
46-60
7
21%
6
25%
61-75
11
33%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0
Цюрих
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0
Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:0 17 11 4 2 38 - 24 37
2. Базель 15 8 6 1 33 - 14 30
3. Лугано 16 9 2 5 24 - 18 29
4. Янг Бойз 15 7 4 4 33 - 18 25
5. Серветт 16 6 3 7 28 - 31 21
6. Грасcхоппер 16 5 6 5 29 - 23 21
7. Сьон 16 5 3 8 19 - 31 18
8. Санкт-Галлен 16 4 3 9 20 - 35 15
9. Лозанна-Спорт 0:1 17 2 6 9 17 - 33 12
10. Люцерн 16 1 7 8 19 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:0 8 6 2 0 22 - 9 20
2. Лугано 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Базель 8 4 3 1 19 - 7 15
4. Янг Бойз 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Грасcхоппер 8 3 3 2 16 - 12 12
6. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 8 2 3 3 11 - 15 9
9. Лозанна-Спорт 0:1 9 1 3 5 9 - 19 6
10. Люцерн 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:0 9 5 2 2 16 - 15 17
2. Базель 7 4 3 0 14 - 7 15
3. Лугано 8 4 0 4 11 - 11 12
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Грасcхоппер 8 2 3 3 13 - 11 9
7. Сьон 8 2 2 4 9 - 20 8
8. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 0:1 8 1 3 4 8 - 14 6
10. Люцерн 8 0 5 3 8 - 17 5
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Цюрих
6.50
4.20
2.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лозанна-Спорт
Цюрих

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 