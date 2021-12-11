Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Stade de la Tuiliere
0:1
12' ГолНьонто Вильфред
15' Желтая карточкаУаттара Брахима
Ход матча
12'
15'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
56 Владение мячом, % 44
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
25
Коне
Ламин
51
Anel
Husic
38
Томас
Тразье
28
Сузуки
Тоити
20
Маю
Хишам
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Коне ЛаминЗащитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Полузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
-
21 Kouadio Jean
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Цюрих
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кукурузович Степан
|4 (3)
|0.24
|Zeki Amdouni
|4
|0.24
|Маю Хишам
|2
|0.12
|Уаттара Брахима
|2
|0.12
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.12
|Anel Husic
|1
|0.06
|Монтейру Элтон
|1
|0.06
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|10
|0.59
|Маркезано Антонио
|7 (2)
|0.41
|Герреро Адрия
|3
|0.18
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.18
|Боранияшевич Никола
|2
|0.12
|Тосин Айегун
|2
|0.12
|Ньонто Вильфред
|2
|0.12
|Гогия Акакий
|2
|0.12
|Rodrigo Pollero
|2
|0.12
|Джемаили Блерим
|1
|0.06
|Чорич Анте
|1
|0.06
|Крамер Блаж
|1
|0.06
|Думбия Усман
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Anel Husic
|6
|0
|Шафик Фуад
|4
|1
|Сузуки Тоити
|5
|0
|Зохури Армель
|5
|0
|Томас Тразье
|4
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Гриппо Симоне
|2
|0
|Кукурузович Степан
|2
|0
|Монтейру Элтон
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Kouadio Jean
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Койл Трей
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Барес Габриэль
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Уаттара Брахима
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|6
|0
|Крюезиу Мирлинд
|6
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Герреро Адрия
|4
|0
|Красничи Бледиан
|2
|1
|Алити Фидан
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Маркезано Антонио
|2
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Чорич Анте
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
4
44%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Пропущено
18
15
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
6
33%
5
33%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Забито
7
22
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
6
27%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
14%
4
18%
61-75
2
29%
6
27%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
27%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
6
40%
1
11%
76-90
Забито
16
37
9 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
5
31%
8
22%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
19%
6
16%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
2
13%
6
16%
61-75
5
31%
8
22%
76-90
Пропущено
33
24
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
4
12%
3
13%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
6
18%
6
25%
31-45
4
12%
2
8%
46-60
7
21%
6
25%
61-75
11
33%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0
Цюрих
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0
Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|17
|11
|4
|2
|38 - 24
|37
|2.
|Базель
|15
|8
|6
|1
|33 - 14
|30
|3.
|Лугано
|16
|9
|2
|5
|24 - 18
|29
|4.
|Янг Бойз
|15
|7
|4
|4
|33 - 18
|25
|5.
|Серветт
|16
|6
|3
|7
|28 - 31
|21
|6.
|Грасcхоппер
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|7.
|Сьон
|16
|5
|3
|8
|19 - 31
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|16
|4
|3
|9
|20 - 35
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|17
|2
|6
|9
|17 - 33
|12
|10.
|Люцерн
|16
|1
|7
|8
|19 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|2.
|Лугано
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Базель
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|4.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 15
|17
|2.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Лугано
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Грасcхоппер
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Сьон
|8
|2
|2
|4
|9 - 20
|8
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Люцерн
|8
|0
|5
|3
|8 - 17
|5