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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
0:1
Перерыв

Стадион:
Лугано
0'
0:1
45' Гол
Ловрич Санди

Ход матча

32'
 
Yuri VI
Фаччинетти Микаэль
45'
0:1
Ловрич Санди
(Лаванши Нума)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лугано
2.88
3.55
2.90
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
25
Траоре
Бубакар
8
Диаките
Усман
16
Гёртлер
Лукас
55
Диррассуба
Салифу
34
Бабич
Борис
31
Alessio
Besio
20
Йуан
Элье
46
Бауман
Ноам
30
Дапрела
Фабио
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
20
Кустодио
Оливье
7
Фаччинетти
Микаэль
24
Ловрич
Санди
10
Боттани
Маттиа
17
Абубакар-Анкра
Асума
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Лугано
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Лугано

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

31 матч

32.3%
12.9%
54.8%
10 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 6 0.35
Дуа Квадво 3 (1) 0.18
Руис Виктор III 2 (1) 0.12
Люхингер Николас 2 0.12
Диаките Усман 2 0.12
Гийемено Джереми 2 0.12
Бабич Борис 1 0.06
Кемптер Михаэль 1 0.06
Гёртлер Лукас 0 0
Alessio Besio 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 4 0.24
Циглер Рето 4 (2) 0.24
Абубакар-Анкра Асума 3 0.18
Целар Жан 2 (1) 0.12
Mohamed Amoura 2 0.12
Лаванши Нума 1 0.06
Ловрич Санди 1 0.06
Фаччинетти Микаэль 1 0.06
Саббатини Хонатан 1 0.06
Кустодио Оливье 1 0.06
Kreshnik Hajrizi 1 0.06
Hadj Mahmoud 1 0.06
Марич Мият 1 (1) 0.06
Yuri VI 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 7 0
Гийемено Джереми 4 1
Йуан Элье 4 1
Фазлии Бетим 3 1
Стильхарт Базиль 2 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Euclides Cabral 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Alessio Besio 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 6 0
Kreshnik Hajrizi 5 0
Дапрела Фабио 4 0
Боттани Маттиа 4 0
Лаванши Нума 3 0
Саббатини Хонатан 3 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Yuri VI 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Ловрич Санди 1 0
Целар Жан 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Luis Phelipe 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
33%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
7
50%
4
36%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
5
42%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

19
8
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
16%
2
25%
1-15
5
26%
2
25%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
1
13%
76-90

Забито

22
23
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
5
23%
2
9%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
4
18%
8
35%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
7
30%
76-90

Пропущено

33
19
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
12%
3
16%
1-15
6
18%
3
16%
16-30
4
12%
3
16%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
4
12%
3
16%
61-75
9
27%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4
Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1
Лугано
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1
Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 4 2 40 - 25 37
2. Лугано 1:0 17 10 2 5 25 - 18 32
3. Базель 15 8 6 1 33 - 14 30
4. Янг Бойз 15 7 4 4 33 - 18 25
5. Серветт 16 6 3 7 28 - 31 21
6. Грасcхоппер 16 5 6 5 29 - 23 21
7. Сьон 16 5 3 8 19 - 31 18
8. Санкт-Галлен 0:1 17 4 3 10 20 - 36 15
9. Лозанна-Спорт 17 2 6 9 18 - 35 12
10. Люцерн 16 1 7 8 19 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 6 2 0 22 - 9 20
2. Лугано 1:0 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Базель 8 4 3 1 19 - 7 15
4. Янг Бойз 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Грасcхоппер 8 3 3 2 16 - 12 12
6. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 0:1 9 2 3 4 11 - 16 9
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
2. Базель 7 4 3 0 14 - 7 15
3. Лугано 1:0 9 5 0 4 12 - 11 15
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Грасcхоппер 8 2 3 3 13 - 11 9
7. Сьон 8 2 2 4 9 - 20 8
8. Санкт-Галлен 0:1 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 8 - 14 6
10. Люцерн 8 0 5 3 8 - 17 5
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ловрич Санди бьет в цель!
  • 32'
    Фаччинетти Микаэль уходит с поля. Yuri выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лугано
2.88
3.55
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:1 Лугано онлайн


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