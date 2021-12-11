Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: АФГ Арена
0:1
45' ГолЛоврич Санди
Ход матча
45'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
56 Владение мячом, % 44
23
Фазлии
Бетим
34
Бабич
Борис
20
Йуан
Элье
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Nikolas Muci
-
-
23 Leonid Srdic
-
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
История личных встреч
Санкт-Галлен
Лугано
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
31 матч
32.3%
12.9%
54.8%
10 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|6
|0.35
|Дуа Квадво
|3 (1)
|0.18
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.12
|Люхингер Николас
|2
|0.12
|Диаките Усман
|2
|0.12
|Гийемено Джереми
|2
|0.12
|Бабич Борис
|1
|0.06
|Кемптер Михаэль
|1
|0.06
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|Alessio Besio
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|4
|0.24
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.24
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.18
|Целар Жан
|2 (1)
|0.12
|Mohamed Amoura
|2
|0.12
|Лаванши Нума
|1
|0.06
|Ловрич Санди
|1
|0.06
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0.06
|Саббатини Хонатан
|1
|0.06
|Кустодио Оливье
|1
|0.06
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.06
|Hadj Mahmoud
|1
|0.06
|Марич Мият
|1 (1)
|0.06
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|Гийемено Джереми
|4
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Фазлии Бетим
|3
|1
|Стильхарт Базиль
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Euclides Cabral
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Alessio Besio
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|5
|0
|Дапрела Фабио
|4
|0
|Боттани Маттиа
|4
|0
|Лаванши Нума
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
33%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
7
50%
4
36%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
5
42%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
19
8
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
16%
2
25%
1-15
5
26%
2
25%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Забито
22
23
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
5
23%
2
9%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
4
18%
8
35%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
7
30%
76-90
Пропущено
33
19
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
12%
3
16%
1-15
6
18%
3
16%
16-30
4
12%
3
16%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
4
12%
3
16%
61-75
9
27%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4
Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1
Лугано
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1
Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|4
|2
|40 - 25
|37
|2.
|Лугано
|1:0
|17
|10
|2
|5
|25 - 18
|32
|3.
|Базель
|15
|8
|6
|1
|33 - 14
|30
|4.
|Янг Бойз
|15
|7
|4
|4
|33 - 18
|25
|5.
|Серветт
|16
|6
|3
|7
|28 - 31
|21
|6.
|Грасcхоппер
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|7.
|Сьон
|16
|5
|3
|8
|19 - 31
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|17
|4
|3
|10
|20 - 36
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|17
|2
|6
|9
|18 - 35
|12
|10.
|Люцерн
|16
|1
|7
|8
|19 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|2.
|Лугано
|1:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Базель
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|4.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|2.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Лугано
|1:0
|9
|5
|0
|4
|12 - 11
|15
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Грасcхоппер
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Сьон
|8
|2
|2
|4
|9 - 20
|8
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Люцерн
|8
|0
|5
|3
|8 - 17
|5