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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 9800
Лугано
0'
0:1
45' Гол
Ловрич Санди
50' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
55' Желтая карточка
Дапрела Фабио
62' Желтая карточка
Leonhard Muenst
1:1
69' Гол
Patrick Sutter
90' Желтая карточка
Кустодио Оливье
90'+4

Ход матча

32'
 
Yuri VI
Фаччинетти Микаэль
45'
0:1
Ловрич Санди
(Лаванши Нума)
46'
Leonhard Muenst
Бабич Борис
 
50'
Гёртлер Лукас
 
55'
 
Дапрела Фабио
60'
Дуа Квадво
Диррассуба Салифу
 
60'
Руис Виктор
Alessio Besio
 
62'
Leonhard Muenst
 
66'
 
Mohamed Amoura
Абубакар-Анкра Асума
69'
Patrick Sutter
(Йуан Элье)
1:1
77'
Euclides Cabral
Patrick Sutter
 
87'
 
Гвидотти Стефано
Ловрич Санди
90'
 
Кустодио Оливье

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 10
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
25
Траоре
Бубакар
8
Диаките
Усман
16
Гёртлер
Лукас
55
Диррассуба
Салифу
34
Бабич
Борис
31
Alessio
Besio
20
Йуан
Элье
46
Бауман
Ноам
30
Дапрела
Фабио
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
20
Кустодио
Оливье
7
Фаччинетти
Микаэль
24
Ловрич
Санди
10
Боттани
Маттиа
17
Абубакар-Анкра
Асума
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Лугано
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Лугано

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

31 матч

32.3%
12.9%
54.8%
10 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 6 0.35
Дуа Квадво 3 (1) 0.18
Руис Виктор III 2 (1) 0.12
Люхингер Николас 2 0.12
Диаките Усман 2 0.12
Гийемено Джереми 2 0.12
Бабич Борис 1 0.06
Кемптер Михаэль 1 0.06
Patrick Sutter 1 0.06
Гёртлер Лукас 0 0
Alessio Besio 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 4 0.24
Циглер Рето 4 (2) 0.24
Абубакар-Анкра Асума 3 0.18
Целар Жан 2 (1) 0.12
Ловрич Санди 2 0.12
Mohamed Amoura 2 0.12
Лаванши Нума 1 0.06
Фаччинетти Микаэль 1 0.06
Саббатини Хонатан 1 0.06
Кустодио Оливье 1 0.06
Kreshnik Hajrizi 1 0.06
Hadj Mahmoud 1 0.06
Марич Мият 1 (1) 0.06
Yuri VI 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 8 0
Гийемено Джереми 4 1
Йуан Элье 4 1
Фазлии Бетим 3 1
Стильхарт Базиль 2 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Euclides Cabral 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Alessio Besio 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Leonhard Muenst 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 7 0
Дапрела Фабио 5 0
Kreshnik Hajrizi 5 0
Боттани Маттиа 4 0
Лаванши Нума 3 0
Саббатини Хонатан 3 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Yuri VI 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Ловрич Санди 1 0
Целар Жан 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Luis Phelipe 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
4
33%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
7
47%
4
33%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
5
42%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

19
8
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
16%
2
25%
1-15
5
26%
2
25%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
1
13%
76-90

Забито

23
24
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
5
22%
2
8%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
4
17%
9
38%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
3
13%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

34
20
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
12%
3
15%
1-15
6
18%
3
15%
16-30
5
15%
3
15%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
4
12%
4
20%
61-75
9
26%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4
Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1
Лугано
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1
Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 4 2 40 - 25 37
2. Базель 15 8 6 1 33 - 14 30
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 19 30
4. Янг Бойз 15 7 4 4 33 - 18 25
5. Серветт 16 6 3 7 28 - 31 21
6. Грасcхоппер 16 5 6 5 29 - 23 21
7. Сьон 16 5 3 8 19 - 31 18
8. Санкт-Галлен 17 4 4 9 21 - 36 16
9. Лозанна-Спорт 17 2 6 9 18 - 35 12
10. Люцерн 16 1 7 8 19 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 6 2 0 22 - 9 20
2. Лугано 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Базель 8 4 3 1 19 - 7 15
4. Янг Бойз 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Грасcхоппер 8 3 3 2 16 - 12 12
6. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
2. Базель 7 4 3 0 14 - 7 15
3. Лугано 9 4 1 4 12 - 12 13
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Грасcхоппер 8 2 3 3 13 - 11 9
7. Сьон 8 2 2 4 9 - 20 8
8. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 8 - 14 6
10. Люцерн 8 0 5 3 8 - 17 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ловрич Санди бьет в цель!
  • 32'
    Фаччинетти Микаэль уходит с поля. Yuri выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Санкт-Галлен 1:1 Лугано онлайн


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