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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
1:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Бордо
0'
1:0
28' Гол
Шавалерин Ксавье
1:1
30' Гол в свои ворота
Сальмье Йоанн
35'

Ход матча

28'
Шавалерин Ксавье
(Эль-Хаджам Уалид)
1:0
30'
1:1
Сальмье Йоанн

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 131
Труа 21.4% (28)
X 50.4% (66)
Бордо 28.2% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Бордо
2.22
3.68
3.52
Все Коэффициенты
Новости
30
Галлон
Готье
19
Эль-Хаджам
Уалид
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
25
Бальде
Мама
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
20
Рипар
Рено
5
Дингом
Тристан
7
Тузгар
Йоанн
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
2
Грегерсен
Стиан
6
Косельни
Лоран
12
Мангаш
Рикарду
29
Элис
Альберт
13
Франсержио
Родригес
27
Лакукс
Том
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
Труа
3-5-1-1
Бордо
4-4-1-1

История личных встреч

Труа
Бордо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
1:0
Л1
1:0
К
1:2
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 3 0.17
Бальде Мама 3 0.17
Дингом Тристан 2 0.11
Тузгар Йоанн 2 0.11
Рипар Рено 1 0.06
Н'Гессан Куаме 1 0.06
Рами Адиль 1 0.06
Эль-Хаджам Уалид 1 0.06
Родригес Жерсон 1 0.06
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 5 0.28
Элис Альберт 5 0.28
Уден Реми 3 0.17
Онана Жан 2 0.11
Бриан Джимми 2 (1) 0.11
Адли Ясин 1 0.06
Калу Самуэль 1 0.06
Мангаш Рикарду 1 0.06
Мешер Андре 1 0.06
Ньянг М'Байе 1 0.06
Грегерсен Стиан 1 0.06
Пембеле Тимоте 1 0.06
Мара Секу 1 0.06
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Жерсон 5 0
Жиродон Джимми 3 1
Каборе Исса 3 1
Бьянкон Жулиан 4 0
Сальмье Йоанн 3 0
Батлле Лоран 2 0
Дингом Тристан 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Коне Юссуф 2 0
Н'Гессан Куаме 2 0
Азамум Карим 2 0
Тардьё Флориан 1 0
Галлон Готье 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Онана Жан 2 1
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Адли Ясин 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Мешер Андре 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
13
8 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
38%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
2
9%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
8
36%
31-45
3
30%
4
18%
46-60
1
10%
5
23%
61-75
2
20%
2
9%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
6
50%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
7
39%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Забито

16
25
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
4
25%
3
12%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
6
38%
2
8%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
2
13%
8
32%
76-90

Пропущено

25
40
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
3
12%
2
5%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
2
8%
15
38%
31-45
8
32%
6
15%
46-60
5
20%
9
23%
61-75
4
16%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1
Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1
Бордо
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3
Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн 0:1 Заявка 18 9 4 5 32 - 15 31
3. Ницца 1:0 Заявка 18 9 4 5 27 - 15 30
4. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
5. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Анже 0:0 Заявка 18 6 8 4 25 - 22 26
10. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
11. Лилль Заявка 18 6 7 5 23 - 24 25
12. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
13. Лион Заявка 17 6 6 5 25 - 25 24
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Труа 1:1 Заявка 18 4 5 9 17 - 26 17
16. Клермон 0:0 Заявка 18 3 6 9 19 - 32 15
17. Бордо 1:1 Заявка 18 2 9 7 27 - 40 15
18. Метц 3:0 Заявка 18 3 6 9 21 - 37 15
19. Лорьян 0:3 Заявка 18 3 6 9 13 - 29 15
20. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
8. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян 0:3 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца 1:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Труа 1:1 Заявка 9 2 4 3 10 - 10 10
17. Клермон 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо 1:1 Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц 3:0 Заявка 9 1 4 4 13 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца 1:0 Заявка 9 6 1 2 14 - 4 19
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже 0:0 Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн 0:1 Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
11. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
12. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
13. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
15. Бордо 1:1 Заявка 9 1 5 3 14 - 23 8
16. Метц 3:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
17. Труа 1:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Клермон 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян 0:3 Заявка 10 0 4 6 6 - 21 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Труа 21.4% (28)
X 50.4% (66)
Бордо 28.2% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Бордо
2.22
3.68
3.52
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Где смотреть матч Труа 1:1 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Труа 1:1 Бордо

Исход игры
Труа
20.9% (28)
Ничья
50% (67)
Бордо
29.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
24.43% (32)
Меньше
75.57% (99)
Обе команды забьют
Да
67.18% (88)
Нет
32.82% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (56)
1:0 Труа
13.4% (18)
1:2 Бордо
12.7% (17)
0:1 Бордо
11.2% (15)
2:1 Труа
6.7% (9)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:2 Бордо
3.7% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
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