Первый тайм

35' Адли Ясин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Хорошую попытку сделал Франсержио Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Труа выполняет удар от ворот.

33' Франсержио Родригес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Ох, нехорошо это выглядит. Элис Альберт получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Матч возобновлен

32' Элис Альберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Г О О О О Л - Сальмье Йоанн уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

29' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Уден Реми нанес удар, мяч был парирован, но Готье Галлон не удержал его в руках.

24' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Удар от ворот произведет Бордо

23' Тузгар Йоанн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Адли Ясин из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Удар от ворот произведет Бордо

21' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

19' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Франсержио Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Грегерсен Стиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

16' Бордо выполняет удар от ворот.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Бенуа Костиль отбил мяч на угловой после удара Н'Гессан Куаме из штрафной площади.

10' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок Тузгар Йоанн из команды Труа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Труа начинает с центра поля