Второй тайм

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бордо вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Тардьё Флориан пробил со штрафного прямо в стенку

97' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Шамбос Дилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

97' Бьянкон Жулиан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

97' Бриан Джимми - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

96' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Косельни Лоран получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Сук Юн-Чжун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Косельни Лоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Удар от ворот произведет Бордо

90' Шамбос Дилан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

90' Матч возобновлен

90' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

88' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Бордо

87' Ньянг М'Байе нанес удар, мяч был парирован, но Готье Галлон не удержал его в руках.

87' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Тактическая замена. Том Лаку уходит с поля и его заменяет Отавио II

86' Судье надоело, что Том Лаку тянет время и он наказал его горчичником

85' Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Бордо

83' Каборе Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Отличная возможность! Бьянкон Жулиан упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

82' Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Бордо

80' Отличные скиллы показывает Каборе Исса , обводя своих соперников

80' Н'Гессан Куаме из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Рефери не любит споров - именно за это Laurent Batlles сейчас получил желтую

78' Удар от ворот произведет Бордо

77' Сук Юн-Чжун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Плохо сыграл Косельни Лоран - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Игра в одни ворота сейчас. Труа доминирует и владеет мячом

74' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Плохо сыграл Кватенг Энок - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

72' Н'Гессан Куаме нанес удар, мяч был парирован, но Бенуа Костиль не удержал его в руках.

72' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Уден Реми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Игрок команды Труа выполняет не слишком точный удар, но Бенуа Костиль все равно хватает мяч.

67' Том Лаку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Франсержио Родригес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Бордо

64' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

63' Том Лаку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Удар от ворот произведет Бордо

61' Сальмье Йоанн из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

60' Франсержио Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Том Лаку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Удар от ворот произведет Бордо

57' Эль-Хаджам Уалид получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' Отличный пас сделал Н'Гессан Куаме из команды Труа . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

57' Том Лаку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Том Лаку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Удар от ворот произведет Бордо

48' Рипар Рено оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Шавалерин Ксавье из команды Труа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней