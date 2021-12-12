Франция: Лига 1 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Стад де л'Об
1:0
28' ГолШавалерин Ксавье
1:1
30' Гол в свои воротаСальмье Йоанн
35' Желтая карточкаТардьё Флориан
1:2
54' ГолХван Ый-Чжо
57' Желтая карточкаЭль-Хаджам Уалид
66' Желтая карточкаФрансержио Родригес
79' Желтая карточкаБатлле Лоран
86' Желтая карточкаЛакукс Том
90' Желтая карточкаБриан Джимми
90' Желтая карточкаБьянкон Жулиан
Ход матча
28'
30'
1:1
35'
54'
1:2
57'
79'
86'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
12 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
30
Галлон
Готье
25
Бальде
Мама
20
Рипар
Рено
25
Кватенг
Энок
29
Элис
Альберт
27
Лакукс
Том
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Труа
Бордо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|4
|0.22
|Бальде Мама
|3
|0.17
|Дингом Тристан
|2
|0.11
|Тузгар Йоанн
|2
|0.11
|Рипар Рено
|1
|0.06
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.06
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.06
|Рами Адиль
|1
|0.06
|Родригес Жерсон
|1
|0.06
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|6
|0.33
|Элис Альберт
|5
|0.28
|Уден Реми
|3
|0.17
|Онана Жан
|2
|0.11
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.11
|Адли Ясин
|1
|0.06
|Калу Самуэль
|1
|0.06
|Мангаш Рикарду
|1
|0.06
|Мешер Андре
|1
|0.06
|Ньянг М'Байе
|1
|0.06
|Грегерсен Стиан
|1
|0.06
|Пембеле Тимоте
|1
|0.06
|Мара Секу
|1
|0.06
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Жерсон
|5
|0
|Бьянкон Жулиан
|5
|0
|Жиродон Джимми
|3
|1
|Каборе Исса
|3
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Дингом Тристан
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Н'Гессан Куаме
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Тардьё Флориан
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Франсержио Родригес
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Адли Ясин
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Мешер Андре
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
13
8 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
38%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
2
9%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
8
36%
31-45
3
30%
4
18%
46-60
1
10%
5
23%
61-75
2
20%
2
9%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
6
50%
76-90
Пропущено
15
18
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
7
39%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Забито
16
25
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
4
25%
3
12%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
6
38%
2
8%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
2
13%
8
32%
76-90
Пропущено
25
40
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
3
12%
2
5%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
2
8%
15
38%
31-45
8
32%
6
15%
46-60
5
20%
9
23%
61-75
4
16%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1
Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1
Бордо
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3
Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|33 - 16
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 16
|30
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 15
|30
|5.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 22
|27
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|8.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|9.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|10.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 23
|25
|11.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 24
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|13.
|Лион
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|28 - 40
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 27
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 38
|15
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 30
|15
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|3.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 10
|18
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|12.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|11.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Труа 1:2 Бордо
Исход игры
Труа
20.9% (28)
Ничья
50% (67)
Бордо
29.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
24.43% (32)
Меньше
75.57% (99)
Обе команды забьют
Да
67.18% (88)
Нет
32.82% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (56)
1:0 Труа
13.4% (18)
1:2 Бордо
12.7% (17)
0:1 Бордо
11.2% (15)
2:1 Труа
6.7% (9)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:2 Бордо
3.7% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
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