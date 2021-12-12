  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
1:2
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
1:0
28' Гол
Шавалерин Ксавье
1:1
30' Гол в свои ворота
Сальмье Йоанн
35' Желтая карточка
Тардьё Флориан
1:2
54' Гол
Хван Ый-Чжо
57' Желтая карточка
Эль-Хаджам Уалид
66' Желтая карточка
Франсержио Родригес
79' Желтая карточка
Батлле Лоран
86' Желтая карточка
Лакукс Том
90' Желтая карточка
Бриан Джимми
90' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
90'+9

Ход матча

28'
Шавалерин Ксавье
(Эль-Хаджам Уалид)
1:0
30'
1:1
Сальмье Йоанн
35'
Тардьё Флориан
 
54'
1:2
Хван Ый-Чжо
(Уден Реми)
57'
Эль-Хаджам Уалид
 
66'
 
Франсержио Родригес
69'
Каборе Исса
Эль-Хаджам Уалид
 
69'
Сук Юн-Чжун
Шавалерин Ксавье
 
69'
Бьянкон Жулиан
Рипар Рено
 
73'
 
Дилросун Джавайро
Уден Реми
77'
 
Пембеле Тимоте
Адли Ясин
77'
 
Ньянг М'Байе
Элис Альберт
78'
Коне Юссуф
Тузгар Йоанн
 
78'
Шамбос Дилан
Дингом Тристан
 
79'
Батлле Лоран
 
86'
 
Бриан Джимми
Хван Ый-Чжо
86'
 
Лакукс Том
86'
 
Отавио
Лакукс Том
90'
 
Мешер Андре
Косельни Лоран
90'
 
Бриан Джимми
90'
Бьянкон Жулиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 134
Труа 20.9% (28)
X 50% (67)
Бордо 29.1% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Галлон
Готье
19
Эль-Хаджам
Уалид
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
25
Бальде
Мама
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
20
Рипар
Рено
5
Дингом
Тристан
7
Тузгар
Йоанн
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
2
Грегерсен
Стиан
6
Косельни
Лоран
12
Мангаш
Рикарду
29
Элис
Альберт
13
Франсержио
Родригес
27
Лакукс
Том
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
Труа
3-5-1-1
Бордо
4-4-1-1

История личных встреч

Труа
Бордо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
1:0
Л1
1:0
К
1:2
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 4 0.22
Бальде Мама 3 0.17
Дингом Тристан 2 0.11
Тузгар Йоанн 2 0.11
Рипар Рено 1 0.06
Н'Гессан Куаме 1 0.06
Эль-Хаджам Уалид 1 0.06
Рами Адиль 1 0.06
Родригес Жерсон 1 0.06
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 6 0.33
Элис Альберт 5 0.28
Уден Реми 3 0.17
Онана Жан 2 0.11
Бриан Джимми 2 (1) 0.11
Адли Ясин 1 0.06
Калу Самуэль 1 0.06
Мангаш Рикарду 1 0.06
Мешер Андре 1 0.06
Ньянг М'Байе 1 0.06
Грегерсен Стиан 1 0.06
Пембеле Тимоте 1 0.06
Мара Секу 1 0.06
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Жерсон 5 0
Бьянкон Жулиан 5 0
Жиродон Джимми 3 1
Каборе Исса 3 1
Батлле Лоран 3 0
Сальмье Йоанн 3 0
Дингом Тристан 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Коне Юссуф 2 0
Н'Гессан Куаме 2 0
Азамум Карим 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Тардьё Флориан 1 0
Галлон Готье 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Онана Жан 2 1
Франсержио Родригес 3 0
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Адли Ясин 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Бриан Джимми 1 0
Мешер Андре 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Лакукс Том 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
13
8 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
38%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
2
9%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
8
36%
31-45
3
30%
4
18%
46-60
1
10%
5
23%
61-75
2
20%
2
9%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
6
50%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
7
39%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Забито

16
25
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
4
25%
3
12%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
6
38%
2
8%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
2
13%
8
32%
76-90

Пропущено

25
40
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
3
12%
2
5%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
2
8%
15
38%
31-45
8
32%
6
15%
46-60
5
20%
9
23%
61-75
4
16%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1
Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1
Бордо
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3
Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 18 9 4 5 33 - 16 31
3. Ницца Заявка 18 9 4 5 28 - 16 30
4. Марсель 0:0 Заявка 17 8 6 3 23 - 15 30
5. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
6. Страсбург 0:0 Заявка 18 7 6 5 34 - 22 27
7. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
10. Анже Заявка 18 6 7 5 25 - 23 25
11. Лилль Заявка 18 6 7 5 23 - 24 25
12. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
13. Лион Заявка 17 6 6 5 25 - 25 24
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 18 3 8 7 28 - 40 17
17. Труа Заявка 18 4 4 10 17 - 27 16
18. Метц Заявка 18 3 6 9 22 - 38 15
19. Лорьян Заявка 18 3 6 9 14 - 30 15
20. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
3. Страсбург 0:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 10 18
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
8. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9. Марсель 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 8 - 6 15
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
11. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
12. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Труа 20.9% (28)
X 50% (67)
Бордо 29.1% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Труа 1:2 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Труа 1:2 Бордо

Исход игры
Труа
20.9% (28)
Ничья
50% (67)
Бордо
29.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
24.43% (32)
Меньше
75.57% (99)
Обе команды забьют
Да
67.18% (88)
Нет
32.82% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (56)
1:0 Труа
13.4% (18)
1:2 Бордо
12.7% (17)
0:1 Бордо
11.2% (15)
2:1 Труа
6.7% (9)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:2 Бордо
3.7% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 