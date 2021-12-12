Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Опасность предотвращена - Мало Густо из команды Лион вступил в отбор удачно

48' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Лилль

44' Ауа Уссем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Мало Густо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...

43' Лилль выполняет удар от ворот.

41' Удар от ворот произведет Лилль

41' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

41' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Лилль

39' Мало Густо из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

39' Мало Густо из команды Лион играет в стеночку с партнером по команде. Слимани Ислам это был.

38' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Лилль

35' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Милагрес Энрике получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Милагрес Энрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Дэвид Джонатан из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

31' Опасность! Андре Бенжамин из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

31' Лилль выполняет удар от ворот.

30' Мало Густо из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

30' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Дэвид Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

28' Плохо сыграл Мало Густо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Мендес Тьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Мендес Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Иконе Жонатан пробил со штрафного прямо в стенку

24' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Лион выполняет удар от ворот.

23' Йилмаз Бурак из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Судья подбегает и показывает Челик Зеки из команды Лилль отложенную желтую карточку за фол.

22' Мало Густо из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.

22' Мало Густо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...

21' Мало Густо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Гимараэс Бруно получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Гимараэс Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Саншеш Ренату из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Удар от ворот произведет Лилль

10' Дембеле Мусса II не смог попасть в створ ударом издали

10' Слимани Ислам из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Грбич Иво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Гости сейчас реально начинают давить соперника

6' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

3' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Лион

2' Челик Зеки из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

1' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Лион начинает с центра поля