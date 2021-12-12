Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Пьер Моруа
18' Желтая карточкаАндре Бенжамин
22' Желтая карточкаЧелик Зеки
24' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
45' Желтая карточкаМендес Тьяго
Ход матча
18'
22'
24'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
17
Йилмаз
Бурак
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
40 Ро ЖюльВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гюсто МалоПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лилль
Лион
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
30 матчей
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|0.61
|Йилмаз Бурак
|4 (1)
|0.22
|Андре Бенжамин
|1
|0.06
|Саншеш Ренату
|1
|0.06
|Язиджи Юсуф
|1
|0.06
|Джало Тьягу
|1
|0.06
|Шека
|1
|0.06
|Иконе Жонатан
|1
|0.06
|Ботман Свен
|1
|0.06
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|6 (1)
|0.35
|Экамби Карл Токо
|5 (2)
|0.29
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.24
|Ауа Уссем
|3
|0.18
|Денайер Джейсон
|3
|0.18
|Шакири Джердан
|1
|0.06
|Слимани Ислам
|1
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.06
|Мендес Тьяго
|1
|0.06
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|6
|0
|Мандава Рейнилду
|6
|0
|Йилмаз Бурак
|5
|0
|Андре Бенжамин
|5
|0
|Челик Зеки
|5
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|2
|1
|Слимани Ислам
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Эмерсон Палмиери
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
3
30%
5
45%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
8
62%
76-90
Забито
12
17
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
17%
3
18%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
4
33%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
17%
3
18%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90
Забито
22
28
16 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
3
14%
3
11%
1-15
6
27%
4
14%
16-30
7
32%
7
25%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
3
14%
4
14%
76-90
Пропущено
25
22
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
4
16%
0
0%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
7
28%
12
55%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1
Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1
Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1
Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 14
|31
|3.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|5.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 15
|27
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|7.
|Страсбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|34 - 22
|26
|8.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|9.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 22
|25
|11.
|Лилль
|0:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 24
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|13.
|Лион
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|15.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 26
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 32
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|26 - 39
|14
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 39
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|8.
|Лион
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|12.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|9.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|11.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|12.
|Лилль
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|13.
|Лион
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|15.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Лилль 0:0 Лион
Исход игры
Лилль
46.3% (63)
Ничья
39.7% (54)
Лион
14% (19)
Тотал 2.5
Больше
48.85% (64)
Меньше
51.15% (67)
Обе команды забьют
Да
85.5% (112)
Нет
14.5% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (48)
2:1 Лилль
30.1% (41)
1:2 Лион
11.8% (16)
1:0 Лилль
11% (15)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:0 Лилль
2.9% (4)
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