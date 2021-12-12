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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:0
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
18' Желтая карточка
Андре Бенжамин
22' Желтая карточка
Челик Зеки
24' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
45' Желтая карточка
Мендес Тьяго
82' Желтая карточка
Гюсто Мало
88' Желтая карточка
Дембеле Мусса
90' Желтая карточка
Боатенг Жером
90' Желтая карточка
Шерки Райан
90'+7

Ход матча

18'
Андре Бенжамин
 
22'
Челик Зеки
 
24'
 
Да Сильва Дамьен
35'
 
Эмерсон Палмиери
Милагрес Энрике
45'
 
Мендес Тьяго
69'
Гомес Анхель
Иконе Жонатан
 
73'
 
Какере Максанс
Мендес Тьяго
73'
 
Кадевере Тино
Слимани Ислам
81'
Гудмундссон Габриэль
Бамба Джонатан
 
82'
 
Гюсто Мало
85'
 
Шерки Райан
Ауа Уссем
85'
 
Дюбуа Лео
Гюсто Мало
88'
 
Дембеле Мусса
90'
Онана Амаду
Андре Бенжамин
 
90'
 
Боатенг Жером
90'
 
Шерки Райан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 136
Лилль 46.3% (63)
X 39.7% (54)
Лион 14% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
3
Джало
Тьягу
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
1
Лопеш
Антони
21
Да
Сильва
Дамьен
27
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
39
Гимараэс
Бруно
12
Милагрес
Энрике
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
II
20
Слимани
Ислам
Лилль
4-4-2
Лион
3-4-1-2

История личных встреч

Лилль
Лион

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

30 матчей

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
2:0
К
3:2
Л1
2:2
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 11 (2) 0.61
Йилмаз Бурак 4 (1) 0.22
Андре Бенжамин 1 0.06
Саншеш Ренату 1 0.06
Язиджи Юсуф 1 0.06
Джало Тьягу 1 0.06
Шека 1 0.06
Иконе Жонатан 1 0.06
Ботман Свен 1 0.06
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Бамба Джонатан 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 6 (1) 0.35
Экамби Карл Токо 5 (2) 0.29
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.24
Ауа Уссем 3 0.18
Денайер Джейсон 3 0.18
Шакири Джердан 1 0.06
Слимани Ислам 1 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.06
Мендес Тьяго 1 0.06
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 6 0
Мандава Рейнилду 6 0
Йилмаз Бурак 5 0
Андре Бенжамин 5 0
Челик Зеки 5 0
Онана Амаду 2 1
Язиджи Юсуф 3 0
Грбич Иво 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 2 1
Боатенг Жером 3 0
Слимани Ислам 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Эмерсон Палмиери 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Дембеле Мусса II 2 0
Какере Максанс 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
3
30%
5
45%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
8
62%
76-90

Забито

12
17
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
17%
3
18%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
4
33%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
17%
3
18%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90

Забито

22
28
16 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
3
14%
3
11%
1-15
6
27%
4
14%
16-30
7
32%
7
25%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
3
14%
4
14%
76-90

Пропущено

25
22
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
4
16%
0
0%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
7
28%
12
55%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1
Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1
Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1
Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн 0:1 Заявка 18 9 4 5 32 - 15 31
3. Ницца 1:0 Заявка 18 9 4 5 27 - 15 30
4. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
5. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Анже 0:0 Заявка 18 6 8 4 25 - 22 26
10. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
11. Лилль Заявка 18 6 7 5 23 - 24 25
12. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
13. Лион Заявка 17 6 6 5 25 - 25 24
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Труа 1:1 Заявка 18 4 5 9 17 - 26 17
16. Клермон 0:0 Заявка 18 3 6 9 19 - 32 15
17. Бордо 1:1 Заявка 18 2 9 7 27 - 40 15
18. Метц 3:0 Заявка 18 3 6 9 21 - 37 15
19. Лорьян 0:3 Заявка 18 3 6 9 13 - 29 15
20. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
8. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян 0:3 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца 1:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Труа 1:1 Заявка 9 2 4 3 10 - 10 10
17. Клермон 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо 1:1 Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц 3:0 Заявка 9 1 4 4 13 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца 1:0 Заявка 9 6 1 2 14 - 4 19
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже 0:0 Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн 0:1 Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
11. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
12. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
13. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
15. Бордо 1:1 Заявка 9 1 5 3 14 - 23 8
16. Метц 3:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
17. Труа 1:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Клермон 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян 0:3 Заявка 10 0 4 6 6 - 21 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Лопеш Антони из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Лилль: 50%, Лион: 50%.
  • 97'
    Шанс! Йилмаз Бурак из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • 97'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 96'
    Амаду Онана из команды Лилль сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 96'
    Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    96'
    Шерки Райан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    96'
    Шерки Райан из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Саншеш Ренату.
  • 96'
    Саншеш Ренату из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 96'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 95'
    Шанс! Да Сильва Дамьен из команды Лион пробил головой, но мимо
  • 95'
    Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    95'
    Джало Тьягу наказан за толчок Дембеле Мусса II
  • 95'
    Контроль мяча: Лилль: 50%, Лион: 50%.
  • 94'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 94'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 94'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Желтая карточка
    93'
    Боатенг Жером грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Гудмундссон Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    92'
    Ботман Свен из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Лопеш Антони пострадал.
  • 92'
    Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • Угловой
    92'
    Гомес Анхель из команды Лилль подал угловой слева.
  • 91'
    Дембеле Мусса II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    91'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
  • 91'
    Амаду Онана нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 90'
    Тактическая замена. Андре Бенжамин уходит с поля и его заменяет Амаду Онана
  • 90'
    Контроль мяча: Лилль: 50%, Лион: 50%.
  • 90'
    Шерки Райан из команды Лион делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 89'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    88'
    Дембеле Мусса II получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    88'
    Назначен штрафной. Пострадал Грбич Иво, его свалил Дембеле Мусса II.
  • 88'
    Да Сильва Дамьен нанес удар головой, но Иво Грбич спокойно отбил мяч.
  • 88'
    Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья свистит. Йилмаз Бурак атаковал сзади соперника. Это Гимараэс Бруно заработал своей команде штрафной
  • 87'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Лион пытается что-то создать.
  • 86'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 86'
    Как он промахнулся? Гудмундссон Габриэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 86'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль делает отличный кросс...
  • 86'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 86'
    Какере Максанс из команды Лион делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 86'
    Какере Максанс из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 85'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Тактическая замена. Мало Густо уходит с поля и его заменяет Дюбуа Лео
  • 85'
    Контроль мяча: Лилль: 50%, Лион: 50%.
  • 85'
    Тактическая замена. Ауа Уссем уходит с поля и его заменяет Шерки Райан
  • Офсайд
    84'
    Ауа Уссем из команды Лион в офсайде
  • 84'
    Кадевере Тино нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 84'
    Дембеле Мусса II из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 83'
    Мало Густо из команды Лион забрасывает мяч в штрафную.
  • 83'
    Лион пытается что-то создать.
  • 83'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 83'
    Ауа Уссем из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • Желтая карточка
    82'
    Мало Густо получает желтую карточку за толчок соперника.
  • Фол, нарушение
    82'
    Мало Густо наказан за толчок Гудмундссон Габриэль
  • 82'
    Лилль контролирует мяч.
  • 81'
    Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Габриэль
  • 81'
    Лилль контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: Лилль: 48%, Лион: 52%.
  • Офсайд
    80'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 80'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 80'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 79'
    Опасность! Бамба Джонатан из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 79'
    Лион контролирует мяч.
  • 78'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 77'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 77'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 76'
    Дембеле Мусса II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 76'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Дембеле Мусса II из команды Лион забрасывает мяч в штрафную.
  • 76'
    Какере Максанс из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 76'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 75'
    Ауа Уссем из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 75'
    Контроль мяча: Лилль: 48%, Лион: 52%.
  • 75'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 74'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Лион пытается что-то создать.
  • 74'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Тактическая замена. Слимани Ислам уходит с поля и его заменяет Кадевере Тино
  • 73'
    Тактическая замена. Мендес Тьяго уходит с поля и его заменяет Какере Максанс
  • 72'
    Иво Грбич не дал случится голу! Слимани Ислам должен был забивать, но Иво Грбич сделал отличный сейв
  • 72'
    Кастелло Лукеба из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 72'
    Опасность! Саншеш Ренату из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Эмерсон Палмиери
  • 71'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 70'
    Саншеш Ренату не смог попасть в створ ударом издали
  • 70'
    Плохо сыграл Боатенг Жером - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 70'
    Гомес Анхель из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Лилль: 49%, Лион: 51%.
  • 69'
    Лилль контролирует мяч.
  • 69'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 69'
    Тактическая замена. Иконе Жонатан уходит с поля и его заменяет Гомес Анхель
  • 69'
    Иконе Жонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 68'
    Антони Лопеш не дал случится голу! Йилмаз Бурак должен был забивать, но Антони Лопеш сделал отличный сейв
  • 68'
    Иконе Жонатан из команды Лилль забрасывает мяч в штрафную.
  • 67'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    66'
    Дембеле Мусса II из команды Лион опасно и грубо сыграл. Джало Тьягу пострадал.
  • 66'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 65'
    Контроль мяча: Лилль: 48%, Лион: 52%.
  • Фол, нарушение
    65'
    Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 64'
    Лион контролирует мяч.
  • Офсайд
    63'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 63'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 63'
    Игрок Дембеле Мусса II из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • Угловой
    63'
    Гимараэс Бруно из команды Лион подал угловой слева.
  • 62'
    Гимараэс Бруно мяч отрикошетил от ворот
  • 62'
    Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 62'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
  • 60'
    Лион контролирует мяч.
  • 60'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 60'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Лион пытается что-то создать.
  • 60'
    Контроль мяча: Лилль: 50%, Лион: 50%.
  • 59'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Игрок Йилмаз Бурак из команды Лилль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 59'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Саншеш Ренату из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 59'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 59'
    Джало Тьягу делает длинную передачу вперед
  • Травма, повреждение
    58'
    Мало Густо возвращается на поле.
  • 58'
    Лилль контролирует мяч.
  • 58'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    58'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мало Густо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    57'
    Мало Густо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 57'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 56'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 56'
    Дембеле Мусса II из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 56'
    Саншеш Ренату выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья свистит. Дэвид Джонатан атаковал сзади соперника. Это Гимараэс Бруно заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    56'
    Назначен штрафной. Пострадал Мало Густо, его свалил Джало Тьягу.
  • 55'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Лилль: 51%, Лион: 49%.
  • 55'
    Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    55'
    Мендес Тьяго из команды Лион подал угловой слева.
  • 54'
    Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 54'
    Игрок Дембеле Мусса II из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 54'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Лион пытается что-то создать.
  • Офсайд
    54'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 53'
    Андре Бенжамин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    53'
    Дембеле Мусса II из команды Лион опасно и грубо сыграл. Джало Тьягу пострадал.
  • 53'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 53'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 52'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Лилль контролирует мяч.
  • 50'
    Дембеле Мусса II нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 50'
    Дембеле Мусса II из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 50'
    Лион пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Лилль: 52%, Лион: 48%.
  • 50'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Лион пытается что-то создать.
  • 48'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 48'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 47'
    Плохо сыграл Мало Густо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 47'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 47'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Лилль: 52%, Лион: 48%.
  • 48'
    Опасность предотвращена - Мало Густо из команды Лион вступил в отбор удачно
  • 48'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Лилль контролирует мяч.
  • 47'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    46'
    Мендес Тьяго из команды Лион получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    46'
    Назначен штрафной. Пострадал Бамба Джонатан, его свалил Мендес Тьяго.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Лилль контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 52%, Лион: 48%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 44'
    Ауа Уссем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 44'
    Мало Густо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Лион контролирует мяч.
  • 43'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 43'
    Шанс! Дембеле Мусса II из команды Лион пробил головой, но мимо
  • Угловой
    43'
    Мендес Тьяго из команды Лион подал угловой справа.
  • 42'
    Слимани Ислам мяч отрикошетил от ворот
  • 42'
    Лион контролирует мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 41'
    Слимани Ислам из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 41'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Лилль: 56%, Лион: 44%.
  • 40'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 39'
    Ауа Уссем из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 39'
    Дембеле Мусса II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Мало Густо из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 39'
    Мало Густо из команды Лион играет в стеночку с партнером по команде. Слимани Ислам это был.
  • 38'
    Лион пытается что-то создать.
  • 38'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 36'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    36'
    Гимараэс Бруно наказан за толчок Андре Бенжамин
  • 36'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 35'
    Контроль мяча: Лилль: 54%, Лион: 46%.
  • 35'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Милагрес Энрике получил травму и заменен. Эмерсон Палмиери выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    34'
    Ох, нехорошо это выглядит. Милагрес Энрике получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    34'
    Милагрес Энрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    33'
    Иконе Жонатан из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Да Сильва Дамьен.
  • 33'
    Лилль контролирует мяч.
  • 33'
    Ауа Уссем из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Лион пытается что-то создать.
  • 32'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    32'
    Саншеш Ренату из команды Лилль в офсайде
  • 32'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Саншеш Ренату из команды Лилль подал угловой справа.
  • 31'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
  • 31'
    Опасность! Андре Бенжамин из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 31'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Мало Густо из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 30'
    Лион пытается что-то создать.
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Лопеш Антони из команды Лион плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 55%, Лион: 45%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Гимараэс Бруно из команды Лион поставил подножку. Пострадал Саншеш Ренату
  • 29'
    Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 29'
    Лион пытается что-то создать.
  • 28'
    Дэвид Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 28'
    Плохо сыграл Мало Густо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 28'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Лион контролирует мяч.
  • 28'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    27'
    Мендес Тьяго возвращается на поле.
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мендес Тьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    26'
    Мендес Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    Иконе Жонатан пробил со штрафного прямо в стенку
  • 25'
    Контроль мяча: Лилль: 55%, Лион: 45%.
  • Желтая карточка
    24'
    Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Лион пытается что-то создать.
  • 23'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 23'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 23'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 23'
    Дэвид Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    22'
    Судья подбегает и показывает Челик Зеки из команды Лилль отложенную желтую карточку за фол.
  • 22'
    Мало Густо из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 22'
    Мало Густо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    21'
    Челик Зеки из команды Лилль фолит на Ауа Уссем, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 21'
    Мало Густо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Лилль контролирует мяч.
  • 20'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Гимараэс Бруно из команды Лион забрасывает мяч в штрафную.
  • 20'
    Лион пытается что-то создать.
  • 20'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 58%, Лион: 42%.
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
  • 18'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    18'
    Андре Бенжамин из команды Лилль предупрежден после нескольких фолов.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса II
  • Фол, нарушение
    17'
    Бамба Джонатан из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Гимараэс Бруно.
  • 17'
    Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • Травма, повреждение
    16'
    Гимараэс Бруно возвращается на поле.
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    16'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гимараэс Бруно получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 15'
    Контроль мяча: Лилль: 56%, Лион: 44%.
  • Травма, повреждение
    15'
    Гимараэс Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Саншеш Ренату из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 14'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
  • 14'
    Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    Лилль контролирует мяч.
  • 12'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Дембеле Мусса II из команды Лион опасно и грубо сыграл. Ботман Свен пострадал.
  • 11'
    Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Саншеш Ренату из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 50%, Лион: 50%.
  • 10'
    Лион пытается что-то создать.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 10'
    Дембеле Мусса II не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Слимани Ислам из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Грбич Иво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Мендес Тьяго из команды Лион забрасывает мяч в штрафную.
  • 9'
    Лион пытается что-то создать.
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Лилль контролирует мяч.
  • Офсайд
    7'
    Слимани Ислам из команды Лион в офсайде
  • 7'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • 6'
    Лилль контролирует мяч.
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    5'
    Милагрес Энрике наказан за толчок Иконе Жонатан
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 63%, Лион: 37%.
  • 4'
    Лион пытается что-то создать.
  • 4'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • 2'
    Лион пытается что-то создать.
  • 2'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 2'
    Челик Зеки из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 1'
    Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    1'
    Саншеш Ренату из команды Лилль подал угловой справа.
  • 1'
    Опасность предотвращена - Боатенг Жером из команды Лион вступил в отбор удачно
  • 1'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Лилль 46.3% (63)
X 39.7% (54)
Лион 14% (19)
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Прогнозы на матч Лилль 0:0 Лион

Исход игры
Лилль
46.3% (63)
Ничья
39.7% (54)
Лион
14% (19)
Тотал 2.5
Больше
48.85% (64)
Меньше
51.15% (67)
Обе команды забьют
Да
85.5% (112)
Нет
14.5% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (48)
2:1 Лилль
30.1% (41)
1:2 Лион
11.8% (16)
1:0 Лилль
11% (15)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:0 Лилль
2.9% (4)
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