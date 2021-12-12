Второй тайм

97' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

97' Лопеш Антони из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Амаду Онана из команды Лилль сделал отличную скидку головой партнеру по команде.

96' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Шерки Райан получил желтую карточку от судьи

96' Лилль выполняет удар от ворот.

95' Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Лион

94' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

94' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

93' Боатенг Жером грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Гудмундссон Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Амаду Онана нанес удар, но тот был заблокирован.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Лилль выполняет удар от ворот.

90' Тактическая замена. Андре Бенжамин уходит с поля и его заменяет Амаду Онана

90' Шерки Райан из команды Лион делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

88' Да Сильва Дамьен нанес удар головой, но Иво Грбич спокойно отбил мяч.

88' Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Лион выполняет удар от ворот.

86' Как он промахнулся? Гудмундссон Габриэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

86' Какере Максанс из команды Лион делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

85' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Тактическая замена. Мало Густо уходит с поля и его заменяет Дюбуа Лео

83' Мало Густо из команды Лион забрасывает мяч в штрафную.

82' Мало Густо получает желтую карточку за толчок соперника.

82' Мало Густо наказан за толчок Гудмундссон Габриэль

80' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

79' Опасность! Бамба Джонатан из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

77' Удар от ворот произведет Лилль

76' Дембеле Мусса II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

74' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Иво Грбич не дал случится голу! Слимани Ислам должен был забивать, но Иво Грбич сделал отличный сейв

72' Кастелло Лукеба из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

72' Опасность! Саншеш Ренату из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

71' Лион выполняет удар от ворот.

70' Саншеш Ренату не смог попасть в створ ударом издали

70' Плохо сыграл Боатенг Жером - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Лион выполняет удар от ворот.

68' Антони Лопеш не дал случится голу! Йилмаз Бурак должен был забивать, но Антони Лопеш сделал отличный сейв

67' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

63' Лилль выполняет удар от ворот.

60' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

60' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок Йилмаз Бурак из команды Лилль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

59' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

58' Мало Густо возвращается на поле.

58' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Мало Густо получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Мало Густо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Лилль выполняет удар от ворот.

56' Саншеш Ренату выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Назначен штрафной. Пострадал Мало Густо, его свалил Джало Тьягу

55' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

53' Матч возобновится спорным мячом

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Дембеле Мусса II нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

50' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Лион

48' Дэвид Джонатан из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Плохо сыграл Мало Густо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля