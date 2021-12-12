Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
18' Желтая карточкаАндре Бенжамин
22' Желтая карточкаЧелик Зеки
24' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
45' Желтая карточкаМендес Тьяго
82' Желтая карточкаГюсто Мало
88' Желтая карточкаДембеле Мусса
90' Желтая карточкаБоатенг Жером
90' Желтая карточкаШерки Райан
Ход матча
18'
22'
24'
45'
82'
85'
85'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
17
Йилмаз
Бурак
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
40 Ро ЖюльВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гюсто МалоПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лилль
Лион
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
30 матчей
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|0.61
|Йилмаз Бурак
|4 (1)
|0.22
|Андре Бенжамин
|1
|0.06
|Саншеш Ренату
|1
|0.06
|Язиджи Юсуф
|1
|0.06
|Джало Тьягу
|1
|0.06
|Шека
|1
|0.06
|Иконе Жонатан
|1
|0.06
|Ботман Свен
|1
|0.06
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|6 (1)
|0.35
|Экамби Карл Токо
|5 (2)
|0.29
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.24
|Ауа Уссем
|3
|0.18
|Денайер Джейсон
|3
|0.18
|Шакири Джердан
|1
|0.06
|Слимани Ислам
|1
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.06
|Мендес Тьяго
|1
|0.06
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|6
|0
|Мандава Рейнилду
|6
|0
|Йилмаз Бурак
|5
|0
|Андре Бенжамин
|5
|0
|Челик Зеки
|5
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|2
|1
|Боатенг Жером
|3
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Эмерсон Палмиери
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
3
30%
5
45%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
8
62%
76-90
Забито
12
17
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
17%
3
18%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
4
33%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
17%
3
18%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90
Забито
22
28
16 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
3
14%
3
11%
1-15
6
27%
4
14%
16-30
7
32%
7
25%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
3
14%
4
14%
76-90
Пропущено
25
22
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
4
16%
0
0%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
7
28%
12
55%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1
Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1
Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1
Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|0:1 Заявка
|18
|9
|4
|5
|32 - 15
|31
|3.
|Ницца
|1:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 15
|30
|4.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|5.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|7.
|Страсбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|34 - 22
|26
|8.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|9.
|Анже
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|25 - 22
|26
|10.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|11.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 24
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|13.
|Лион
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|15.
|Труа
|1:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 26
|17
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 32
|15
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|18
|2
|9
|7
|27 - 40
|15
|18.
|Метц
|3:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|21 - 37
|15
|19.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|18
|3
|6
|9
|13 - 29
|15
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Ницца
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|16.
|Труа
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|17.
|Клермон
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|3:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 4
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|11.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|12.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|13.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|15.
|Бордо
|1:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|14 - 23
|8
|16.
|Метц
|3:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|17.
|Труа
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|Клермон
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 21
|4
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Прогнозы на матч Лилль 0:0 Лион
Исход игры
Лилль
46.3% (63)
Ничья
39.7% (54)
Лион
14% (19)
Тотал 2.5
Больше
48.85% (64)
Меньше
51.15% (67)
Обе команды забьют
Да
85.5% (112)
Нет
14.5% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (48)
2:1 Лилль
30.1% (41)
1:2 Лион
11.8% (16)
1:0 Лилль
11% (15)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:0 Лилль
2.9% (4)
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