Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Парк де Пренс
22
Диалло
Абду
14
Бернат
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дагба КолинЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
ПСЖ
Монако
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
32 матча
46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|0.47
|Ди Мария Анхель
|3
|0.18
|Неймар
|3 (1)
|0.18
|Эррера Андер
|3
|0.18
|Хакими Ашраф
|3
|0.18
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.18
|Икарди Мауро
|3
|0.18
|Маркиньос Маркос
|3
|0.18
|Дракслер Юлиан
|2
|0.12
|Месси Лионель
|1
|0.06
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.06
|Сарабия Пабло
|1
|0.06
|Данилу Перейра
|1
|0.06
|Паредес Леандро
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|9 (4)
|0.53
|Диоп Софьян
|5
|0.29
|Фолланд Кевин
|4 (1)
|0.24
|Желсон Мартиньш
|3
|0.18
|Головин Александр
|2
|0.12
|Боаду Мирон
|1
|0.06
|Дисаси Аксель
|1
|0.06
|Дьятта Крепен
|1
|0.06
|Чуамени Орельен
|1
|0.06
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|5
|0
|Хакими Ашраф
|2
|1
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Диоп Софьян
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Марипан Гильермо
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
6
33%
2
17%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
6%
3
18%
1-15
5
29%
29%
2
12%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Забито
35
29
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
4
11%
3
10%
1-15
8
23%
4
14%
16-30
4
11%
7
24%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
7
20%
4
14%
61-75
11
31%
5
17%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
29%
29%
4
22%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1
Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|3.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|33 - 16
|31
|4.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 16
|30
|5.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|8.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|9.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|10.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 23
|25
|11.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 24
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|13.
|Лион
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|28 - 40
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 27
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 38
|15
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 30
|15
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|12.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|11.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч ПСЖ - Монако
Исход игры
ПСЖ
87.7% (142)
Ничья
9.9% (16)
Монако
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
74.26% (101)
Меньше
25.74% (35)
Обе команды забьют
Да
76.47% (104)
Нет
23.53% (32)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
43.2% (70)
2:0 ПСЖ
14.2% (23)
3:1 ПСЖ
8.6% (14)
2:2 Ничья
4.3% (7)
1:1 Ничья
3.1% (5)
3:2 ПСЖ
3.1% (5)
1:0 ПСЖ
3.1% (5)
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