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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Монако

История личных встреч

ПСЖ
Монако

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

32 матча

46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:2
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
1:4
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
0:4
С
4:0
Л1
7:1
КЛ
3:0
Л1
1:2
С
1:2
К
5:0
КЛ
1:4
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1
0:3
К
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
К
0:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:0
КЛ
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (1) 0.47
Ди Мария Анхель 3 0.18
Неймар 3 (1) 0.18
Эррера Андер 3 0.18
Хакими Ашраф 3 0.18
Гуэйе Идрисса 3 0.18
Икарди Мауро 3 0.18
Маркиньос Маркос 3 0.18
Дракслер Юлиан 2 0.12
Месси Лионель 1 0.06
Вейналдум Джорджиньо 1 0.06
Сарабия Пабло 1 0.06
Данилу Перейра 1 0.06
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 9 (4) 0.53
Диоп Софьян 5 0.29
Фолланд Кевин 4 (1) 0.24
Желсон Мартиньш 3 0.18
Головин Александр 2 0.12
Боаду Мирон 1 0.06
Дисаси Аксель 1 0.06
Дьятта Крепен 1 0.06
Чуамени Орельен 1 0.06
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 5 0
Хакими Ашраф 2 1
Мбаппе Килиан 3 0
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 6 0
Павлович Страхиня 3 1
Диоп Софьян 4 0
Сидибе Джибриль 3 0
Чуамени Орельен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Фофана Юссуф 3 0
Головин Александр 1 1
Марипан Гильермо 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
6
33%
2
17%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
6%
3
18%
1-15
5
29%
29%
2
12%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

35
29
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
4
11%
3
10%
1-15
8
23%
4
14%
16-30
4
11%
7
24%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
7
20%
4
14%
61-75
11
31%
5
17%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
29%
29%
4
22%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1
Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Ницца Заявка 17 8 4 5 26 - 15 27
5. Ланс Заявка 17 7 6 4 30 - 23 27
6. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
7. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
8. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 23 25
9. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
10. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
11. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
12. Лион Заявка 16 6 5 5 25 - 25 23
13. Нант Заявка 17 6 4 7 21 - 21 22
14. Реймс Заявка 17 4 7 6 19 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 17 2 8 7 26 - 39 14
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
6. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
8. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
9. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
10. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
13. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
11. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
12. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
13. Лион Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
14. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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Где смотреть матч ПСЖ - Монако онлайн


Прогнозы на матч ПСЖ - Монако

Исход игры
ПСЖ
86.7% (39)
Ничья
8.9% (4)
Монако
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (33)
Меньше
21.43% (9)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
46.7% (21)
2:0 ПСЖ
15.6% (7)
3:1 ПСЖ
11.1% (5)
2:2 Ничья
8.9% (4)
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