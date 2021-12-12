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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Марсель
0' 1'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 131
Страсбург 15.3% (20)
X 37.4% (49)
Марсель 47.3% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Марсель
2.36
3.48
3.39
Все Коэффициенты
Новости
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
10
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
27
Сиссоко
Ибраима
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
11
Энрике
Луис
III
12
Бамба
Дьенг
Амаду
Страсбург
5-3-2
Марсель
3-3-3-1

История личных встреч

Страсбург
Марсель

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
3:3
Л1
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 9 (2) 0.53
Диалло Хабиб 8 (1) 0.47
Томассон Адриен 6 0.35
Гамейро Кевин 4 (1) 0.24
Сиссоко Ибраима 1 0.06
Льенар Димитри 1 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.06
Ле Маршан Максим 1 0.06
Прчич Саньин 1 0.06
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 6 (1) 0.38
Юндер Дженгиз 4 0.25
Гендузи Маттео 3 0.19
Жерсон Сантос 3 0.19
Бамба Дьенг Амаду 3 0.19
Лирола Поль 1 0.06
Арит Амин 1 0.06
Милик Аркадиуш 1 0.06
Камара Бубакар 1 0.06
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 6 1
Ажорк Людовик 3 1
Ле Маршан Максим 4 0
Сиссоко Ибраима 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Томассон Адриен 1 1
Диалло Хабиб 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Уорис Маджид 1 0
Прчич Саньин 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 4 0
Гуйе Пап 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Чалета-Цар Дуе 2 0
Перес Луан 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Салиба Вильям 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Пау Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
9
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
3
33%
16-30
5
24%
2
22%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
4
19%
1
11%
76-90

Пропущено

12
4
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
4
33%
1
25%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
2
22%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

32
24
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
1
3%
0
0%
1-15
7
22%
6
25%
16-30
6
19%
6
25%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
8
25%
5
21%
61-75
7
22%
3
13%
76-90

Пропущено

24
13
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
4
17%
3
23%
1-15
7
29%
29%
2
15%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
4
17%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1
Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3
Марсель
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0
Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 18 9 4 5 33 - 16 31
3. Ницца Заявка 18 9 4 5 28 - 16 30
4. Марсель 0:0 Заявка 17 8 6 3 23 - 15 30
5. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
6. Страсбург 0:0 Заявка 18 7 6 5 34 - 22 27
7. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
10. Анже Заявка 18 6 7 5 25 - 23 25
11. Лилль Заявка 18 6 7 5 23 - 24 25
12. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
13. Лион Заявка 17 6 6 5 25 - 25 24
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 18 3 8 7 28 - 40 17
17. Труа Заявка 18 4 4 10 17 - 27 16
18. Метц Заявка 18 3 6 9 22 - 38 15
19. Лорьян Заявка 18 3 6 9 14 - 30 15
20. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
3. Страсбург 0:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 10 18
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
8. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9. Марсель 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 8 - 6 15
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
11. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
12. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 2'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Гильберт Фредерик из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 2'
    Пау Лопес из команды Марсель плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • 1'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Страсбург начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Страсбург 15.3% (20)
X 37.4% (49)
Марсель 47.3% (62)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Марсель
2.36
3.48
3.39
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Новости
Где смотреть матч Страсбург 0:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Марсель

Исход игры
Страсбург
15.3% (20)
Ничья
37.4% (49)
Марсель
47.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
48.03% (61)
Меньше
51.97% (66)
Обе команды забьют
Да
81.89% (104)
Нет
18.11% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (44)
1:2 Марсель
31.3% (41)
2:1 Страсбург
8.4% (11)
0:1 Марсель
7.6% (10)
1:0 Страсбург
5.3% (7)
0:2 Марсель
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:3 Марсель
1.5% (2)
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