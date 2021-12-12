Вынужденная замена в составе "Ренна". Вместо травмированного Мартена Терье игру продолжать будет Камалдин Сулемана.

С углового Клюйверт подавал на ближнюю штангу, где пробил головой Тодибо, но мяч полетел немного выше перекладины.

Пробивал из пределов штрафной Гуйри после паса от Клюйверта, но мяч Сантамария в подкате перевел на угловой.

Очередной навес с угла поля завершился для "орлят" ничем. На ближней штанге выиграл верх Агер и головой вынес сферу в аут.

Низом вырезал Гуйри в штрафную на ход Клюйверту, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.

31' Пауза в матче. Получил повреждение на ровном месте Терье и присел на газон. Без помощи медиков здесь не обойтись.

30' С угла поля Аталь навесил на ближнюю штангу, но здесь Будауи пробить не смог в борьбе против Трюффера.

29' Протащил мяч Аталь по флангу, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

28' Отобрал мяч на чужой половине поля Траоре, прошел вперед и пробил тут же по воротам, но точно в руки Бенитесу.

27' Прорывался в штрафную соперника на скорости Дольберг после заброса от Аталя, но вовремя вернулся в оборону Омари и отобрал мяч.

26' С угла поля навесил Клюйверт на дальнюю штангу, где пробил с лету Лемина, но мяч застрял в гуще защитников.

25' Прострелил с правого фланга Будауи в штрафную, но мяч рикошетом от головы защитника полетел в руки Гомису.

24' В центре поля грамотно подставился Клюйверт и заработал для своей команды крайне важный штрафной удар.

23' Лаюборд выиграл подбор в чужой штрафной и пробил с разворота в дальний угол, но с линии ворот сферу головой вынес Тодибо.

22' Пробивал головой Лаборд после навеса с углового от Буриго. Мяч полетел в ближний верхний угол, но гостей выручила перекладина.

21' Диагональ исполнял на правый фланг Сантамария на ход Траоре, но того опередил Лотомба и вынес сферу на угловой.

20' Еще и желтую карточку получил Сантамария за грубую игру локтями. Судья был крайне строг в моменте с назначением пенальти

19' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Каспер Дольберг! Уверенно реализовал пенальти Дольберг, пробив на силу точно по центру ворот, а Гомис еще до удара упал в угол и не смог спасти.

18' После навеса с угла поля Данте в чужой штрафной получил локтем по лицу от Сантамарии. Судья без раздумий назначил пенальти в ворота хозяев!

17' Прорвался по флангу Клюйверт и прострелил в центр штрафной, но от спины защитника сфера полетела на угловой.

16' Отличный диагональный пас на фланг выдал Лемина на ход Аталю, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.

15' Подключился к атаке своей команды Траоре и прострелил низом в штрафную, но здесь Лаборду не позволил пробить Аталь в подкате.

14' Финтом ушел от соперника по флангу Терье и прострелил на ближнюю штангу, но здесь снова первым оказался Данте.

13' Догнал мяч на фланге Аталь и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

12' Пробивал головой Терье на дальней штанге после навеса с фланга от Сантамарии, но мяч оказался в руках Бенитеса.

11' В центре поля получил по ногам Сантамария в подкате от Лемина. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ренна".

10' Вырезал в штрафную соперника Росарио на ход Аталю, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Трюффер.

9' Мог убегать Дольберг в контратаку после заброса от Росарио, но в последний момент смог вынести мяч головой в аут Сантамария.

8' Отобрал мяч на фланге Трюффер и тут же подал в центр штрафной, но здесь Данте вынес сферу в аут.

7' Со штрафного навесил Буриго на ближнюю штангу, где пробил головой Лаборд, но мяч полетел крайне неточно.

6' На фланге Буриго получил в подкате по ногам от Клюйверта. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ренна".

5' Забрасывал в штрафную соперника Майер на ход Буриго, но тому добраться до мяча не позволил Лотомба.

4' Вырезал в штрафную соперника теперь уже сам Терье на ход Лаборду, но перехватил этот пас в подкате Тодибо.

3' С правого фланга прострелил в центр штрафной Буриго на Терье, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Данте.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.