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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Ницца
0'
17' Желтая карточка
Сантамария Батист
0:1
19' Пенальти
Дольберг Каспер
34'

Ход матча

17'
Сантамария Батист
 
19'
0:1
Дольберг Каспер
32'
Сулемана Камалдин
Терье Мартен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 138
Ренн 71% (98)
X 21.7% (30)
Ницца 7.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Ницца
2.89
3.78
4.40
Все Коэффициенты
Новости
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
8
Сантамария
Батист
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
23
Лотомба
Жордан
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
21
Клюйверт
Джастин
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Ренн
4-3-3
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Ренн
Ницца

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

29 матчей

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.2%
58.6%
24.2%
5 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:1
ТМС
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:0
К
2:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 8 0.44
Лаборд Гаэтан 6 0.33
Сулемана Камалдин 4 0.22
Тэт Флавьен 2 0.11
Агер Наиф 2 0.11
Трюффер Адриен 2 0.11
Буриго Бенжамен 1 0.06
Траоре Амари 1 0.06
Майер Ловро 1 0.06
Мартин Йонас 1 0.06
Гирасси Серу 1 0.06
Докю Жереми 1 0.06
Угочукву Лесли 1 0.06
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 8 (2) 0.44
Делор Анди 5 (1) 0.28
Дольберг Каспер 5 (1) 0.28
Будауи Хишем 2 0.11
Клюйверт Джастин 1 0.06
Тюрам Кефрен 1 0.06
Аталь Юсеф 1 0.06
Гессан Эванн 1 0.06
Бар Мельвен 1 0.06
Стенгс Келвин 1 0.06
Тодибо Жан-Клер 1 0.06
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 4 0
Сантамария Батист 4 0
Баде Луак 2 1
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Траоре Амари 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Докю Жереми 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 4 0
Росарио Пабло 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Данте Бонфим 3 0
Делор Анди 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Бар Мельвен 3 0
Камара Ассан 2 0
Будауи Хишем 2 0
Гессан Эванн 2 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Гуйри Амин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
11%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
5
28%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
28%
5
38%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
3
75%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
5
45%
76-90

Забито

31
25
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
3
10%
5
20%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
6
19%
4
16%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
9
29%
29%
9
36%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
5
33%
4
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3
Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3
Ницца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2
Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн 0:1 Заявка 18 9 4 5 32 - 15 31
3. Ницца 1:0 Заявка 18 9 4 5 27 - 15 30
4. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
5. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Анже 0:0 Заявка 18 6 8 4 25 - 22 26
10. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
11. Лилль Заявка 18 6 7 5 23 - 24 25
12. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
13. Лион Заявка 17 6 6 5 25 - 25 24
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Труа 1:1 Заявка 18 4 5 9 17 - 26 17
16. Клермон 0:0 Заявка 18 3 6 9 19 - 32 15
17. Бордо 1:1 Заявка 18 2 9 7 27 - 40 15
18. Метц 3:0 Заявка 18 3 6 9 21 - 37 15
19. Лорьян 0:3 Заявка 18 3 6 9 13 - 29 15
20. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
8. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян 0:3 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца 1:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Труа 1:1 Заявка 9 2 4 3 10 - 10 10
17. Клермон 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо 1:1 Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц 3:0 Заявка 9 1 4 4 13 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца 1:0 Заявка 9 6 1 2 14 - 4 19
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже 0:0 Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн 0:1 Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
11. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
12. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
13. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
15. Бордо 1:1 Заявка 9 1 5 3 14 - 23 8
16. Метц 3:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
17. Труа 1:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Клермон 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян 0:3 Заявка 10 0 4 6 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 36'
    Низом вырезал Гуйри в штрафную на ход Клюйверту, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.
  • 35'
    Очередной навес с угла поля завершился для "орлят" ничем. На ближней штанге выиграл верх Агер и головой вынес сферу в аут.
  • Угловой
    34'
    Пробивал из пределов штрафной Гуйри после паса от Клюйверта, но мяч Сантамария в подкате перевел на угловой.
  • 33'
    С углового Клюйверт подавал на ближнюю штангу, где пробил головой Тодибо, но мяч полетел немного выше перекладины. 
  • Замена
    32'
    Вынужденная замена в составе "Ренна". Вместо травмированного Мартена Терье игру продолжать будет Камалдин Сулемана.
  • 31'
    Пауза в матче. Получил повреждение на ровном месте Терье и присел на газон. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 30'
    С угла поля Аталь навесил на ближнюю штангу, но здесь Будауи пробить не смог в борьбе против Трюффера.
  • Угловой
    29'
    Протащил мяч Аталь по флангу, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 28'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Траоре, прошел вперед и пробил тут же по воротам, но точно в руки Бенитесу.
  • 27'
    Прорывался в штрафную соперника на скорости Дольберг после заброса от Аталя, но вовремя вернулся в оборону Омари и отобрал мяч.
  • 26'
    С угла поля навесил Клюйверт на дальнюю штангу, где пробил с лету Лемина, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 25'
    Прострелил с правого фланга Будауи в штрафную, но мяч рикошетом от головы защитника полетел в руки Гомису.
  • 24'
    В центре поля грамотно подставился Клюйверт и заработал для своей команды крайне важный штрафной удар.
  • Опасный момент
    23'
    Лаюборд выиграл подбор в чужой штрафной и пробил с разворота в дальний угол, но с линии ворот сферу головой вынес Тодибо.
  • Опасный момент
    22'
    Пробивал головой Лаборд после навеса с углового от Буриго. Мяч полетел в ближний верхний угол, но гостей выручила перекладина.
  • Угловой
    21'
    Диагональ исполнял на правый фланг Сантамария на ход Траоре, но того опередил Лотомба и вынес сферу на угловой.
  • Желтая карточка
    20'
    Еще и желтую карточку получил Сантамария за грубую игру локтями. Судья был крайне строг в моменте с назначением пенальти
  • Пенальти
    19'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Каспер Дольберг! Уверенно реализовал пенальти Дольберг, пробив на силу точно по центру ворот, а Гомис еще до удара упал в угол и не смог спасти.
  • Пенальти!
    18'
    После навеса с угла поля Данте в чужой штрафной получил локтем по лицу от Сантамарии. Судья без раздумий назначил пенальти в ворота хозяев!
  • Угловой
    17'
    Прорвался по флангу Клюйверт и прострелил в центр штрафной, но от спины защитника сфера полетела на угловой.
  • 16'
    Отличный диагональный пас на фланг выдал Лемина на ход Аталю, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику. 
  • 15'
    Подключился к атаке своей команды Траоре и прострелил низом в штрафную, но здесь Лаборду не позволил пробить Аталь в подкате.
  • 14'
    Финтом ушел от соперника по флангу Терье и прострелил на ближнюю штангу, но здесь снова первым оказался Данте.
  • 13'
    Догнал мяч на фланге Аталь и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 12'
    Пробивал головой Терье на дальней штанге после навеса с фланга от Сантамарии, но мяч оказался в руках Бенитеса.
  • 11'
    В центре поля получил по ногам Сантамария в подкате от Лемина. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ренна".
  • 10'
    Вырезал в штрафную соперника Росарио на ход Аталю, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Трюффер.
  • 9'
    Мог убегать Дольберг в контратаку после заброса от Росарио, но в последний момент смог вынести мяч головой в аут Сантамария.
  • 8'
    Отобрал мяч на фланге Трюффер и тут же подал в центр штрафной, но здесь Данте вынес сферу в аут.
  • 7'
    Со штрафного навесил Буриго на ближнюю штангу, где пробил головой Лаборд, но мяч полетел крайне неточно.
  • 6'
    На фланге Буриго получил в подкате по ногам от Клюйверта. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ренна".
  • 5'
    Забрасывал в штрафную соперника Майер на ход Буриго, но тому добраться до мяча не позволил Лотомба.
  • 4'
    Вырезал в штрафную соперника теперь уже сам Терье на ход Лаборду, но перехватил этот пас в подкате Тодибо.
  • 3'
    С правого фланга прострелил в центр штрафной Буриго на Терье, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Данте.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ренн 0:1 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Ренн 0:1 Ницца

Исход игры
Ренн
71.2% (99)
Ничья
21.6% (30)
Ницца
7.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (59)
Меньше
56.3% (76)
Обе команды забьют
Да
61.48% (83)
Нет
38.52% (52)
Популярный счёт
2:1 Ренн
32.4% (45)
1:0 Ренн
25.9% (36)
1:1 Ничья
17.3% (24)
2:0 Ренн
9.4% (13)
1:2 Ницца
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
3:1 Ренн
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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Ренн
Ницца

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