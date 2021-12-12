Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Роазон Парк
17' Желтая карточкаСантамария Батист
0:1
19' ПенальтиДольберг Каспер
Ход матча
19'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
18 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ренн
Ницца
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
29 матчей
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.2%
58.6%
24.2%
5 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|8
|0.44
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.33
|Сулемана Камалдин
|4
|0.22
|Тэт Флавьен
|2
|0.11
|Агер Наиф
|2
|0.11
|Трюффер Адриен
|2
|0.11
|Буриго Бенжамен
|1
|0.06
|Траоре Амари
|1
|0.06
|Майер Ловро
|1
|0.06
|Мартин Йонас
|1
|0.06
|Гирасси Серу
|1
|0.06
|Докю Жереми
|1
|0.06
|Угочукву Лесли
|1
|0.06
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|8 (2)
|0.44
|Делор Анди
|5 (1)
|0.28
|Дольберг Каспер
|5 (1)
|0.28
|Будауи Хишем
|2
|0.11
|Клюйверт Джастин
|1
|0.06
|Тюрам Кефрен
|1
|0.06
|Аталь Юсеф
|1
|0.06
|Гессан Эванн
|1
|0.06
|Бар Мельвен
|1
|0.06
|Стенгс Келвин
|1
|0.06
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.06
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Йонас
|4
|0
|Сантамария Батист
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Траоре Амари
|2
|0
|Мелинг Биргер
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|4
|0
|Росарио Пабло
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
11%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
5
28%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
28%
5
38%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
3
75%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
5
45%
76-90
Забито
31
25
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
3
10%
5
20%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
6
19%
4
16%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
9
29%
29%
9
36%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
5
33%
4
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3
Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3
Ницца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2
Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|0:1 Заявка
|18
|9
|4
|5
|32 - 15
|31
|3.
|Ницца
|1:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 15
|30
|4.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|5.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|7.
|Страсбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|34 - 22
|26
|8.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|9.
|Анже
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|25 - 22
|26
|10.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|11.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 24
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|13.
|Лион
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|15.
|Труа
|1:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 26
|17
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 32
|15
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|18
|2
|9
|7
|27 - 40
|15
|18.
|Метц
|3:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|21 - 37
|15
|19.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|18
|3
|6
|9
|13 - 29
|15
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Ницца
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|16.
|Труа
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|17.
|Клермон
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|3:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 4
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|11.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|12.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|13.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|15.
|Бордо
|1:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|14 - 23
|8
|16.
|Метц
|3:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|17.
|Труа
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|Клермон
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 21
|4
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Прогнозы на матч Ренн 0:1 Ницца
Исход игры
Ренн
71.2% (99)
Ничья
21.6% (30)
Ницца
7.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (59)
Меньше
56.3% (76)
Обе команды забьют
Да
61.48% (83)
Нет
38.52% (52)
Популярный счёт
2:1 Ренн
32.4% (45)
1:0 Ренн
25.9% (36)
1:1 Ничья
17.3% (24)
2:0 Ренн
9.4% (13)
1:2 Ницца
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
3:1 Ренн
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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