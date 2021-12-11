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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
 
Позже

Стадион:
Ницца
Прогнозы 111
Ренн 72.1% (80)
X 20.7% (23)
Ницца 7.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Ницца
1.93
3.86
4.37
Все Коэффициенты
Новости
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
4
Баде
Луак
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
28
Мартин
Йонас
21
Майер
Ловро
11
Докю
Жереми
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
5
Данилюк
Флавиус
4
Данте
Бонфим
13
Камара
Ассан
22
Стенгс
Келвин
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
21
Клюйверт
Джастин
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Ренн
4-3-3
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Ренн
Ницца

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

29 матчей

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.2%
58.6%
24.2%
5 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:1
ТМС
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:0
К
2:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 8 0.47
Лаборд Гаэтан 6 0.35
Сулемана Камалдин 4 0.24
Тэт Флавьен 2 0.12
Агер Наиф 2 0.12
Трюффер Адриен 2 0.12
Буриго Бенжамен 1 0.06
Траоре Амари 1 0.06
Майер Ловро 1 0.06
Мартин Йонас 1 0.06
Гирасси Серу 1 0.06
Докю Жереми 1 0.06
Угочукву Лесли 1 0.06
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 8 (2) 0.47
Делор Анди 5 (1) 0.29
Дольберг Каспер 4 0.24
Будауи Хишем 2 0.12
Клюйверт Джастин 1 0.06
Тюрам Кефрен 1 0.06
Аталь Юсеф 1 0.06
Гессан Эванн 1 0.06
Бар Мельвен 1 0.06
Стенгс Келвин 1 0.06
Тодибо Жан-Клер 1 0.06
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 4 0
Баде Луак 2 1
Сантамария Батист 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Траоре Амари 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Докю Жереми 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 4 0
Росарио Пабло 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Данте Бонфим 3 0
Делор Анди 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Бар Мельвен 3 0
Камара Ассан 2 0
Будауи Хишем 2 0
Гессан Эванн 2 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Гуйри Амин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
11%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
5
28%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
28%
5
38%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
3
75%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
5
45%
76-90

Забито

31
25
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
3
10%
5
20%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
6
19%
4
16%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
9
29%
29%
9
36%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
5
33%
4
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3
Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3
Ницца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2
Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
5. Ницца Заявка 17 8 4 5 26 - 15 27
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
10. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
11. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
12. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
13. Лион Заявка 16 6 5 5 25 - 25 23
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 17 2 8 7 26 - 39 14
19. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
8. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
9. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
10. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
11. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Лион Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось 7 часов 1 минуту.

    Главный судья: Делажо Вилли

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 111
    Ренн 72.1% (80)
    X 20.7% (23)
    Ницца 7.2% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Ницца
    1.93
    3.86
    4.37
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ренн - Ницца онлайн


    Прогнозы на матч Ренн - Ницца

    Исход игры
    Ренн
    72.1% (80)
    Ничья
    20.7% (23)
    Ницца
    7.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.93% (47)
    Меньше
    56.07% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    61.68% (66)
    Нет
    38.32% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    33.3% (37)
    1:0 Ренн
    24.3% (27)
    1:1 Ничья
    17.1% (19)
    2:0 Ренн
    10.8% (12)
    1:2 Ницца
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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