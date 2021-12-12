Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Раймон Копа
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
11
Кабо
Джимми
24
Ромен
Тома
18
Унаи
Аззедин
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
36
Сейду
Алиду
15
Менди
Ариал
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кабо ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
- Защитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
36 Сейду АлидуПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Менди АриалПолузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Жаби НаэльПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Нападающий
-
28 Yadaly Diaby
-
-
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Клермон
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.28
|Мангани Тома
|4 (3)
|0.22
|Фюльжени Анжело
|3
|0.17
|Траоре Исмаэль
|3
|0.17
|Баокен Стефан
|2
|0.11
|Ромен Тома
|2
|0.11
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.11
|Унаи Аззедин
|2
|0.11
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|8
|0.44
|Рашани Эльбасан
|4
|0.22
|Бертомье Жезон
|1
|0.06
|Н'Симба Виталь
|1
|0.06
|Доссу Жодель
|1
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.06
|Маньен Йоанн
|1
|0.06
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Зедатка Аким
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|4
|0
|Думбия Сулейман
|4
|0
|Буфаль Софьян
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Ромен Тома
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|4
|2
|Абдул-Самед Салис
|4
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Pascal Gastien
|1
|1
|Зедатка Аким
|2
|0
|Yadaly Diaby
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Доссу Жодель
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
4
50%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
23%
2
9%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
4
31%
4
18%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
15%
5
23%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Забито
23
19
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
1
4%
3
16%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
5
22%
4
21%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
6
26%
4
21%
76-90
Пропущено
24
32
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
17%
3
9%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
7
29%
29%
7
22%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
4
17%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0
Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0
Клермон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2
Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|0:1 Заявка
|18
|9
|4
|5
|32 - 15
|31
|3.
|Ницца
|1:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 15
|30
|4.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|5.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|7.
|Страсбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|34 - 22
|26
|8.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|9.
|Анже
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|25 - 22
|26
|10.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|11.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 24
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|13.
|Лион
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|15.
|Труа
|1:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 26
|17
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 32
|15
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|18
|2
|9
|7
|27 - 40
|15
|18.
|Метц
|3:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|21 - 37
|15
|19.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|18
|3
|6
|9
|13 - 29
|15
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Ницца
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|16.
|Труа
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|17.
|Клермон
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|3:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 4
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|11.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|12.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|13.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|15.
|Бордо
|1:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|14 - 23
|8
|16.
|Метц
|3:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|17.
|Труа
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|Клермон
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Анже 0:0 Клермон
Исход игры
Анже
82.1% (110)
Ничья
10.4% (14)
Клермон
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
38.93% (51)
Меньше
61.07% (80)
Обе команды забьют
Да
45.8% (60)
Нет
54.2% (71)
Популярный счёт
1:0 Анже
36.6% (49)
2:1 Анже
29.1% (39)
2:0 Анже
12.7% (17)
1:1 Ничья
6.7% (9)
1:2 Клермон
3% (4)
3:1 Анже
2.2% (3)
0:1 Клермон
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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