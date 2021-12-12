Первый тайм

36' Анже выполняет удар от ворот.

36' Н'Симба Виталь из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

35' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

35' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Аззеддин Унахи пробует нанести удар издали, но Упарин Джоко держит все под контролем

25' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Ожье Флоран получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Ожье Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

15' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Клермон выполняет удар от ворот.

11' Буфаль Софьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Игрок команды Анже произведет угловой справа.

7' Клермон выполняет удар от ворот.

5' Фюльжени Анжело из команды Анже делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

4' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Игрок Менди Ариал из команды Клермон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

1' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Анже начинает с центра поля