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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Клермон
0' 35'

Ход матча

20'
 
Доссу Жодель
Ожье Флоран

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 133
Анже 82% (109)
X 10.5% (14)
Клермон 7.5% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Клермон
2.16
3.68
4.40
Все Коэффициенты
Новости
30
Петкович
Даниель
11
Кабо
Джимми
6
Эбосс
Энцо
8
Траоре
Исмаэль
24
Ромен
Тома
3
Думбия
Сулейман
18
Унаи
Аззедин
5
Мангани
Тома
10
Фюльжени
Анжело
7
Буфаль
Софьян
21
Чо
Мохамед-Али
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
7
Маньен
Йоанн
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
36
Сейду
Алиду
10
Иглесиас
Хонатан
15
Менди
Ариал
27
Байо
Мохамед
Анже
5-3-2
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Анже
Клермон

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л2
2:0
Л2
3:0
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
1:2
Л2
1:2
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
4:2
Л2
2:2
Л2
2:1
Л2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 5 (2) 0.28
Мангани Тома 4 (3) 0.22
Фюльжени Анжело 3 0.17
Траоре Исмаэль 3 0.17
Баокен Стефан 2 0.11
Ромен Тома 2 0.11
Чо Мохамед-Али 2 0.11
Унаи Аззедин 2 0.11
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Браими Билаль 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 8 0.44
Рашани Эльбасан 4 0.22
Бертомье Жезон 1 0.06
Н'Симба Виталь 1 0.06
Доссу Жодель 1 0.06
Ожье Флоран 1 0.06
Маньен Йоанн 1 0.06
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 4 0
Думбия Сулейман 4 0
Буфаль Софьян 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Ромен Тома 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 4 2
Абдул-Самед Салис 4 1
Ожье Флоран 3 0
Pascal Gastien 1 1
Зедатка Аким 2 0
Yadaly Diaby 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Доссу Жодель 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Телль Жордан 1 0
Аллевина Джим 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
4
50%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
23%
2
9%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
4
31%
4
18%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
15%
5
23%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Забито

23
19
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
1
4%
3
16%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
5
22%
4
21%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
6
26%
4
21%
76-90

Пропущено

24
32
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
17%
3
9%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
7
29%
29%
7
22%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
4
17%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0
Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0
Клермон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2
Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн 0:1 Заявка 18 9 4 5 32 - 15 31
3. Ницца 1:0 Заявка 18 9 4 5 27 - 15 30
4. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
5. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Анже 0:0 Заявка 18 6 8 4 25 - 22 26
10. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
11. Лилль Заявка 18 6 7 5 23 - 24 25
12. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
13. Лион Заявка 17 6 6 5 25 - 25 24
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Труа 1:1 Заявка 18 4 5 9 17 - 26 17
16. Клермон 0:0 Заявка 18 3 6 9 19 - 32 15
17. Бордо 1:1 Заявка 18 2 9 7 27 - 40 15
18. Метц 3:0 Заявка 18 3 6 9 21 - 37 15
19. Лорьян 0:3 Заявка 18 3 6 9 13 - 29 15
20. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
8. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян 0:3 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца 1:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Труа 1:1 Заявка 9 2 4 3 10 - 10 10
17. Клермон 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо 1:1 Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц 3:0 Заявка 9 1 4 4 13 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца 1:0 Заявка 9 6 1 2 14 - 4 19
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже 0:0 Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн 0:1 Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
11. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
12. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
13. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
15. Бордо 1:1 Заявка 9 1 5 3 14 - 23 8
16. Метц 3:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
17. Труа 1:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Клермон 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян 0:3 Заявка 10 0 4 6 6 - 21 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Анже 82% (109)
X 10.5% (14)
Клермон 7.5% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Клермон
2.16
3.68
4.40
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Где смотреть матч Анже 0:0 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Анже 0:0 Клермон

Исход игры
Анже
82.1% (110)
Ничья
10.4% (14)
Клермон
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
38.93% (51)
Меньше
61.07% (80)
Обе команды забьют
Да
45.8% (60)
Нет
54.2% (71)
Популярный счёт
1:0 Анже
36.6% (49)
2:1 Анже
29.1% (39)
2:0 Анже
12.7% (17)
1:1 Ничья
6.7% (9)
1:2 Клермон
3% (4)
3:1 Анже
2.2% (3)
0:1 Клермон
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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