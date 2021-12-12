Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Yadaly Diaby получил желтую карточку от судьи

94' Игрок Yadaly Diaby из команды Клермон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Ромен Тома получил желтую карточку от судьи

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Анже выполняет удар от ворот.

89' Хауи Саиф-Эдин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

87' Тактическая замена. Аззеддин Унахи уходит с поля и его заменяет Перейра-Лаже Матиаш

87' Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Г О О О О О Л - Байо Мохамед из команды Клермон забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Даниел Петкович прыгнул вправо!

83' После проверки VAR судья не изменил решения - Клермон пробьет пенальти!

82' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

81' Хорошую попытку сделал Баокен Стефан . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Головой пробил Траоре Исмаэль , но голкипер отбил его в поле!

77' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

76' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Анже выполняет удар от ворот.

71' Анже выполняет удар от ворот.

71' Н'Симба Виталь не смог попасть в створ ударом издали

70' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Маньен Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Маньен Йоанн получил желтую карточку от судьи

63' Менди Ариал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удар от ворот произведет Клермон

62' Траоре Исмаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Анже выполняет удар от ворот.

57' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Вратарь парирует удар, который нанес Байо Мохамед , и мяч снова в игре

55' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

55' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Вратарь парирует удар, который нанес Абдул-Самед Салис , и мяч снова в игре

54' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

51' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Анже выполняет удар от ворот.

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Доссу Жодель не смог попасть в створ ударом издали

49' Клермон выполняет удар от ворот.

49' Матч возобновлен

48' Ромен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.