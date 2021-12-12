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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
3:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
5' Гол
Сарр Пап
2:0
9' Гол в свои ворота
Дженц Мориц
17' Желтая карточка
Абергель Лоран
3:0
19' Гол
Булая Фарид
29' Желтая карточка
Лапорт Жульен
36'

Ход матча

5'
Сарр Пап
1:0
9'
Дженц Мориц
2:0
17'
 
Абергель Лоран
19'
Булая Фарид
3:0
29'
 
Лапорт Жульен

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 133
Метц 51.9% (69)
X 36.8% (49)
Лорьян 11.3% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Лорьян
2.61
8.50
67.00
Все Коэффициенты
30
Кайяр
Марк-Орель
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
17
Делен
Тома
15
Сарр
Пап
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
10
Булая
Фарид
9
Де
Превиль
Николя
11
Нгетте
Опа
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
7
Диарра
Стефан
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
38
Уттара
Данго
13
Моффи
Теремас
Метц
4-3-3
Лорьян
5-4-1

История личных встреч

Метц
Лорьян

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
3:1
Л2
2:1
Л2
0:0
Л1
5:1
Л1
3:3
Л1
0:4
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
К
0:1
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.22
Сентонз Фабьен 4 0.22
Булая Фарид 3 0.17
Нгетте Опа 2 0.11
Сарр Пап 1 0.06
Бронн Дилан 1 0.06
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.06
Юдоль Матьё 1 0.06
Маига Хабиб 1 0.06
Куяте Кики 1 0.06
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.22
Моффи Теремас 2 (1) 0.11
Монкондю Томас 2 0.11
Лапорт Жульен 2 0.11
Ле Гофф Венсан 1 0.06
Грбич Адриан 1 0.06
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Маига Хабиб 5 0
Куяте Кики 3 1
Сарр Пап 4 0
Сентонз Фабьен 3 0
Жемерсон де Жесус 1 1
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Пажо Венсан 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Булая Фарид 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 6 0
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0
Уттара Данго 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

18
19
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
11%
1
5%
1-15
4
22%
4
21%
16-30
5
28%
3
16%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
4
22%
3
16%
76-90

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

19
8
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
21%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
21%
3
38%
76-90

Забито

18
12
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
4
22%
3
25%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
7
39%
2
17%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

37
27
20 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
6
16%
2
7%
1-15
6
16%
5
19%
16-30
8
22%
3
11%
31-45
6
16%
6
22%
46-60
3
8%
5
19%
61-75
8
22%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3
Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0
Лорьян
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0
Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн 0:1 Заявка 18 9 4 5 32 - 15 31
3. Ницца 1:0 Заявка 18 9 4 5 27 - 15 30
4. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
5. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Анже 0:0 Заявка 18 6 8 4 25 - 22 26
10. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
11. Лилль Заявка 18 6 7 5 23 - 24 25
12. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
13. Лион Заявка 17 6 6 5 25 - 25 24
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Труа 1:1 Заявка 18 4 5 9 17 - 26 17
16. Клермон 0:0 Заявка 18 3 6 9 19 - 32 15
17. Бордо 1:1 Заявка 18 2 9 7 27 - 40 15
18. Метц 3:0 Заявка 18 3 6 9 21 - 37 15
19. Лорьян 0:3 Заявка 18 3 6 9 13 - 29 15
20. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
8. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян 0:3 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца 1:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Труа 1:1 Заявка 9 2 4 3 10 - 10 10
17. Клермон 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо 1:1 Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц 3:0 Заявка 9 1 4 4 13 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца 1:0 Заявка 9 6 1 2 14 - 4 19
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже 0:0 Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн 0:1 Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
11. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
12. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
13. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
15. Бордо 1:1 Заявка 9 1 5 3 14 - 23 8
16. Метц 3:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
17. Труа 1:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Клермон 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян 0:3 Заявка 10 0 4 6 6 - 21 4
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Метц 51.9% (69)
X 36.8% (49)
Лорьян 11.3% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Лорьян
2.61
8.50
67.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Метц 3:0 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Метц 3:0 Лорьян

Исход игры
Метц
51.5% (69)
Ничья
37.3% (50)
Лорьян
11.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.3% (41)
Меньше
68.7% (90)
Обе команды забьют
Да
64.89% (85)
Нет
35.11% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (44)
2:1 Метц
23.1% (31)
1:0 Метц
20.9% (28)
2:0 Метц
6% (8)
0:1 Лорьян
4.5% (6)
1:2 Лорьян
3.7% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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Метц
Лорьян

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