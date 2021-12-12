Франция: Лига 1 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
1:0
5' ГолСарр Пап
2:0
9' Гол в свои воротаДженц Мориц
17' Желтая карточкаАбергель Лоран
3:0
19' ГолБулая Фарид
28' Желтая карточкаЛапорт Жульен
49' Желтая карточкаПажо Венсан
3:1
69' ГолДженц Мориц
4:1
80' ГолНьяне Ибраима
89' Желтая карточкаСарр Пап
Ход матча
5'
1:0
9'
2:0
17'
19'
3:0
28'
49'
69'
3:1
80'
4:1
89'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
0 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
23
Куяте
Кики
17
Делен
Тома
15
Сарр
Пап
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
10
Булая
Фарид
11
Нгетте
Опа
30
Нарди
Поль
10
Ле
Фе
Энцо
38
Уттара
Данго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
10 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
-
11 Нгетте ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сабали ШейхНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
-
14 Эрго ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Метц
Лорьян
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.22
|Сентонз Фабьен
|4
|0.22
|Булая Фарид
|3
|0.17
|Нгетте Опа
|2
|0.11
|Ньяне Ибраима
|2 (1)
|0.11
|Сарр Пап
|1
|0.06
|Бронн Дилан
|1
|0.06
|Юдоль Матьё
|1
|0.06
|Маига Хабиб
|1
|0.06
|Куяте Кики
|1
|0.06
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.22
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.11
|Монкондю Томас
|2
|0.11
|Лапорт Жульен
|2
|0.11
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.06
|Грбич Адриан
|1
|0.06
|Дженц Мориц
|1
|0.06
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|7
|1
|Сарр Пап
|5
|0
|Маига Хабиб
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Пажо Венсан
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|1
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
|Мбенге Амаду
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|6
|0
|Эрго Жером
|1
|2
|Лапорт Жульен
|4
|0
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
20
22
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
2
9%
1-15
4
20%
5
23%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
4
20%
4
18%
76-90
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
19
8
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
21%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
21%
3
38%
76-90
Забито
21
14
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
5
24%
4
29%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
7
33%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
1
5%
2
14%
76-90
Пропущено
39
30
21 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
7
18%
3
10%
1-15
6
15%
6
20%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
6
15%
6
20%
46-60
4
10%
5
17%
61-75
8
21%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Метц
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3
Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0
Лорьян
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0
Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|33 - 16
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 16
|30
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 15
|30
|5.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 22
|27
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|8.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|9.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|10.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 23
|25
|11.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 24
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|13.
|Лион
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|28 - 40
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 27
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 38
|15
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 30
|15
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|3.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 10
|18
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|12.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|11.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Метц 4:1 Лорьян
Исход игры
Метц
51.5% (69)
Ничья
37.3% (50)
Лорьян
11.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.3% (41)
Меньше
68.7% (90)
Обе команды забьют
Да
64.89% (85)
Нет
35.11% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (44)
2:1 Метц
23.1% (31)
1:0 Метц
20.9% (28)
2:0 Метц
6% (8)
0:1 Лорьян
4.5% (6)
1:2 Лорьян
3.7% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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