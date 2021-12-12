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  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
4:1
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
5' Гол
Сарр Пап
2:0
9' Гол в свои ворота
Дженц Мориц
17' Желтая карточка
Абергель Лоран
3:0
19' Гол
Булая Фарид
28' Желтая карточка
Лапорт Жульен
49' Желтая карточка
Пажо Венсан
3:1
69' Гол
Дженц Мориц
4:1
80' Гол
Ньяне Ибраима
89' Желтая карточка
Сарр Пап
90'+4

Ход матча

5'
Сарр Пап
1:0
9'
Дженц Мориц
2:0
17'
 
Абергель Лоран
19'
Булая Фарид
3:0
28'
 
Лапорт Жульен
49'
Пажо Венсан
 
57'
 
Грбич Адриан
Лапорт Жульен
58'
 
Лорьенте Арман
Абергель Лоран
59'
 
Монкондю Томас
Уттара Данго
69'
3:1
Дженц Мориц
71'
Ньяне Ибраима
Де Превиль Николя
 
79'
Мбенге Амаду
Маига Хабиб
 
80'
Ньяне Ибраима
(Булая Фарид)
4:1
81'
 
Буасгар Кентен
Диарра Стефан
84'
Алакуш Софьян
Нгетте Опа
 
84'
Тшимбембе Варрен
Булая Фарид
 
89'
Сарр Пап
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 134
Метц 51.5% (69)
X 37.3% (50)
Лорьян 11.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Кайяр
Марк-Орель
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
17
Делен
Тома
15
Сарр
Пап
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
10
Булая
Фарид
9
Де
Превиль
Николя
11
Нгетте
Опа
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
7
Диарра
Стефан
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
38
Уттара
Данго
13
Моффи
Теремас
Метц
4-3-3
Лорьян
5-4-1

История личных встреч

Метц
Лорьян

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
3:1
Л2
2:1
Л2
0:0
Л1
5:1
Л1
3:3
Л1
0:4
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
К
0:1
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.22
Сентонз Фабьен 4 0.22
Булая Фарид 3 0.17
Нгетте Опа 2 0.11
Ньяне Ибраима 2 (1) 0.11
Сарр Пап 1 0.06
Бронн Дилан 1 0.06
Юдоль Матьё 1 0.06
Маига Хабиб 1 0.06
Куяте Кики 1 0.06
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.22
Моффи Теремас 2 (1) 0.11
Монкондю Томас 2 0.11
Лапорт Жульен 2 0.11
Ле Гофф Венсан 1 0.06
Грбич Адриан 1 0.06
Дженц Мориц 1 0.06
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Сарр Пап 5 0
Маига Хабиб 5 0
Куяте Кики 3 1
Пажо Венсан 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Жемерсон де Жесус 1 1
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Булая Фарид 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 6 0
Эрго Жером 1 2
Лапорт Жульен 4 0
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0
Уттара Данго 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

20
22
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
2
9%
1-15
4
20%
5
23%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
4
20%
4
18%
76-90

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

19
8
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
21%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
21%
3
38%
76-90

Забито

21
14
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
5
24%
4
29%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
7
33%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
1
5%
2
14%
76-90

Пропущено

39
30
21 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
7
18%
3
10%
1-15
6
15%
6
20%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
6
15%
6
20%
46-60
4
10%
5
17%
61-75
8
21%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3
Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0
Лорьян
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0
Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 18 9 4 5 33 - 16 31
3. Ницца Заявка 18 9 4 5 28 - 16 30
4. Марсель 0:0 Заявка 17 8 6 3 23 - 15 30
5. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
6. Страсбург 0:0 Заявка 18 7 6 5 34 - 22 27
7. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
10. Анже Заявка 18 6 7 5 25 - 23 25
11. Лилль Заявка 18 6 7 5 23 - 24 25
12. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
13. Лион Заявка 17 6 6 5 25 - 25 24
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 18 3 8 7 28 - 40 17
17. Труа Заявка 18 4 4 10 17 - 27 16
18. Метц Заявка 18 3 6 9 22 - 38 15
19. Лорьян Заявка 18 3 6 9 14 - 30 15
20. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
3. Страсбург 0:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 10 18
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
8. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9. Марсель 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 8 - 6 15
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
11. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
12. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 94'
    Булая Фарид из команды Метц сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Метц заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Контроль мяча: Метц: 33%, Лорьян: 67%.
  • 93'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Ньяне Ибраима из команды Метц делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
  • 92'
    Метц начинает контратаку
  • 92'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 91'
    Ле Фе Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Буасгар Кентен нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Метц: 34%, Лорьян: 66%.
  • Желтая карточка
    89'
    Пап Матар Сарр получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Пап Матар Сарр из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 89'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 88'
    Ле Гофф Венсан не смог попасть в створ ударом издали
  • 88'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 87'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 86'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 85'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 85'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Метц: 34%, Лорьян: 66%.
  • 85'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Тактическая замена. Булая Фарид уходит с поля и его заменяет Тшимбембе Варрен
  • 84'
    Тактическая замена. Нгетте Опа уходит с поля и его заменяет Алакуш Софьян
  • 83'
    Монкондю Томас наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 82'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 82'
    Отличные скиллы показывает Буасгар Кентен, обводя своих соперников
  • 81'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 81'
    Тактическая замена. Диарра Стефан уходит с поля и его заменяет Буасгар Кентен
  • 80'
    Контроль мяча: Метц: 34%, Лорьян: 66%.
  • 80'
    Булая Фарид сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    80'
    ГОООООЛ - Ньяне Ибраима Метц забивает ударом головой
  • 80'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Дженц Мориц из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Нгетте Опа
  • 79'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Маига Хабиб получил травму и заменен. Мбенге Амаду выходит на поле.
  • 78'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 78'
    Дженц Мориц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    78'
    Диарра Стефан из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 77'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    77'
    Ох, нехорошо это выглядит. Маига Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    77'
    Маига Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 77'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 76'
    Силва Игор из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 76'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 76'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Булая Фарид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    76'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой слева.
  • 75'
    Грбич Адриан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 75'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Контроль мяча: Метц: 35%, Лорьян: 65%.
  • 74'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Отличные скиллы показывает Ле Фе Энцо, обводя своих соперников
  • 72'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Ньяне Ибраима
  • 71'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Метц: 33%, Лорьян: 67%.
  • Описание гола
    69'
    Г О О О О Л - Дженц Мориц первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 69'
    Вратарь парирует удар, который нанес Лорьенте Арман, и мяч снова в игре
  • 69'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    69'
    Диарра Стефан из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 69'
    Моффи Теремас мяч отрикошетил от ворот
  • 68'
    Булая Фарид из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 67'
    Монкондю Томас из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 67'
    Силва Игор из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Игрок Монкондю Томас из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 67'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 66'
    Монкондю Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 66'
    Ле Фе Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 66'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Силва Игор из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: Метц: 33%, Лорьян: 67%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 65'
    Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
  • 64'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 64'
    Де Превиль Николя из команды Метц в офсайде
  • 64'
    Пап Матар Сарр из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 63'
    Лорьенте Арман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
  • 61'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Делен Тома из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мендес Убулан
  • 60'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 60'
    Контроль мяча: Метц: 35%, Лорьян: 65%.
  • 60'
    Моффи Теремас из команды Лорьян навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 60'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Тактическая замена. Уттара Данго уходит с поля и его заменяет Монкондю Томас
  • 58'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Тактическая замена. Абергель Лоран уходит с поля и его заменяет Лорьенте Арман
  • 57'
    Тактическая замена. Лапорт Жульен уходит с поля и его заменяет Грбич Адриан
  • 57'
    Силва Игор из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 56'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 56'
    Выглядело как неплохой момент. Делен Тома из команды Метц закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 56'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 55'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Метц: 34%, Лорьян: 66%.
  • 54'
    Метц контролирует мяч.
  • 53'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 52'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    52'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян разыграл угловой с левого угла.
  • 52'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 51'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 51'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Метц: 34%, Лорьян: 66%.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Булая Фарид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • Желтая карточка
    49'
    Пажо Венсан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Силва Игор
  • 49'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Уттара Данго из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Сентонз Фабьен
  • 48'
    Уттара Данго из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 47'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Нгетте Опа из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Уттара Данго.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Нгетте Опа из команды Метц поставил подножку. Пострадал Силва Игор
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Метц играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Метц: 36%, Лорьян: 64%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Уттара Данго из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 45'
    Игрок из команды Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 36%, Лорьян: 64%.
  • 45'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 45'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Игрок Моффи Теремас из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 44'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Силва Игор из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Уттара Данго из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 43'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Лапорт Жульен из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • 40'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 38%, Лорьян: 62%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 39'
    Ле Гофф Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 39'
    Моффи Теремас из команды Лорьян делает заброс на партнера по команде.
  • 39'
    Отличные скиллы показывает Моффи Теремас, обводя своих соперников
  • 39'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 38'
    Шанс! Лапорт Жульен из команды Лорьян пробил головой, но мимо
  • Угловой
    38'
    Диарра Стефан из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 37'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Мендес Убулан из команды Лорьян навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 37'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Уттара Данго из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 37'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    36'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян разыграл угловой с левого угла.
  • 36'
    Моффи Теремас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • 36'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Уттара Данго
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 40%, Лорьян: 60%.
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Силва Игор из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    33'
    Нгетте Опа наказан за толчок Дженц Мориц
  • 33'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Абергель Лоран из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Диарра Стефан из команды Лорьян сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Уттара Данго мяча так и не получил
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Ле Фе Энцо из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • 32'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Лорьян: 57%.
  • 30'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Куяте Кики из команды Метц в офсайде
  • 29'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    28'
    Лапорт Жульен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    28'
    Назначен штрафной. Пострадал Нгетте Опа, его свалил Лапорт Жульен.
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    27'
    Диарра Стефан из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 27'
    Ле Гофф Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 26'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Лорьян: 56%.
  • 25'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 25'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    24'
    Бронн Дилан задерживает мяч рукой
  • 24'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 24'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 22'
    Моффи Теремас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Силва Игор из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Силва Игор из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Лорьян: 40%.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Булая Фарид правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    17'
    Де Превиль Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    17'
    Абергель Лоран из команды Лорьян получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    17'
    Абергель Лоран из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Де Превиль Николя пострадал.
  • 17'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Игрок Нгетте Опа из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • Угловой
    16'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 16'
    Нгетте Опа из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 62%, Лорьян: 38%.
  • 15'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 14'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Диарра Стефан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Метц контролирует мяч.
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Силва Игор из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 75%, Лорьян: 25%.
  • Описание гола
    9'
    ГОООООЛ Метц забивает
  • 9'
    Плохо сыграл Дженц Мориц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 9'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает заброс на партнера по команде.
  • 9'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    8'
    Силва Игор наказан за толчок Де Превиль Николя
  • 8'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 7'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 7'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 7'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Метц будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    6'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 75%, Лорьян: 25%.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Пап Матар Сарр первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 5'
    Плохо сыграл Дженц Мориц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    5'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 5'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 5'
    Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 4'
    Куяте Кики из команды Метц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 4'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян заходит слишком далеко, он валит Пап Матар Сарр.
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лорьян начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Метц 51.5% (69)
X 37.3% (50)
Лорьян 11.2% (15)
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Где смотреть матч Метц 4:1 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Метц 4:1 Лорьян

Исход игры
Метц
51.5% (69)
Ничья
37.3% (50)
Лорьян
11.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.3% (41)
Меньше
68.7% (90)
Обе команды забьют
Да
64.89% (85)
Нет
35.11% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (44)
2:1 Метц
23.1% (31)
1:0 Метц
20.9% (28)
2:0 Метц
6% (8)
0:1 Лорьян
4.5% (6)
1:2 Лорьян
3.7% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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