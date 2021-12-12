Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Метц играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Уттара Данго из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

45' Игрок из команды Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Игрок Моффи Теремас из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

43' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Метц

39' Ле Гофф Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Отличные скиллы показывает Моффи Теремас , обводя своих соперников

38' Удар от ворот произведет Метц

37' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Уттара Данго из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Моффи Теремас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

34' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Лорьян выполняет удар от ворот.

29' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Лапорт Жульен получил желтую карточку от судьи

28' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

27' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Метц

24' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Силва Игор из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Г О О О О Л - Булая Фарид правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

19' Матч возобновлен

17' Де Превиль Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Игрок Нгетте Опа из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

15' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

15' Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Плохо сыграл Дженц Мориц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Метц будет все-таки засчитан.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

5' Г О О О О Л - Пап Матар Сарр первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

5' Плохо сыграл Дженц Мориц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лорьян начинает с центра поля