На фланге Видмер получил в подкате по ногам от Сердара. Судья был рядом и назначил штрафной в пользу хозяев.

По флангу забросил Видмер на ход Онисиво, но того опередил Боята и вынес сферу головой в аут.

Пробивал по воротам с правого фланга Видмер, мяч рикошетом от ноги защитника полетел к Ли, который упал в борьбе с Боятой. Судья не стал назначать пенальти.

Низом прострелил в центр штрафной Видмер с правого фланга, но здесь пробить Ли не позволил Аскасибар в силовой борьбе.

Диагональ исполнял Стах на левый фланг, куда забегал Аарон, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.

22' Со штрафного навесил Дарида на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Ньякат и головой вынес сферу в аут.

21' В центре поля получил по ногам Йоветич в подкате от Стаха. Штрафной удар исполнять будут берлинцы.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Чхэ-Сон Ли! Забросил с левого фланга Аарон на дальнюю штангу, где выиграл верх Буркардт и сбросил головой в центр. Здесь был совсем один Ли, который без особых проблем вколотил мяч головой точно в сетку.

19' Сместился с левого фланга к штрафной Ли и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Зефёйк.

18' Дальний заброс исполнил Тусар в штрафную на ход Йоветичу, но тому не удалось достать мяч до лицевой линии.

17' Подключился к атаке своей команды по флангу Аарон и тут же подал в штрафную соперника, но здесь мяч в аут вынес головой Штарк.

16' Отобрал мяч на чужой половине поля Бельфодиль и скинул под удар Йоветичу, но тот с ходу не попал в створ ворот.

15' Забросил с правого фланга в штрафную Баррейро, но здесь не смог дотянуться головой до мяча Видмер в борьбе с защитником.

14' Прорвался к штрафной соперника по центру Ли после ошибки защитника и пробил по воротам, но мяч оказался в руках Шволова.

13' Диагональ исполнял Стах на правый фланг, куда забегал Онисиво, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.

12' Прострелил в центр штрафной с левого фланга Аарон на ход Буркардту, но тому добраться до мяча не позволил защитник.

11' Догнал Видмер мяч на правой бровке и тут же подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

10' Прорывался по флангу Видмер и прострелил вдоль ворот низом, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

8' Выиграл верх на чужой половине поля Дарида и головой сбросил мяч на Бельфодиля, но тот не сумел сохранить сферу в пределах поля.

7' Решился Стах на дальний удар метров с двадцати трех, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.

6' По флангу Аарон забросил на ход Ли, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе против Зефёйка.

5' Проникающий пас в штрафную соперника отдавал Тусар на ход Бельфодилю, но тот в борьбе с Хаком нарушил правила.

4' В ценре поля Дарида получил в подкате по ногам от Аарона. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

3' Убегал на ворота соперника Онисиво после заброса от Стаха, но вышел из ворот Шволов и спокойно забрал мяч в руки.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе сине-черный комплект формы.