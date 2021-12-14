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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Герта
0'
1:0
19' Гол
Jae-Sung Lee
28'

Ход матча

19'
Jae-Sung Lee
(Видмер Сильван)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 153
Майнц 73.9% (113)
X 20.9% (32)
Герта 5.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Герта
2.04
3.53
4.60
Все Коэффициенты
Новости
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
7
Ли
Чхэ-Сон
II
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
1
Шволов
Александер
42
Зефёйк
Дейовайсио
4
Боята
Дедрик
5
Штарк
Никлас
21
Платтенхардт
Марвин
6
Дарида
Владимир
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Сердар
Суат
14
Бельфодиль
Исхак
19
Йоветич
Стеван
Майнц
3-5-2
Герта
4-4-2

История личных встреч

Майнц
Герта

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.44
Онисиво Карим 2 0.13
Ингвартсен Маркус 2 0.13
Видмер Сильван 1 0.06
Ли Чхэ-Сон II 1 0.06
Стах Антон 1 0.06
Салаи Адам 1 0.06
Бель Штефан 1 0.06
Штёгер Кевин 1 0.06
Хак Александер 1 0.06
Ньякат Мусса 1 0.06
Лукоки Андерсон 1 0.06
Бутьюс Жан-Поль 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 5 0.31
Рихтер Марко 3 0.19
Сердар Суат 2 0.13
Эккеленкамп Юрген 2 0.13
Зельке Дейви 1 0.06
Пёнтек Кшиштоф 1 0.06
Маолида Мизиан 1 0.06
Лукебакио Доди 1 (1) 0.06
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Бельфодиль Исхак 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 1
Бель Штефан 5 0
Хак Александер 4 0
Свенссон Бо 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Аарон Мартин 2 0
Ли Чхэ-Сон II 2 0
Стах Антон 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Небель Пауль 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 4 0
Дарида Владимир 4 0
Сердар Суат 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Йоветич Стеван 1 0
Шволов Александер 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
6
46%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

6
22
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
17%
4
18%
31-45
1
17%
5
23%
46-60
3
50%
2
9%
61-75
1
17%
3
14%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
5
63%
76-90

Забито

20
16
14 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
6
30%
2
13%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
6
38%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
4
20%
3
19%
76-90

Пропущено

17
30
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
6%
3
10%
1-15
2
12%
6
20%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
5
29%
29%
6
20%
46-60
5
29%
29%
3
10%
61-75
2
12%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1
Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0
Герта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0
Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 52 - 16 40
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 15 8 3 4 37 - 24 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Майнц 1:0 Заявка 16 7 3 6 22 - 16 24
7. Унион Берлин Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
8. Вольфсбург 1:0 Заявка 16 7 2 7 16 - 22 23
9. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
10. Бохум 0:0 Заявка 16 6 3 7 16 - 23 21
11. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
12. Кёльн 0:1 Заявка 16 4 7 5 23 - 26 19
13. Герта 0:1 Заявка 16 5 3 8 17 - 30 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
16. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
17. Арминия 0:0 Заявка 16 1 8 7 10 - 22 11
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 1 1 13 13 - 46 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. Майнц 1:0 Заявка 9 5 3 1 15 - 5 18
4. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
5. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
6. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
7. Кёльн 0:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум 0:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Вольфсбург 1:0 Заявка 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
12. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
13. Герта 0:1 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
14. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
15. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
16. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
17. Арминия 0:0 Заявка 9 0 6 3 6 - 13 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург 1:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Герта 0:1 Заявка 9 2 1 6 8 - 23 7
9. Бохум 0:0 Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
10. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
11. Майнц 1:0 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
12. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Арминия 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15. Кёльн 0:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 15 4
16. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
17. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 27'
    Диагональ исполнял Стах на левый фланг, куда забегал Аарон, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.
  • 26'
    Низом прострелил в центр штрафной Видмер с правого фланга, но здесь пробить Ли не позволил Аскасибар в силовой борьбе.
  • 25'
    Пробивал по воротам с правого фланга Видмер, мяч рикошетом от ноги защитника полетел к Ли, который упал в борьбе с Боятой. Судья не стал назначать пенальти.
  • 24'
    По флангу забросил Видмер на ход Онисиво, но того опередил Боята и вынес сферу головой в аут.
  • 23'
    На фланге Видмер получил в подкате по ногам от Сердара. Судья был рядом и назначил штрафной в пользу хозяев.
  • 22'
    Со штрафного навесил Дарида на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Ньякат и головой вынес сферу в аут.
  • 21'
    В центре поля получил по ногам Йоветич в подкате от Стаха. Штрафной удар исполнять будут берлинцы.
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Чхэ-Сон Ли! Забросил с левого фланга Аарон на дальнюю штангу, где выиграл верх Буркардт и сбросил головой в центр. Здесь был совсем один Ли, который без особых проблем вколотил мяч головой точно в сетку.
  • 19'
    Сместился с левого фланга к штрафной Ли и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Зефёйк.
  • 18'
    Дальний заброс исполнил Тусар в штрафную на ход Йоветичу, но тому не удалось достать мяч до лицевой линии.
  • 17'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Аарон и тут же подал в штрафную соперника, но здесь мяч в аут вынес головой Штарк.
  • 16'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Бельфодиль и скинул под удар Йоветичу, но тот с ходу не попал в створ ворот.
  • 15'
    Забросил с правого фланга в штрафную Баррейро, но здесь не смог дотянуться головой до мяча Видмер в борьбе с защитником.
  • 14'
    Прорвался к штрафной соперника по центру Ли после ошибки защитника и пробил по воротам, но мяч оказался в руках Шволова.
  • Офсайд
    13'
    Диагональ исполнял Стах на правый фланг, куда забегал Онисиво, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.
  • 12'
    Прострелил в центр штрафной с левого фланга Аарон на ход Буркардту, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
  • 11'
    Догнал Видмер мяч на правой бровке и тут же подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 10'
    Прорывался по флангу Видмер и прострелил вдоль ворот низом, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 8'
    Выиграл верх на чужой половине поля Дарида и головой сбросил мяч на Бельфодиля, но тот не сумел сохранить сферу в пределах поля.
  • 7'
    Решился Стах на дальний удар метров с двадцати трех, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 6'
    По флангу Аарон забросил на ход Ли, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе против Зефёйка.
  • 5'
    Проникающий пас в штрафную соперника отдавал Тусар на ход Бельфодилю, но тот в борьбе с Хаком нарушил правила.
  • 4'
    В ценре поля Дарида получил в подкате по ногам от Аарона. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 3'
    Убегал на ворота соперника Онисиво после заброса от Стаха, но вышел из ворот Шволов и спокойно забрал мяч в руки.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе сине-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свиток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Майнц 1:0 Герта онлайн


Прогнозы на матч Майнц 1:0 Герта

Исход игры
Майнц
73.9% (113)
Ничья
20.9% (32)
Герта
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
68.84% (95)
Меньше
31.16% (43)
Обе команды забьют
Да
84.78% (117)
Нет
15.22% (21)
Популярный счёт
2:1 Майнц
48.4% (74)
1:1 Ничья
15% (23)
1:0 Майнц
7.8% (12)
2:0 Майнц
5.2% (8)
1:2 Герта
4.6% (7)
2:2 Ничья
3.9% (6)
3:1 Майнц
3.3% (5)
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Майнц
Герта

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