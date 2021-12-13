Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: MEWA Arena
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Герта
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.47
|Онисиво Карим
|2
|0.13
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.13
|Видмер Сильван
|1
|0.07
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.07
|Стах Антон
|1
|0.07
|Салаи Адам
|1
|0.07
|Бель Штефан
|1
|0.07
|Штёгер Кевин
|1
|0.07
|Хак Александер
|1
|0.07
|Ньякат Мусса
|1
|0.07
|Лукоки Андерсон
|1
|0.07
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|5
|0.33
|Рихтер Марко
|3
|0.2
|Сердар Суат
|2
|0.13
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.13
|Зельке Дейви
|1
|0.07
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.07
|Маолида Мизиан
|1
|0.07
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.07
|Дарида Владимир
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|4
|1
|Бель Штефан
|5
|0
|Хак Александер
|4
|0
|Свенссон Бо
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Аарон Мартин
|2
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|2
|0
|Стах Антон
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|4
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Сердар Суат
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
6
46%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Пропущено
6
22
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
17%
4
18%
31-45
1
17%
5
23%
46-60
3
50%
2
9%
61-75
1
17%
3
14%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
5
63%
76-90
Забито
20
16
14 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
6
30%
2
13%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
6
38%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
4
20%
3
19%
76-90
Пропущено
17
30
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
6%
3
10%
1-15
2
12%
6
20%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
5
29%
29%
6
20%
46-60
5
29%
29%
3
10%
61-75
2
12%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1
Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0
Герта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0
Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|47 - 16
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|37 - 24
|27
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 23
|26
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 15
|25
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|7.
|Майнц
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 16
|21
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 19
|21
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 22
|21
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 22
|20
|11.
|Бохум
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 23
|20
|12.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|13.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 29
|18
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|17.
|Арминия
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|10 - 22
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|13 - 46
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|6.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Майнц - Герта
Исход игры
Майнц
71.9% (69)
Ничья
20.8% (20)
Герта
7.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
68.48% (63)
Меньше
31.52% (29)
Обе команды забьют
Да
84.78% (78)
Нет
15.22% (14)
Популярный счёт
2:1 Майнц
50% (48)
1:1 Ничья
16.7% (16)
1:0 Майнц
8.3% (8)
1:2 Герта
6.3% (6)
2:0 Майнц
5.2% (5)
2:2 Ничья
4.2% (4)
3:1 Майнц
4.2% (4)
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