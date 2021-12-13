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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
 
Позже

Стадион:
Герта
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
7
Ли
Чхэ-Сон
II
6
Стах
Антон
5
Бутьюс
Жан-Поль
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
1
Шволов
Александер
42
Зефёйк
Дейовайсио
4
Боята
Дедрик
5
Штарк
Никлас
21
Платтенхардт
Марвин
6
Дарида
Владимир
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Сердар
Суат
23
Рихтер
Марко
14
Бельфодиль
Исхак
19
Йоветич
Стеван
Майнц
3-5-2
Герта
4-3-3

История личных встреч

Майнц
Герта

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.47
Онисиво Карим 2 0.13
Ингвартсен Маркус 2 0.13
Видмер Сильван 1 0.07
Ли Чхэ-Сон II 1 0.07
Стах Антон 1 0.07
Салаи Адам 1 0.07
Бель Штефан 1 0.07
Штёгер Кевин 1 0.07
Хак Александер 1 0.07
Ньякат Мусса 1 0.07
Лукоки Андерсон 1 0.07
Бутьюс Жан-Поль 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 5 0.33
Рихтер Марко 3 0.2
Сердар Суат 2 0.13
Эккеленкамп Юрген 2 0.13
Зельке Дейви 1 0.07
Пёнтек Кшиштоф 1 0.07
Маолида Мизиан 1 0.07
Лукебакио Доди 1 (1) 0.07
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Бельфодиль Исхак 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 1
Бель Штефан 5 0
Хак Александер 4 0
Свенссон Бо 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Аарон Мартин 2 0
Ли Чхэ-Сон II 2 0
Стах Антон 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Небель Пауль 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 4 0
Дарида Владимир 4 0
Сердар Суат 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Йоветич Стеван 1 0
Шволов Александер 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
6
46%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

6
22
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
17%
4
18%
31-45
1
17%
5
23%
46-60
3
50%
2
9%
61-75
1
17%
3
14%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
5
63%
76-90

Забито

20
16
14 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
6
30%
2
13%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
6
38%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
4
20%
3
19%
76-90

Пропущено

17
30
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
6%
3
10%
1-15
2
12%
6
20%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
5
29%
29%
6
20%
46-60
5
29%
29%
3
10%
61-75
2
12%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1
Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0
Герта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0
Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 47 - 16 37
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 15 8 3 4 37 - 24 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Унион Берлин Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
7. Майнц Заявка 15 6 3 6 21 - 16 21
8. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
10. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 15 - 22 20
11. Бохум Заявка 15 6 2 7 16 - 23 20
12. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
13. Герта Заявка 15 5 3 7 17 - 29 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Штуттгарт Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
16. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
17. Арминия Заявка 15 1 7 7 10 - 22 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 1 1 13 13 - 46 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
4. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
14. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
15. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 6 - 11 10
16. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
13. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
14. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
16. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
17. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Герта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2021, осталось 12 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 96
    Майнц 71.9% (69)
    X 20.8% (20)
    Герта 7.3% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Герта
    1.90
    3.82
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Майнц - Герта онлайн


    Прогнозы на матч Майнц - Герта

    Исход игры
    Майнц
    71.9% (69)
    Ничья
    20.8% (20)
    Герта
    7.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.48% (63)
    Меньше
    31.52% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (78)
    Нет
    15.22% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    50% (48)
    1:1 Ничья
    16.7% (16)
    1:0 Майнц
    8.3% (8)
    1:2 Герта
    6.3% (6)
    2:0 Майнц
    5.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.2% (4)
    3:1 Майнц
    4.2% (4)
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    Майнц
    Герта

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