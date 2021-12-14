Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Фольксваген-Арена
1:0
8' ГолНмеча Лукас
14' Желтая карточкаНмеча Феликс
Ход матча
8'
1:0
14'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
10
Нмеча
Лукас
20
Швебе
Марвин
14
Хектор
Йонас
21
Шауб
Луис
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
19 Мбабу КевинЗащитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
Кёльн
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
108.3%
25%
13 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы
22 матча
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|6
|0.38
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.31
|Баку Ридле
|2
|0.13
|Руссийон Жером
|1
|0.06
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.06
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.06
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|8
|0.5
|Скири Эйе
|3
|0.19
|Кайнц Флориан
|2
|0.13
|Андерссон Себастьян
|2
|0.13
|Ут Марк
|2
|0.13
|Эзкан Салих
|2
|0.13
|Шауб Луис
|1
|0.06
|Дуда Ондрей
|1
|0.06
|Любичич Деян
|1
|0.06
|Лемперте Тим
|1
|0.06
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|2
|2
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Руссийон Жером
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|3
|0
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Модест Антони
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Шмиц Бенно
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
33%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
1
9%
5
38%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Забито
10
17
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
20%
6
35%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
8
47%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
30%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
19%
2
8%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
3
19%
8
33%
46-60
4
25%
2
8%
61-75
3
19%
9
38%
76-90
Пропущено
21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
5
24%
4
17%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
4
19%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3
Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1
Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|52 - 16
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|37 - 24
|27
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 23
|26
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 15
|25
|6.
|Майнц
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 16
|24
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|8.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|16 - 22
|23
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 19
|21
|10.
|Бохум
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|16 - 23
|21
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 22
|21
|12.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 26
|19
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 30
|18
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|16
|1
|8
|7
|10 - 22
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|13 - 46
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Майнц
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|7.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|9
|0
|6
|3
|6 - 13
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|7.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Герта
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 23
|7
|9.
|Бохум
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Майнц
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 15
|4
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Кёльн
Исход игры
Вольфсбург
75.9% (110)
Ничья
19.3% (28)
Кёльн
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (80)
Меньше
41.18% (56)
Обе команды забьют
Да
72.06% (98)
Нет
27.94% (38)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
42.1% (61)
1:0 Вольфсбург
20% (29)
1:1 Ничья
12.4% (18)
2:0 Вольфсбург
4.8% (7)
2:2 Ничья
4.8% (7)
3:1 Вольфсбург
3.4% (5)
1:2 Кёльн
2.1% (3)
3:2 Вольфсбург
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!