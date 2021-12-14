Первый тайм

29' Лукебакио Доди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Кёльн выполняет удар от ворот.

26' Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

26' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

26' Кайнц Флориан пробил со штрафного прямо в стенку

24' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Модест Антони нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

19' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Игрок Лукебакио Доди из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Феликс Нмеча из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

15' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Феликс Нмеча получил желтую карточку от судьи

14' Безумный фол. Феликс Нмеча грубо играет против соперника. Пострадал Хюберс Тимо

12' Кёльн выполняет удар от ворот.

12' Феликс Нмеча оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Астер Вранкс из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Г О О О О Л - Нмеча Лукас забивает с левой ноги!

8' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Кцихос Рафаэль из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

6' Феликс Нмеча из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

5' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Вольфсбург

5' Дуда Ондрей из команды Кёльн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

5' Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Хороший удар издали нанес Феликс Нмеча, но отличный сейв сделал Марвин Швабе. Угловой.

1' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вольфсбург начинает с центра поля