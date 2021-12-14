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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
2:3
Конец матча

Стадион:
Кёльн
0'
1:0
8' Гол
Нмеча Лукас
14' Желтая карточка
Нмеча Феликс
1:1
34' Гол
Модест Антони
2:1
51' Гол
Вегхорст Ваут
61' Желтая карточка
Шмиц Бенно
2:2
73' Гол
Ут Марк
80' Желтая карточка
Руссийон Жером
81' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
87' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
2:3
89' Гол
Модест Антони
90'+5

Ход матча

8'
Нмеча Лукас
(Баку Ридле)
1:0
14'
Нмеча Феликс
 
34'
1:1
Модест Антони
46'
 
Хорн Яннес
Эзкан Салих
51'
Вегхорст Ваут
(Лукебакио Доди)
2:1
59'
Штеффен Ренато
Нмеча Феликс
 
61'
 
Шмиц Бенно
65'
Герхардт Янник
Нмеча Лукас
 
71'
 
Тилманн Ян
Кайнц Флориан
72'
 
Дуда Ондрей
Шауб Луис
72'
 
Шиндлер Кингсли
Ут Марк
73'
2:2
Ут Марк
(Шиндлер Кингсли)
80'
Руссийон Жером
 
81'
Арнольд Максимилиан
 
87'
 
Кцихос Рафаэль
89'
2:3
Модест Антони
90'
 
Килиан Лука
Ут Марк

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 7 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 145
Вольфсбург 75.9% (110)
X 19.3% (28)
Кёльн 4.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
15
Руссийон
Жером
27
Арнольд
Максимилиан
8
Вранкс
Астер
28
Лукебакио
Доди
10
Нмеча
Лукас
22
Нмеча
Феликс
9
Вегхорст
Ваут
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
11
Кайнц
Флориан
6
Эзкан
Салих
21
Шауб
Луис
18
Дуда
Ондрей
9
Андерссон
Себастьян
27
Модест
Антони
Вольфсбург
4-2-3-1
Кёльн
4-3-1-2

История личных встреч

Вольфсбург
Кёльн

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

108.3%
25%
13 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы

22 матча

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:0
Б
2:2
ТМС
0:3
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
К
3:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.38
Нмеча Лукас 6 0.38
Баку Ридле 2 0.13
Руссийон Жером 1 0.06
Арнольд Максимилиан 1 0.06
Вальдшмидт Лука 1 0.06
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 10 0.63
Ут Марк 3 0.19
Скири Эйе 3 0.19
Кайнц Флориан 2 0.13
Андерссон Себастьян 2 0.13
Эзкан Салих 2 0.13
Шауб Луис 1 0.06
Дуда Ондрей 1 0.06
Любичич Деян 1 0.06
Лемперте Тим 1 0.06
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Штеффен Ренато 3 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Баку Ридле 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Шмиц Бенно 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Модест Антони 2 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эзкан Салих 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Ут Марк 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Килиан Лука 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
38%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
1
7%
6
40%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Забито

10
17
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
20%
6
35%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
8
47%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
30%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Забито

18
27
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
4
22%
2
7%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
4
22%
8
30%
30%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
3
17%
10
37%
76-90

Пропущено

24
26
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
5
21%
5
19%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
4
17%
6
23%
46-60
4
17%
6
23%
61-75
5
21%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3
Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1
Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 52 - 16 40
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 15 8 3 4 37 - 24 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Майнц Заявка 16 7 3 6 25 - 16 24
7. Унион Берлин Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
8. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
9. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
10. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
11. Вольфсбург Заявка 16 6 2 8 17 - 25 20
12. Бохум Заявка 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
16. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
17. Арминия Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 1 1 13 13 - 46 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
4. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
5. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
6. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
14. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
9. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
10. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
11. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
12. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
15. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
16. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
17. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Вольфсбург 75.9% (110)
X 19.3% (28)
Кёльн 4.8% (7)
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Прогнозы на матч Вольфсбург 2:3 Кёльн

Исход игры
Вольфсбург
75.9% (110)
Ничья
19.3% (28)
Кёльн
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (80)
Меньше
41.18% (56)
Обе команды забьют
Да
72.06% (98)
Нет
27.94% (38)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
42.1% (61)
1:0 Вольфсбург
20% (29)
1:1 Ничья
12.4% (18)
2:0 Вольфсбург
4.8% (7)
2:2 Ничья
4.8% (7)
3:1 Вольфсбург
3.4% (5)
1:2 Кёльн
2.1% (3)
3:2 Вольфсбург
1.4% (2)
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