Первый тайм

29' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Пипер Амос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Пантович Милош совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Полтер Себастьян получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

25' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Лосилья Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Бохум

23' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удар от ворот произведет Арминия

22' Удар от ворот произведет Бохум

22' Мануэль Риманн не дал случится голу! Шёпф Алессандро должен был забивать, но Мануэль Риманн сделал отличный сейв

21' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Бохум

20' Виммер Патрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Лабропулос Василис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Притль Мануэль делает скидку назад вдоль ворот

19' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Арминия выполняет удар от ворот.

16' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Отличный пас сделал Гамбоа Кристиан из команды Бохум . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Игрок Полтер Себастьян из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Арминия выполняет удар от ворот.

9' Полтер Себастьян из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Арминия выполняет удар от ворот.

6' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Бохум

6' Андраде Андреас из команды Арминия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

6' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Игра в одни ворота сейчас. Арминия доминирует и владеет мячом

5' Окугава Масая из команды Арминия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

4' [player1] взял и забрал мяч на выходе

4' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хольтманн Геррит из команды Бохум навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

2' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Бохум

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Виммер Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Арминия начинает с центра поля