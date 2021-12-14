Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Шюко-Арена
26' Желтая карточкаПолтер Себастьян
26' Желтая карточкаПантович Милош
Ход матча
26'
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Арминия
Бохум
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|3
|0.19
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.19
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.13
|Виммер Патрик
|1
|0.06
|Ласм Бриан
|1
|0.06
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|6 (1)
|0.38
|Хольтманн Геррит
|2
|0.13
|Цоллер Симон
|2
|0.13
|Пантович Милош
|2
|0.13
|Блум Данни
|2
|0.13
|Лосилья Антони
|1
|0.06
|Новотны Сома
|1
|0.06
|Лёвен Эдуард
|0
|0
|Асано Такума
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Виммер Патрик
|3
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
5
38%
3
18%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
31%
4
24%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
3
30%
4
24%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
30%
6
35%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
6
27%
3
14%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
7
32%
4
18%
61-75
3
14%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2
Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0
Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0
Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|52 - 16
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|37 - 24
|27
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 23
|26
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 15
|25
|6.
|Майнц
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 16
|24
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|8.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|16 - 22
|23
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 19
|21
|10.
|Бохум
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|16 - 23
|21
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 22
|21
|12.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 26
|19
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 30
|18
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|16
|1
|8
|7
|10 - 22
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|13 - 46
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Майнц
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|7.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|9
|0
|6
|3
|6 - 13
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|7.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Герта
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 23
|7
|9.
|Бохум
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Майнц
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 15
|4
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Арминия 0:0 Бохум
Исход игры
Арминия
37.8% (54)
Ничья
41.3% (59)
Бохум
21% (30)
Тотал 2.5
Больше
30.88% (42)
Меньше
69.12% (94)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (55)
1:0 Арминия
19.6% (28)
2:1 Арминия
14.7% (21)
1:2 Бохум
9.8% (14)
0:1 Бохум
6.3% (9)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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