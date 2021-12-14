Второй тайм

95' Виммер Патрик из команды Арминия сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 13750 болельщиков

94' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' После штрафного удара,который нанес Стафилидис Костас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

93' Удар от ворот произведет Бохум

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

92' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Бохум

90' Пипер Амос из команды Арминия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

90' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Ганвула Сильвер из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

88' Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Кунце Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Притль Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Кунце Фабиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Тактическая замена. Реджбекай Элвис уходит с поля и его заменяет Патрик Остерхаге

81' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

78' Виммер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Арминия

72' Игрок Лосилья Антони из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

72' Бохум выполняет удар от ворот.

72' Ласм Бриан из команды Арминия делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

70' Бокхорн Эберт имел все шансы забить, но Штефан Ортега сделал отличный сейв!

70' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Г О О О О Л - Виммер Патрик забивает ударом с правой ноги!

69' Плохо сыграл Машович Эрхан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Арминия

66' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Гамбоа Кристиан из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Ганвула Сильвер из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Виммер Патрик получил желтую карточку от судьи

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Удар от ворот произведет Арминия

59' Отличный пас сделал Стафилидис Костас из команды Бохум . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

58' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

57' Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Виммер Патрик из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Окугава Масая из команды Арминия делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

55' Гамбоа Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Бохум

53' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Арминия

48' Плохо сыграл Пипер Амос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля