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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 13750
Бохум
0'
26' Желтая карточка
Полтер Себастьян
26' Желтая карточка
Пантович Милош
1:0
51' Гол
Окугава Масая
63' Желтая карточка
Виммер Патрик
2:0
69' Гол
Виммер Патрик
81' Желтая карточка
Кунце Фабиан
90'+5

Ход матча

26'
 
Полтер Себастьян
26'
 
Пантович Милош
46'
 
Стафилидис Костас
Данило Соарес
51'
Окугава Масая
(Виммер Патрик)
1:0
58'
 
Ганвула Сильвер
Полтер Себастьян
58'
 
Бокхорн Эберт
Антви-Аджей Кристофер
61'
Клос Фабиан
Серра Янни
 
61'
Ласм Бриан
Крюгер Флориан
 
63'
Виммер Патрик
 
69'
Виммер Патрик
2:0
73'
 
Новотны Сома
Пантович Милош
80'
Кунце Фабиан
Виммер Патрик
 
81'
 
Патрик Остерхаге
Реджбекай Элвис
81'
Кунце Фабиан
 
90'
Хак Робин
Окугава Масая
 
90'
Де Медина Натан
Шёпф Алессандро
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 143
Арминия 37.8% (54)
X 41.3% (59)
Бохум 21% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
30
Андраде
Андреас
20
Виммер
Патрик
19
Притль
Мануэль
8
Шёпф
Алессандро
11
Окугава
Масая
23
Серра
Янни
18
Крюгер
Флориан
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
24
Лабропулос
Василис
3
Данило
Соарес
27
Пантович
Милош
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
22
Антви-Аджей
Кристофер
40
Полтер
Себастьян
17
Хольтманн
Геррит
Арминия
4-4-2
Бохум
4-3-3

История личных встреч

Арминия
Бохум

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
Б2
2:0
Б2
3:3
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:4
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 4 0.25
Клос Фабиан 3 (2) 0.19
Виммер Патрик 2 0.13
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.13
Ласм Бриан 1 0.06
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 6 (1) 0.38
Хольтманн Геррит 2 0.13
Цоллер Симон 2 0.13
Пантович Милош 2 0.13
Блум Данни 2 0.13
Лосилья Антони 1 0.06
Новотны Сома 1 0.06
Лёвен Эдуард 0 0
Асано Такума 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 4 0
Виммер Патрик 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Ласм Бриан 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Андраде Андреас 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Пипер Амос 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 4 0
Реджбекай Элвис 3 0
Теше Роберт 1 1
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Данило Соарес 2 0
Полтер Себастьян 1 0
Асано Такума 1 0
Пантович Милош 1 0
Лайч Максим 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
5
38%
3
16%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
4
31%
5
26%
61-75
1
8%
5
26%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
6
35%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
6
27%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
7
32%
5
21%
61-75
3
14%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2
Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0
Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0
Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 52 - 16 40
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 15 8 3 4 37 - 24 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Майнц Заявка 16 7 3 6 25 - 16 24
7. Унион Берлин Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
8. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
9. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
10. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
11. Вольфсбург Заявка 16 6 2 8 17 - 25 20
12. Бохум Заявка 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
16. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
17. Арминия Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 1 1 13 13 - 46 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
4. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
5. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
6. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
14. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
9. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
10. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
11. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
12. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
15. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
16. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
17. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Арминия 37.8% (54)
X 41.3% (59)
Бохум 21% (30)
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Где смотреть матч Арминия 2:0 Бохум онлайн


Прогнозы на матч Арминия 2:0 Бохум

Исход игры
Арминия
37.8% (54)
Ничья
41.3% (59)
Бохум
21% (30)
Тотал 2.5
Больше
30.88% (42)
Меньше
69.12% (94)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (55)
1:0 Арминия
19.6% (28)
2:1 Арминия
14.7% (21)
1:2 Бохум
9.8% (14)
0:1 Бохум
6.3% (9)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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