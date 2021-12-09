  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
 
Позже

Стадион:
Бавария
Прогнозы 41
Штуттгарт 4.9% (2)
X 2.4% (1)
Бавария 92.7% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Бавария
9.99
7.00
1.31
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Штуттгарт
Бавария

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

23 матча

100%
0 побед 0 ничьих 23 победы

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 20 побед

28 матчей

10.7%
7.1%
82.2%
3 победы 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

14.3%
39.3%
46.4%
4 победы 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

10.7%
17.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 20 побед

История матчей

Б
4:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:3
Б
1:4
Б
0:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:2
К
3:2
Б
0:2
Б
6:1
Б
2:0
К
0:2
Б
1:2
Б
2:1
К
3:6
Б
3:5
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:1
К
1:5
Б
2:2
Б
4:1
Б
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.27
Кемпф Марк-Оливер 3 0.2
Мармуш Омар 2 0.13
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.13
Фёрстер Филипп 2 0.13
Массимо Роберто 2 0.13
Соса Борна 1 0.07
Эндо Ватару 1 0.07
Мангаля Орель 1 0.07
Ито Хироки 1 0.07
Клемент Филипп 1 0.07
Фюрих Крис 1 0.07
Фагир Вахид 1 0.07
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 16 (3) 1.07
Гнабри Серж 6 0.4
Мюллер Томас 4 0.27
Сане Лерой 4 0.27
Коман Кингсли 4 0.27
Киммих Йозуа 3 0.2
Мусиала Джамал 3 0.2
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.2
Горецка Леон 2 0.13
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Толиссо Корентен 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 5 0
Каразор Атакан 3 1
Антон Вальдемар 2 1
Фёрстер Филипп 3 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Соса Борна 2 0
Мармуш Омар 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Фюрих Крис 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 3 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
21
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
6%
5
24%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
4
25%
8
38%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Пропущено

13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Забито

6
24
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
2
33%
1
4%
1-15
1
17%
6
25%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
33%
7
29%
29%
61-75
1
17%
4
17%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

22
45
12 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
3
14%
6
13%
1-15
5
23%
8
18%
16-30
4
18%
10
22%
31-45
3
14%
6
13%
46-60
3
14%
8
18%
61-75
4
18%
7
16%
76-90

Пропущено

25
18
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
3
12%
2
11%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
5
20%
4
22%
31-45
4
16%
4
22%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
6
24%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1
Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6
Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0
Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 47 - 16 37
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
7. Майнц Заявка 15 6 3 6 21 - 16 21
8. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
9. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 15 - 22 20
10. Бохум Заявка 15 6 2 7 16 - 23 20
11. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Герта Заявка 15 5 3 7 17 - 29 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Штуттгарт Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
16. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
17. Арминия Заявка 15 1 7 7 10 - 22 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
4. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
14. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 6 - 11 10
15. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
10. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
11. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
12. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
16. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
17. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Штуттгарт - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Штуттгарт 4.9% (2)
    X 2.4% (1)
    Бавария 92.7% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Штуттгарт
    Ничья
    Бавария
    9.99
    7.00
    1.31
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Штуттгарт - Бавария онлайн


    Прогнозы на матч Штуттгарт - Бавария

    Исход игры
    Штуттгарт
    4.9% (2)
    Ничья
    2.4% (1)
    Бавария
    92.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (32)
    Меньше
    20% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    36.6% (15)
    1:2 Бавария
    22% (9)
    0:2 Бавария
    17.1% (7)
    1:4 Бавария
    7.3% (3)
    2:3 Бавария
    7.3% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Штуттгарт
    Бавария

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    30 000 рублей бонусы!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!
    1500 рублей для новых игроков!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     