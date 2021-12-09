Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
История личных встреч
Штуттгарт
Бавария
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
23 матча
100%
0 побед 0 ничьих 23 победы
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 20 побед
28 матчей
10.7%
7.1%
82.2%
3 победы 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
14.3%
39.3%
46.4%
4 победы 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
10.7%
17.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавропанос Константинос
|4
|0.27
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.2
|Мармуш Омар
|2
|0.13
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.13
|Фёрстер Филипп
|2
|0.13
|Массимо Роберто
|2
|0.13
|Соса Борна
|1
|0.07
|Эндо Ватару
|1
|0.07
|Мангаля Орель
|1
|0.07
|Ито Хироки
|1
|0.07
|Клемент Филипп
|1
|0.07
|Фюрих Крис
|1
|0.07
|Фагир Вахид
|1
|0.07
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|16 (3)
|1.07
|Гнабри Серж
|6
|0.4
|Мюллер Томас
|4
|0.27
|Сане Лерой
|4
|0.27
|Коман Кингсли
|4
|0.27
|Киммих Йозуа
|3
|0.2
|Мусиала Джамал
|3
|0.2
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.2
|Горецка Леон
|2
|0.13
|Юпамекано Део
|0
|0
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Толиссо Корентен
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Танги
|5
|0
|Каразор Атакан
|3
|1
|Антон Вальдемар
|2
|1
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Соса Борна
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|3
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
21
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
6%
5
24%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
4
25%
8
38%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Пропущено
13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Забито
6
24
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
2
33%
1
4%
1-15
1
17%
6
25%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
33%
7
29%
29%
61-75
1
17%
4
17%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Забито
22
45
12 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
3
14%
6
13%
1-15
5
23%
8
18%
16-30
4
18%
10
22%
31-45
3
14%
6
13%
46-60
3
14%
8
18%
61-75
4
18%
7
16%
76-90
Пропущено
25
18
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
3
12%
2
11%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
5
20%
4
22%
31-45
4
16%
4
22%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
6
24%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1
Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6
Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0
Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|47 - 16
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 23
|26
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 15
|25
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|7.
|Майнц
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 16
|21
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 19
|21
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 22
|20
|10.
|Бохум
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 23
|20
|11.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|12.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 29
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|17.
|Арминия
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|10 - 22
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|6.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|11.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|12.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Штуттгарт - Бавария
Исход игры
Штуттгарт
4.9% (2)
Ничья
2.4% (1)
Бавария
92.7% (38)
Тотал 2.5
Больше
80% (32)
Меньше
20% (8)
Обе команды забьют
Да
77.5% (31)
Нет
22.5% (9)
Популярный счёт
1:3 Бавария
36.6% (15)
1:2 Бавария
22% (9)
0:2 Бавария
17.1% (7)
1:4 Бавария
7.3% (3)
2:3 Бавария
7.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!