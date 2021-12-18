Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
0:1
2' ГолДоведан Никола
6' Желтая карточкаТемпельман Лино
1:1
8' ГолХоксхайдт Ян
1:2
22' ГолДоведан Никола
31' Желтая карточкаЙонжич Антонио
58' Желтая карточкаДоведан Никола
1:3
81' ГолДоведан Никола
Ход матча
2'
0:1
8'
1:1
22'
1:2
31'
58'
81'
1:3
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 8
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 16
-
57 Владение мячом, % 43
13
Маечак
Эрик
30
Шрек
Сэм
11
Кюн
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кюн НиколасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Цолински БенПолузащитник
-
19 Сиярич ОмарПолузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Хертель СашаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гуйе БабакарНападающий
-
Главный тренер: Marc Hensel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Латтайер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Нюрнберг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
13 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.28
|Кюн Николас
|2
|0.11
|Гуйе Бабакар
|2
|0.11
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.06
|Сиярич Омар
|1
|0.06
|Хоксхайдт Ян
|1
|0.06
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.06
|Барилла Энтони
|1
|0.06
|Хертель Саша
|1
|0.06
|Цолински Бен
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|5
|0.28
|Доведан Никола
|5
|0.28
|Темпельман Лино
|3
|0.17
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.17
|Дели Матс Мёллер
|2
|0.11
|Гайс Йоханнес
|2
|0.11
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.11
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0.11
|Краусс Том
|1
|0.06
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.06
|Думан Тайлан
|0
|0
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
|Борковски Деннис
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|1
|Назаров Дмитрий II
|5
|0
|Фандрих Клеменс
|3
|1
|Карлсон Дирк
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Гонтер Сёрен
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доведан Никола
|5
|1
|Темпельман Лино
|6
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|3
|0
|Матения Кристиан
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
5
33%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
27%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
5
63%
76-90
Забито
16
28
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
1
6%
2
7%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
2
13%
9
32%
46-60
3
19%
5
18%
61-75
5
31%
5
18%
76-90
Пропущено
29
20
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
6
21%
4
20%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
5
17%
9
45%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2
Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 23
|36
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 20
|32
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 21
|30
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|23 - 24
|30
|5.
|Гамбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|30 - 17
|29
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|7.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|8.
|Падерборн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 21
|27
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|20 - 25
|22
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 23
|20
|14.
|Фортуна
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 25
|20
|15.
|Ганза
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 29
|19
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 36
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 30
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Гамбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|19 - 9
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 13
|15
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|3.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|7.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|9.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|11.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4