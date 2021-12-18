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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
1:3
Конец матча

Стадион:
Нюрнберг
0'
0:1
2' Гол
Доведан Никола
6' Желтая карточка
Темпельман Лино
1:1
8' Гол
Хоксхайдт Ян
1:2
22' Гол
Доведан Никола
31' Желтая карточка
Йонжич Антонио
58' Желтая карточка
Доведан Никола
1:3
81' Гол
Доведан Никола
90'+4
1
Меннель
Мартин
23
Барилла
Энтони
13
Маечак
Эрик
3
Карлсон
Дирк
24
Штраус
Джон-Патрик
7
Хоксхайдт
Ян
30
Шрек
Сэм
18
Мессегем
Суфьян
10
Назаров
Дмитрий
II
9
Йонжич
Антонио
11
Кюн
Николас
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
15
Нюрнбергер
Фабиан
10
Доведан
Никола
6
Темпельман
Лино
24
Дели
Матс
Мёллер
11
Шуранов
Эрик
9
Шаффлер
Мануэль
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2
Нюрнберг
4-1-2-1-2

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Нюрнберг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
4:3
Б2
4:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
1:0
К
1:2
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.28
Кюн Николас 2 0.11
Гуйе Бабакар 2 0.11
Назаров Дмитрий II 1 0.06
Сиярич Омар 1 0.06
Хоксхайдт Ян 1 0.06
Бюссманн Гаэтен 1 0.06
Барилла Энтони 1 0.06
Хертель Саша 1 0.06
Цолински Бен 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 5 0.28
Доведан Никола 5 0.28
Темпельман Лино 3 0.17
Шаффлер Мануэль 3 0.17
Дели Матс Мёллер 2 0.11
Гайс Йоханнес 2 0.11
Валентини Энрико 2 (2) 0.11
Нюрнбергер Фабиан 2 0.11
Краусс Том 1 0.06
Шиндлер Кристофер 1 0.06
Думан Тайлан 0 0
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Борковски Деннис 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 1
Назаров Дмитрий II 5 0
Фандрих Клеменс 3 1
Карлсон Дирк 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Гонтер Сёрен 3 0
Шрек Сэм 3 0
Штраус Джон-Патрик 2 0
Цолински Бен 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Манце Антонио 1 0
Барилла Энтони 1 0
Кюн Николас 1 0
Сиярич Омар 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доведан Никола 5 1
Темпельман Лино 6 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Гайс Йоханнес 3 0
Сёренсен Асгер 3 0
Матения Кристиан 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Шаффлер Мануэль 0 1
Валентини Энрико 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Краусс Том 1 0
Шуранов Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
5
33%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
27%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
5
63%
76-90

Забито

16
28
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
1
6%
2
7%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
2
13%
9
32%
46-60
3
19%
5
18%
61-75
5
31%
5
18%
76-90

Пропущено

29
20
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
6
21%
4
20%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
5
17%
9
45%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2
Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 18 11 3 4 37 - 23 36
2. Дармштадт Заявка 17 10 2 5 39 - 20 32
3. Нюрнберг Заявка 18 8 6 4 27 - 21 30
4. Хайденхайм Заявка 18 9 3 6 23 - 24 30
5. Гамбург Заявка 17 7 8 2 30 - 17 29
6. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
7. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
8. Падерборн Заявка 18 7 6 5 31 - 21 27
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 17 6 6 5 29 - 26 24
11. Динамо Дрезден Заявка 18 7 1 10 20 - 25 22
12. Хольштайн Киль Заявка 18 5 6 7 23 - 30 21
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 5 7 13 - 23 20
14. Фортуна Заявка 18 5 5 8 23 - 25 20
15. Ганза Заявка 17 5 4 8 19 - 29 19
16. Зандхаузен Заявка 18 4 5 9 20 - 36 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 18 3 5 10 15 - 30 14
18. Ингольштадт Заявка 18 2 4 12 14 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Гамбург Заявка 9 4 5 0 19 - 9 17
6. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
7. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
8. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
9. Карлсруэ Заявка 9 4 3 2 18 - 13 15
10. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
11. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
12. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 12 - 14 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
3. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
4. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
5. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
6. Нюрнберг Заявка 9 3 4 2 13 - 14 13
7. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
8. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
9. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
10. Хайденхайм Заявка 9 4 0 5 10 - 16 12
11. Ганза Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
12. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Ганновер 96 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 1:3 Нюрнберг онлайн


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