Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Ауди-Шпортпарк
1:0
1' ГолАнтонич Нико
2:0
17' Гол в свои воротаЭлерс Кевин
22' Желтая карточкаБайстер Максимилиан
59' Желтая карточкаЛёв Крис
63' Желтая карточкаРёзелер Нильс
79' Желтая карточкаКеллер Томас
3:0
85' ГолБильбия Филип
Ход матча
1'
1:0
17'
2:0
59'
63'
79'
85'
3:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 14
-
31 Владение мячом, % 69
27
Келлер
Томас
19
Гаус
Марсель
39
Элерс
Кевин
16
Беккер
Робин
15
Лёв
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Шмидт ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Рохль МерлинНападающий
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
-
16 Беккер РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лёв КрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
История личных встреч
Ингольштадт
Динамо Дрезден
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|3
|0.17
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.17
|Кутшке Штефан
|2
|0.11
|Гаус Марсель
|1
|0.06
|Рохль Мерлин
|1
|0.06
|Антонич Нико
|1
|0.06
|Келлер Томас
|1
|0.06
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|8 (1)
|0.44
|Мершель Хайнц
|3
|0.17
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0.17
|Шретер Моррис
|1
|0.06
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.06
|Книппинг Тим
|1
|0.06
|Май Себастиан
|1
|0.06
|Лёв Крис
|1
|0.06
|Каде Юлиус
|1
|0.06
|Штарк Янник
|0
|0
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Карточки
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|7
|0
|Линсмайер Денис
|4
|0
|Кутшке Штефан
|3
|0
|Келлер Томас
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Гаус Марсель
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Франке Доминик
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккер Робин
|3
|1
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|Лёв Крис
|4
|0
|Дафернер Кристоф
|4
|0
|Штарк Янник
|3
|0
|Акото Михаэль
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
20%
5
28%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
3
17%
61-75
0
0%
7
39%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
2
33%
4
33%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Пропущено
23
6
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
4%
1
17%
1-15
2
9%
3
50%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
4
17%
2
33%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
3
13%
0
0%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
3
23%
6
29%
46-60
2
15%
8
38%
61-75
3
23%
1
5%
76-90
Пропущено
38
24
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
4
11%
6
25%
1-15
4
11%
4
17%
16-30
9
24%
2
8%
31-45
6
16%
2
8%
46-60
12
32%
3
13%
61-75
3
8%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1
Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0
Динамо Дрезден
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0
Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 23
|36
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 20
|32
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 21
|30
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|23 - 24
|30
|5.
|Гамбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|30 - 17
|29
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|7.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|8.
|Падерборн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 21
|27
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|20 - 25
|22
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 23
|20
|14.
|Фортуна
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 25
|20
|15.
|Ганза
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 29
|19
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 36
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 30
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Гамбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|19 - 9
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 13
|15
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|3.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|7.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|9.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|11.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4