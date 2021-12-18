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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ингольштадт
3:0
Конец матча

Стадион:
Динамо Дрезден
0'
1:0
1' Гол
Антонич Нико
2:0
17' Гол в свои ворота
Элерс Кевин
22' Желтая карточка
Байстер Максимилиан
59' Желтая карточка
Лёв Крис
63' Желтая карточка
Рёзелер Нильс
79' Желтая карточка
Келлер Томас
3:0
85' Гол
Бильбия Филип
90'+3
24
Бунтиц
Фабиян
17
Хайнлот
Михаэль
13
Рёзелер
Нильс
5
Антонич
Нико
3
Франке
Доминик
22
Гебауэр
Кристиан
27
Келлер
Томас
23
Линсмайер
Денис
19
Гаус
Марсель
30
Кутшке
Штефан
11
Байстер
Максимилиан
1
Бролль
Кевин
3
Акото
Михаэль
21
Золльбауэр
Михаэль
39
Элерс
Кевин
16
Беккер
Робин
17
Шретер
Моррис
5
Штарк
Янник
33
Дафернер
Кристоф
15
Лёв
Крис
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
25
Боррьелло
Брендон
Ингольштадт
4-4-2
Динамо Дрезден
3-5-2

История личных встреч

Ингольштадт
Динамо Дрезден

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
3:0
Б3
4:0
Б3
1:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
4:2
Б2
2:2
ТМК
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
4:2
Б3
2:0
Б3
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 3 0.17
Кая Фатих 3 (1) 0.17
Кутшке Штефан 2 0.11
Гаус Марсель 1 0.06
Рохль Мерлин 1 0.06
Антонич Нико 1 0.06
Келлер Томас 1 0.06
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эккерт Айенса Деннис 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 8 (1) 0.44
Мершель Хайнц 3 0.17
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0.17
Шретер Моррис 1 0.06
Влачодимос Панайотис 1 0.06
Книппинг Тим 1 0.06
Май Себастиан 1 0.06
Лёв Крис 1 0.06
Каде Юлиус 1 0.06
Штарк Янник 0 0
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0

Карточки

Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 7 0
Линсмайер Денис 4 0
Кутшке Штефан 3 0
Келлер Томас 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Гаус Марсель 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Франке Доминик 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Антонич Нико 1 0
Курцвег Петер 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккер Робин 3 1
Золльбауэр Михаэль 4 0
Лёв Крис 4 0
Дафернер Кристоф 4 0
Штарк Янник 3 0
Акото Михаэль 3 0
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Шретер Моррис 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
20%
5
28%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
3
17%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
2
33%
4
33%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Пропущено

23
6
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
4%
1
17%
1-15
2
9%
3
50%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
4
17%
2
33%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
3
23%
6
29%
46-60
2
15%
8
38%
61-75
3
23%
1
5%
76-90

Пропущено

38
24
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
4
11%
6
25%
1-15
4
11%
4
17%
16-30
9
24%
2
8%
31-45
6
16%
2
8%
46-60
12
32%
3
13%
61-75
3
8%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ингольштадт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1
Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0
Динамо Дрезден
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0
Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 18 11 3 4 37 - 23 36
2. Дармштадт Заявка 17 10 2 5 39 - 20 32
3. Нюрнберг Заявка 18 8 6 4 27 - 21 30
4. Хайденхайм Заявка 18 9 3 6 23 - 24 30
5. Гамбург Заявка 17 7 8 2 30 - 17 29
6. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
7. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
8. Падерборн Заявка 18 7 6 5 31 - 21 27
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 17 6 6 5 29 - 26 24
11. Динамо Дрезден Заявка 18 7 1 10 20 - 25 22
12. Хольштайн Киль Заявка 18 5 6 7 23 - 30 21
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 5 7 13 - 23 20
14. Фортуна Заявка 18 5 5 8 23 - 25 20
15. Ганза Заявка 17 5 4 8 19 - 29 19
16. Зандхаузен Заявка 18 4 5 9 20 - 36 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 18 3 5 10 15 - 30 14
18. Ингольштадт Заявка 18 2 4 12 14 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Гамбург Заявка 9 4 5 0 19 - 9 17
6. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
7. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
8. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
9. Карлсруэ Заявка 9 4 3 2 18 - 13 15
10. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
11. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
12. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 12 - 14 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
3. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
4. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
5. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
6. Нюрнберг Заявка 9 3 4 2 13 - 14 13
7. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
8. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
9. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
10. Хайденхайм Заявка 9 4 0 5 10 - 16 12
11. Ганза Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
12. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Ганновер 96 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 26'
    Беккер Робин уходит с поля. Херрманн Лука выходит вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Байстер Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Элерс Кевин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Антонич Нико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ингольштадт 3:0 Динамо Дрезден онлайн


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