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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
2' Гол
Глацель Роберт
11'

Ход матча

2'
Глацель Роберт
1:0
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Шальке 04
1.91
4.13
4.19
Все Коэффициенты
16
Юханссон
Марко
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
2
Гиамера
Ян
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
30
Фрайсль
Мартин
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
27
Ранфтль
Райнхольд
4
Палссон
Виктор
2
Оуведжан
Томас
10
Саласар
Родриго
36
Идризи
Бленди
21
Пирингер
Марвин
7
Чурлинов
Дарко
Гамбург
4-3-3
Шальке 04
3-3-2-2

История личных встреч

Гамбург
Шальке 04

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
1:3
ТМК
0:4
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:1
ТМС
2:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 9 0.5
Хайер Моритц 5 0.28
Киттель Сонни 4 (2) 0.22
Рейс Людовит 3 0.17
Джатта Бейкери 2 0.11
Алиду Фариде 2 0.11
Кинсомби Давид 1 (1) 0.06
Шонлау Себастьян 1 0.06
Винтцаймер Мануэль 1 0.06
Сухонен Ансси 1 0.06
Дойл Томми 1 0.06
Мефферт Йонас 0 0
Гиамера Ян 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 12 0.67
Бюльтер Мариус 6 0.33
Оуведжан Томас 3 0.17
Каминьски Марцин 2 0.11
Саласар Родриго 2 0.11
Дрекслер Доминик 1 0.06
Чурлинов Дарко 1 0.06
Пирингер Марвин 1 0.06
Айдин Мехмет 1 0.06
Итакура Ко 1 0.06
Палссон Виктор 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйбольд Тим 5 0
Мефферт Йонас 4 0
Хайер Моритц 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Киттель Сонни 3 0
Винтцаймер Мануэль 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Джатта Бейкери 1 0
Рейс Людовит 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 4 0
Палссон Виктор 2 1
Каминьски Марцин 3 0
Саласар Родриго 3 0
Флик Флориан 3 0
Теродде Симон 2 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Итакура Ко 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Идризи Бленди 1 0
Тиау Малик 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
4
21%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
3
30%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
40%
9
45%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
4
24%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90

Забито

29
30
17 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
7
24%
4
13%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
7
24%
2
7%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
9
31%
12
40%
76-90

Пропущено

18
25
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
17%
5
20%
1-15
4
22%
2
8%
16-30
3
17%
1
4%
31-45
4
22%
4
16%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
2
11%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1
Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 18 11 3 4 37 - 23 36
2. Дармштадт Заявка 17 10 2 5 39 - 20 32
3. Гамбург 1:0 Заявка 18 8 8 2 31 - 17 32
4. Нюрнберг Заявка 18 8 6 4 27 - 21 30
5. Хайденхайм Заявка 18 9 3 6 23 - 24 30
6. Шальке 04 0:1 Заявка 18 9 2 7 33 - 23 29
7. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
8. Падерборн Заявка 18 7 6 5 31 - 21 27
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 17 6 6 5 29 - 26 24
11. Динамо Дрезден Заявка 18 7 1 10 20 - 25 22
12. Хольштайн Киль Заявка 18 5 6 7 23 - 30 21
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 5 7 13 - 23 20
14. Фортуна Заявка 18 5 5 8 23 - 25 20
15. Ганза Заявка 17 5 4 8 19 - 29 19
16. Зандхаузен Заявка 18 4 5 9 20 - 36 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 18 3 5 10 15 - 30 14
18. Ингольштадт Заявка 18 2 4 12 14 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Гамбург 1:0 Заявка 10 5 5 0 20 - 9 20
3. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
4. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
5. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
7. Шальке 04 0:1 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
8. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
9. Карлсруэ Заявка 9 4 3 2 18 - 13 15
10. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
11. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
12. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 12 - 14 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
3. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
4. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
5. Шальке 04 0:1 Заявка 9 4 1 4 10 - 9 13
6. Нюрнберг Заявка 9 3 4 2 13 - 14 13
7. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
8. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
9. Гамбург 1:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
10. Хайденхайм Заявка 9 4 0 5 10 - 16 12
11. Ганза Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
12. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Ганновер 96 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Глацель Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Шальке 04
1.91
4.13
4.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гамбург 1:0 Шальке 04 онлайн


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Гамбург
Шальке 04

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