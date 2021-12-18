Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Фолькспаркштадион
1:0
2' ГолГлацель Роберт
Ход матча
2'
1:0
14
Рейс
Людовит
48
Алиду
Фариде
33
Тиау
Малик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
История личных встреч
Гамбург
Шальке 04
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|9
|0.5
|Хайер Моритц
|5
|0.28
|Киттель Сонни
|4 (2)
|0.22
|Рейс Людовит
|3
|0.17
|Джатта Бейкери
|2
|0.11
|Алиду Фариде
|2
|0.11
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.06
|Шонлау Себастьян
|1
|0.06
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.06
|Сухонен Ансси
|1
|0.06
|Дойл Томми
|1
|0.06
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Гиамера Ян
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|12
|0.67
|Бюльтер Мариус
|6
|0.33
|Оуведжан Томас
|3
|0.17
|Каминьски Марцин
|2
|0.11
|Саласар Родриго
|2
|0.11
|Дрекслер Доминик
|1
|0.06
|Чурлинов Дарко
|1
|0.06
|Пирингер Марвин
|1
|0.06
|Айдин Мехмет
|1
|0.06
|Итакура Ко
|1
|0.06
|Палссон Виктор
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Хайер Моритц
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Джатта Бейкери
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|4
|0
|Палссон Виктор
|2
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Саласар Родриго
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Тиау Малик
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
4
21%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
3
30%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
40%
9
45%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
22%
4
24%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90
Забито
29
30
17 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
7
24%
4
13%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
7
24%
2
7%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
9
31%
12
40%
76-90
Пропущено
18
25
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
17%
5
20%
1-15
4
22%
2
8%
16-30
3
17%
1
4%
31-45
4
22%
4
16%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
2
11%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1
Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 23
|36
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 20
|32
|3.
|Гамбург
|1:0 Заявка
|18
|8
|8
|2
|31 - 17
|32
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 21
|30
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|23 - 24
|30
|6.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|18
|9
|2
|7
|33 - 23
|29
|7.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|8.
|Падерборн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 21
|27
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|20 - 25
|22
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 23
|20
|14.
|Фортуна
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 25
|20
|15.
|Ганза
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 29
|19
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 36
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 30
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Гамбург
|1:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 9
|20
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|7.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 13
|15
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|3.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|5.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 9
|13
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|7.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|9.
|Гамбург
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|11.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4