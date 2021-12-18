Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
30
Бурхерт
Саша
33
Зегуйн
Пауль
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
28
Хан
Андре
21
Зачири
Анди
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
-
14 Сарпей ХансЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Иттен СедрикНападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
-
21 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Аугсбург
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4 (3)
|0.24
|Левелинг Джейми
|3
|0.18
|Иттен Седрик
|2
|0.12
|Тильман Тимоти
|1
|0.06
|Нильсен Ховард
|1
|0.06
|Дуджак Джереми
|1
|0.06
|Майерхёфер Марко
|1
|0.06
|Абиама Диксон
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.18
|Калиджиури Даниэль
|2 (2)
|0.12
|Хан Андре
|2
|0.12
|Зачири Анди
|2
|0.12
|Грегорич Михаэль
|2
|0.12
|Оксфорд Рис
|2
|0.12
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.06
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.06
|Педерсен Мадс
|1
|0.06
|Дорш Никлас
|1
|0.06
|Варгас Рубен
|0
|0
|Йенсен Фредрик
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Майер Арне
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|7
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|Бауэр Максимилиан
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Виллемс Джетро
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Хан Андре
|4
|0
|Оксфорд Рис
|4
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Дорш Никлас
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|2
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Иаго Лопес
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Маркус Вайнцирль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
15%
5
45%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Пропущено
32
13
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
9%
1
8%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
5
16%
4
31%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
5
16%
1
8%
61-75
8
25%
5
38%
76-90
Забито
17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
4
21%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
4
24%
6
32%
76-90
Пропущено
45
24
18 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
11%
6
25%
1-15
4
9%
4
17%
16-30
9
20%
6
25%
31-45
8
18%
1
4%
46-60
7
16%
2
8%
61-75
12
27%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6
Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|56 - 16
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|39 - 23
|34
|3.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 25
|28
|4.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|39 - 26
|28
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 21
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 15
|26
|7.
|Майнц
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 16
|25
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 24
|25
|9.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|30 - 20
|23
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|12.
|Бохум
|0:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 31
|19
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 33
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 22
|14
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|17
|1
|2
|14
|13 - 49
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 6
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|25 - 10
|19
|4.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Майнц
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Бохум
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 14
|13
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|12.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|8.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|9.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|10.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|11.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Бохум
|0:1 Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|17.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:0 Аугсбург
Исход игры
Гройтер Фюрт
11.3% (16)
Ничья
27% (38)
Аугсбург
61.7% (87)
Тотал 2.5
Больше
43.38% (59)
Меньше
56.62% (77)
Обе команды забьют
Да
68.38% (93)
Нет
31.62% (43)
Популярный счёт
1:2 Аугсбург
32.6% (46)
1:1 Ничья
24.8% (35)
0:1 Аугсбург
16.3% (23)
0:2 Аугсбург
7.8% (11)
1:0 Гройтер Фюрт
5% (7)
2:1 Гройтер Фюрт
4.3% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:3 Аугсбург
1.4% (2)
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