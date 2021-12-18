Первый тайм

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Нильсен Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Зачири Анди имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

22' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Майер Арне из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Виллемс Джетро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Калиджиури Даниэль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Майерхёфер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Хан Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Зачири Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Оксфорд Рис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

8' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

6' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Дорш Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Хргота Бранимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Аугсбург начинает с центра поля