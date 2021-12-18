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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Аугсбург
0' 27'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 143
Гройтер Фюрт 11.2% (16)
X 27.3% (39)
Аугсбург 61.5% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Аугсбург
3.91
3.70
2.43
Все Коэффициенты
Новости
30
Бурхерт
Саша
18
Майерхёфер
Марко
22
Гризбек
Себастьян
4
Бауэр
Максимилиан
15
Виллемс
Джетро
33
Зегуйн
Пауль
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
40
Левелинг
Джейми
16
Нильсен
Ховард
10
Хргота
Бранимир
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
20
Калиджиури
Даниэль
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
3
Педерсен
Мадс
28
Хан
Андре
21
Зачири
Анди
Гройтер Фюрт
4-3-3
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Аугсбург

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
1:2
Б
3:1
Б
1:1
ТМС
0:2
Б2
0:0
Б2
1:1
К
1:1
Б2
1:1
Б2
4:5
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (3) 0.24
Левелинг Джейми 3 0.18
Иттен Седрик 2 0.12
Тильман Тимоти 1 0.06
Нильсен Ховард 1 0.06
Дуджак Джереми 1 0.06
Майерхёфер Марко 1 0.06
Абиама Диксон 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерлехнер Флориан 3 0.18
Калиджиури Даниэль 2 (2) 0.12
Хан Андре 2 0.12
Зачири Анди 2 0.12
Грегорич Михаэль 2 0.12
Оксфорд Рис 2 0.12
Финнбогасон Альфред 1 0.06
Гоувелеув Джеффри 1 0.06
Педерсен Мадс 1 0.06
Дорш Никлас 1 0.06
Варгас Рубен 0 0
Йенсен Фредрик 0 0
Иаго Лопес 0 0
Майер Арне 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 7 0
Кристиансен Макс 4 0
Гризбек Себастьян 3 0
Бауэр Максимилиан 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Стефан Леитл 1 0
Виргевер Ник 1 0
Виллемс Джетро 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Абиама Диксон 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 5 0
Хан Андре 4 0
Оксфорд Рис 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Дорш Никлас 3 0
Варгас Рубен 3 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Грегорич Михаэль 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Иаго Лопес 1 0
Зачири Анди 1 0
Кордова Серхио 1 0
Гумни Роберт 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
15%
5
45%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Пропущено

32
13
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
9%
1
8%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
5
16%
4
31%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
5
16%
1
8%
61-75
8
25%
5
38%
76-90

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
4
21%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
4
24%
6
32%
76-90

Пропущено

45
24
18 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
11%
6
25%
1-15
4
9%
4
17%
16-30
9
20%
6
25%
31-45
8
18%
1
4%
46-60
7
16%
2
8%
61-75
12
27%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6
Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Хоффенхайм 0:0 Заявка 17 8 4 5 34 - 25 28
4. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
6. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
7. Майнц 0:0 Заявка 17 7 4 6 25 - 16 25
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 17 6 7 4 26 - 24 25
9. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 6 5 6 30 - 20 23
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
12. Бохум 0:1 Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
13. Боруссия М 0:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 31 19
14. Аугсбург 0:0 Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия 0:0 Заявка 17 2 8 7 12 - 22 14
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 6 1 2 25 - 10 19
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
5. Майнц 0:0 Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум 0:1 Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
10. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
11. Аугсбург 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
12. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 5 1 11 - 8 11
13. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
14. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия 0:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин 1:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Аугсбург 0:0 Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
10. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
11. Майнц 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Арминия 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 9 6
14. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
15. Бохум 0:1 Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Боруссия М 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
17. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Гройтер Фюрт 11.2% (16)
X 27.3% (39)
Аугсбург 61.5% (88)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Аугсбург
3.91
3.70
2.43
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Новости
Где смотреть матч Гройтер Фюрт 0:0 Аугсбург онлайн


Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:0 Аугсбург

Исход игры
Гройтер Фюрт
11.3% (16)
Ничья
27% (38)
Аугсбург
61.7% (87)
Тотал 2.5
Больше
43.38% (59)
Меньше
56.62% (77)
Обе команды забьют
Да
68.38% (93)
Нет
31.62% (43)
Популярный счёт
1:2 Аугсбург
32.6% (46)
1:1 Ничья
24.8% (35)
0:1 Аугсбург
16.3% (23)
0:2 Аугсбург
7.8% (11)
1:0 Гройтер Фюрт
5% (7)
2:1 Гройтер Фюрт
4.3% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:3 Аугсбург
1.4% (2)
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