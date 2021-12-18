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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 144
Герта 4.2% (6)
X 9% (13)
Боруссия Д 86.8% (125)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Боруссия Д
5.50
4.70
1.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
25
Торунарига
Джордан
5
Штарк
Никлас
17
Миттельштедт
Максимилиан
23
Рихтер
Марко
6
Дарида
Владимир
18
Аскасибар
Сантьяго
10
Эккеленкамп
Юрген
14
Бельфодиль
Исхак
11
Маолида
Мизиан
35
Хитц
Mapвин
24
Мёнье
Тома
28
Витсель
Аксель
34
Понграчич
Марин
14
Шульц
Нико
19
Брандт
Юлиан
23
Джан
Эмре
8
Дауд
Махмуд
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
9
Холанн
Эрлинг
Герта
4-4-2
Боруссия Д
4-3-1-2

История личных встреч

Герта
Боруссия Д

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

26 матчей

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

7.7%
34.6%
57.7%
2 победы 9 ничьих 15 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:5
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
К
1:1
Б
1:1
К
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3
Б
1:1
К
2:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 5 0.31
Рихтер Марко 3 0.19
Сердар Суат 2 0.13
Эккеленкамп Юрген 2 0.13
Зельке Дейви 1 0.06
Пёнтек Кшиштоф 1 0.06
Маолида Мизиан 1 0.06
Лукебакио Доди 1 (1) 0.06
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Бельфодиль Исхак 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 13 (3) 0.81
Ройс Марко 4 0.25
Брандт Юлиан 4 0.25
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.19
Мален Дониэлл 3 0.19
Беллингхем Джуд 2 0.13
Азар Торган 2 0.13
Джованни Рейна 2 0.13
Джан Эмре 2 (2) 0.13
Хуммельс Матс 1 0.06
Тиггес Штеффен 1 0.06
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 4 0
Дарида Владимир 4 0
Сердар Суат 4 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Штарк Никлас 2 0
Рихтер Марко 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Йоветич Стеван 1 0
Шволов Александер 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 5 0
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Хуммельс Матс 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Джан Эмре 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
5
63%
1
8%
76-90

Забито

8
26
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
12 Не забивали 7
2
25%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
38%
4
15%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
2
25%
6
23%
76-90

Пропущено

26
12
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 7
3
12%
1
8%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
6
23%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
4
15%
5
42%
76-90

Забито

16
38
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
13%
4
11%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
6
38%
8
21%
31-45
2
13%
9
24%
46-60
3
19%
5
13%
61-75
3
19%
9
24%
76-90

Пропущено

34
24
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
3
9%
4
17%
1-15
7
21%
1
4%
16-30
5
15%
5
21%
31-45
7
21%
5
21%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
9
26%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1
Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
4. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
5. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
6. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
7. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
8. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
9. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
12. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
13. Боруссия М Заявка 17 5 4 8 22 - 32 19
14. Аугсбург Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия Заявка 17 3 7 7 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
6. Хоффенхайм Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
10. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
11. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
12. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
13. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
14. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
11. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
16. Боруссия М Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча семнадцатого тура Немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Герта» и дортмундская «Боруссия». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Герта - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2021, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Фритц Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Где смотреть матч Герта - Боруссия Д онлайн


Прогнозы на матч Герта - Боруссия Д

Исход игры
Герта
4.1% (6)
Ничья
8.9% (13)
Боруссия Д
87% (127)
Тотал 2.5
Больше
81.16% (112)
Меньше
18.84% (26)
Обе команды забьют
Да
87.68% (121)
Нет
12.32% (17)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
49.3% (72)
1:3 Боруссия Д
17.1% (25)
0:2 Боруссия Д
7.5% (11)
1:1 Ничья
6.8% (10)
2:3 Боруссия Д
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Боруссия Д
2.1% (3)
2:1 Герта
2.1% (3)
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Герта
Боруссия Д

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