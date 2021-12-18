Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Олимпиаштадион
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
23
Рихтер
Марко
35
Хитц
Mapвин
24
Мёнье
Тома
14
Шульц
Нико
19
Брандт
Юлиан
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Вольф МариусНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Герта
Боруссия Д
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
26 матчей
15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
7.7%
34.6%
57.7%
2 победы 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|5
|0.31
|Рихтер Марко
|3
|0.19
|Сердар Суат
|2
|0.13
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.13
|Зельке Дейви
|1
|0.06
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.06
|Маолида Мизиан
|1
|0.06
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.06
|Дарида Владимир
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|13 (3)
|0.81
|Ройс Марко
|4
|0.25
|Брандт Юлиан
|4
|0.25
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.19
|Мален Дониэлл
|3
|0.19
|Беллингхем Джуд
|2
|0.13
|Азар Торган
|2
|0.13
|Джованни Рейна
|2
|0.13
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.13
|Хуммельс Матс
|1
|0.06
|Тиггес Штеффен
|1
|0.06
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|4
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Сердар Суат
|4
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Штарк Никлас
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|5
|0
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|4
|0
|Хуммельс Матс
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
5
63%
1
8%
76-90
Забито
8
26
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
12 Не забивали 7
2
25%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
38%
4
15%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
2
25%
6
23%
76-90
Пропущено
26
12
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 7
3
12%
1
8%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
6
23%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
4
15%
5
42%
76-90
Забито
16
38
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
13%
4
11%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
6
38%
8
21%
31-45
2
13%
9
24%
46-60
3
19%
5
13%
61-75
3
19%
9
24%
76-90
Пропущено
34
24
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
3
9%
4
17%
1-15
7
21%
1
4%
16-30
5
15%
5
21%
31-45
7
21%
5
21%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
9
26%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1
Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|56 - 16
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|39 - 23
|34
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|4.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|39 - 26
|28
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 21
|27
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 15
|26
|8.
|Майнц
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 17
|24
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 22
|22
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|12.
|Бохум
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 32
|19
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 33
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|17.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|13 - 49
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 6
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|25 - 12
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|11.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 14
|13
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|9.
|Арминия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|11.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|12.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|14.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Майнц
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Герта - Боруссия Д
Исход игры
Герта
4.1% (6)
Ничья
8.9% (13)
Боруссия Д
87% (127)
Тотал 2.5
Больше
81.16% (112)
Меньше
18.84% (26)
Обе команды забьют
Да
87.68% (121)
Нет
12.32% (17)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
49.3% (72)
1:3 Боруссия Д
17.1% (25)
0:2 Боруссия Д
7.5% (11)
1:1 Ничья
6.8% (10)
2:3 Боруссия Д
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Боруссия Д
2.1% (3)
2:1 Герта
2.1% (3)
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