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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча семнадцатого тура Немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Герта» и дортмундская «Боруссия». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.