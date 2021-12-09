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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
Прогнозы 43
Герта 7% (3)
X 7% (3)
Боруссия Д 86% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Боруссия Д
5.98
4.69
1.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Герта
Боруссия Д

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

26 матчей

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

7.7%
34.6%
57.7%
2 победы 9 ничьих 15 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:5
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
К
1:1
Б
1:1
К
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3
Б
1:1
К
2:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 5 0.31
Рихтер Марко 3 0.19
Сердар Суат 2 0.13
Эккеленкамп Юрген 2 0.13
Зельке Дейви 1 0.06
Пёнтек Кшиштоф 1 0.06
Маолида Мизиан 1 0.06
Лукебакио Доди 1 (1) 0.06
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Бельфодиль Исхак 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 13 (3) 0.81
Ройс Марко 4 0.25
Брандт Юлиан 4 0.25
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.19
Мален Дониэлл 3 0.19
Беллингхем Джуд 2 0.13
Азар Торган 2 0.13
Джованни Рейна 2 0.13
Джан Эмре 2 (2) 0.13
Хуммельс Матс 1 0.06
Тиггес Штеффен 1 0.06
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 4 0
Дарида Владимир 4 0
Сердар Суат 4 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Штарк Никлас 2 0
Рихтер Марко 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Йоветич Стеван 1 0
Шволов Александер 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 5 0
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Хуммельс Матс 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Джан Эмре 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
5
63%
1
8%
76-90

Забито

8
26
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
12 Не забивали 7
2
25%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
38%
4
15%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
2
25%
6
23%
76-90

Пропущено

26
12
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 7
3
12%
1
8%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
6
23%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
4
15%
5
42%
76-90

Забито

16
38
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
13%
4
11%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
6
38%
8
21%
31-45
2
13%
9
24%
46-60
3
19%
5
13%
61-75
3
19%
9
24%
76-90

Пропущено

34
24
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
3
9%
4
17%
1-15
7
21%
1
4%
16-30
5
15%
5
21%
31-45
7
21%
5
21%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
9
26%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1
Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 52 - 16 40
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
4. Хоффенхайм Заявка 16 8 3 5 34 - 25 27
5. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
6. Майнц Заявка 16 7 3 6 25 - 16 24
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
8. Унион Берлин Заявка 16 6 6 4 22 - 21 24
9. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 30 - 20 22
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 16 6 2 8 17 - 25 20
12. Бохум Заявка 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
14. Боруссия М Заявка 16 5 3 8 21 - 31 18
15. Аугсбург Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 1 1 14 13 - 49 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
2. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
6. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
13. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
14. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
15. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
9. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
10. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
11. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
12. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
16. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
17. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Герта - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2021, осталось 2 дня 17 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Герта 7% (3)
    X 7% (3)
    Боруссия Д 86% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    Боруссия Д
    5.98
    4.69
    1.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Герта - Боруссия Д онлайн


    Прогнозы на матч Герта - Боруссия Д

    Исход игры
    Герта
    7% (3)
    Ничья
    7% (3)
    Боруссия Д
    86% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.19% (32)
    Меньше
    23.81% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    48.8% (21)
    1:3 Боруссия Д
    16.3% (7)
    0:2 Боруссия Д
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    2:3 Боруссия Д
    4.7% (2)
    1:0 Герта
    4.7% (2)
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    Герта
    Боруссия Д

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