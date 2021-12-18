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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Майнц
0' 27'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 144
Айнтрахт Фр 77.1% (111)
X 20.8% (30)
Майнц 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Майнц
2.60
3.57
3.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Трапп
Кевин
13
Хинтереггер
Мартин
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
7
Ли
Чхэ-Сон
II
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Майнц
3-5-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Майнц

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
3:0
К
3:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 4 0.24
Костич Филип 3 0.18
Линнстрем Йеспер 3 0.18
Соу Джибриль 2 0.12
Н'Дика Эван 2 0.12
Тута 2 0.12
Хёуге Йенс 2 0.12
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.12
Камада Даити 1 0.06
Роде Себастьян 1 0.06
Хинтереггер Мартин 1 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.06
Якич Кристиян 1 0.06
Дурм Эрик 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.41
Онисиво Карим 2 0.12
Видмер Сильван 2 0.12
Ли Чхэ-Сон II 2 0.12
Хак Александер 2 0.12
Ингвартсен Маркус 2 0.12
Бутьюс Жан-Поль 1 0.06
Стах Антон 1 0.06
Салаи Адам 1 0.06
Бель Штефан 1 0.06
Штёгер Кевин 1 0.06
Ньякат Мусса 1 0.06
Лукоки Андерсон 1 0.06
Аарон Мартин 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Тута 2 1
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Чендлер Тимоти 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Пасьенса Гонсало 1 0
Туре Альмами 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 1
Бель Штефан 5 0
Хак Александер 4 0
Свенссон Бо 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Аарон Мартин 2 0
Ли Чхэ-Сон II 2 0
Стах Антон 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Небель Пауль 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
3
43%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
5
45%
2
29%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
38%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
7%
6
35%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

17
6
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
2
12%
3
50%
61-75
3
18%
1
17%
76-90

Забито

25
24
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
1
4%
6
25%
1-15
4
16%
6
25%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
8
32%
5
21%
76-90

Пропущено

25
17
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
20%
1
6%
1-15
6
24%
2
12%
16-30
3
12%
2
12%
31-45
3
12%
5
29%
29%
46-60
4
16%
5
29%
29%
61-75
4
16%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1
Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Хоффенхайм 0:0 Заявка 17 8 4 5 34 - 25 28
4. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
6. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
7. Майнц 0:0 Заявка 17 7 4 6 25 - 16 25
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 17 6 7 4 26 - 24 25
9. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 6 5 6 30 - 20 23
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
12. Бохум 0:1 Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
13. Боруссия М 0:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 31 19
14. Аугсбург 0:0 Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия 0:0 Заявка 17 2 8 7 12 - 22 14
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 6 1 2 25 - 10 19
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
5. Майнц 0:0 Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум 0:1 Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
10. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
11. Аугсбург 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
12. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 5 1 11 - 8 11
13. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
14. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия 0:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин 1:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Аугсбург 0:0 Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
10. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
11. Майнц 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Арминия 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 9 6
14. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
15. Бохум 0:1 Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Боруссия М 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
17. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Айнтрахт Фр 77.1% (111)
X 20.8% (30)
Майнц 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Майнц
2.60
3.57
3.25
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Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:0 Майнц онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Майнц

Исход игры
Айнтрахт Фр
77.1% (111)
Ничья
20.8% (30)
Майнц
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (92)
Меньше
33.33% (46)
Обе команды забьют
Да
81.88% (113)
Нет
18.12% (25)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
50.7% (73)
1:1 Ничья
14.6% (21)
1:0 Айнтрахт Фр
11.1% (16)
3:1 Айнтрахт Фр
6.3% (9)
2:0 Айнтрахт Фр
4.9% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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