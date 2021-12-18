Первый тайм

25' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Майнц выполняет удар от ворот.

23' Борре Рафаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Костич Филип нанес удар издали, а Робин Центнер отбил его обратно в игру!

22' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игра в одни ворота сейчас. Айнтрахт Фр доминирует и владеет мячом

20' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Майнц выполняет удар от ворот.

17' Баррейро Леандро из команды Майнц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

17' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Робин Центнер отбил мяч на угловой после удара Чендлер Тимоти из штрафной площади.

11' Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок Буркардт Джонатан из команды Майнц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Майнц выполняет удар от ворот.

9' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

5' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.