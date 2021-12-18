Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
1:0
35' ГолЛиннстрем Йеспер
90' Желтая карточкаАарон Мартин
Ход матча
35'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Майнц
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|4
|0.24
|Линнстрем Йеспер
|4
|0.24
|Костич Филип
|3
|0.18
|Соу Джибриль
|2
|0.12
|Н'Дика Эван
|2
|0.12
|Тута
|2
|0.12
|Хёуге Йенс
|2
|0.12
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.12
|Камада Даити
|1
|0.06
|Роде Себастьян
|1
|0.06
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.06
|Ламмерс Сэм
|1
|0.06
|Якич Кристиян
|1
|0.06
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.41
|Онисиво Карим
|2
|0.12
|Видмер Сильван
|2
|0.12
|Ли Чхэ-Сон II
|2
|0.12
|Хак Александер
|2
|0.12
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.12
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.06
|Салаи Адам
|1
|0.06
|Бель Штефан
|1
|0.06
|Штёгер Кевин
|1
|0.06
|Ньякат Мусса
|1
|0.06
|Лукоки Андерсон
|1
|0.06
|Аарон Мартин
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|4
|0
|Соу Джибриль
|4
|0
|Тута
|2
|1
|Якич Кристиян
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Чендлер Тимоти
|2
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Пасьенса Гонсало
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|4
|1
|Бель Штефан
|5
|0
|Хак Александер
|4
|0
|Свенссон Бо
|3
|0
|Аарон Мартин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|2
|0
|Стах Антон
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
43%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
38%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
1
7%
6
35%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Пропущено
17
6
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
2
12%
3
50%
61-75
3
18%
1
17%
76-90
Забито
26
24
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
1
4%
6
25%
1-15
4
15%
6
25%
16-30
7
27%
4
17%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
8
31%
5
21%
76-90
Пропущено
25
18
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
20%
1
6%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
4
16%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1
Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|56 - 16
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|39 - 23
|34
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|4.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|39 - 26
|28
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 21
|27
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 15
|26
|8.
|Майнц
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 17
|24
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 22
|22
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|12.
|Бохум
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 32
|19
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 33
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|17.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|13 - 49
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 6
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|25 - 12
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|11.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 14
|13
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|9.
|Арминия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|11.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|12.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|14.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Майнц
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Майнц
Исход игры
Айнтрахт Фр
77.1% (111)
Ничья
20.8% (30)
Майнц
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (92)
Меньше
33.33% (46)
Обе команды забьют
Да
81.88% (113)
Нет
18.12% (25)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
50.7% (73)
1:1 Ничья
14.6% (21)
1:0 Айнтрахт Фр
11.1% (16)
3:1 Айнтрахт Фр
6.3% (9)
2:0 Айнтрахт Фр
4.9% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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