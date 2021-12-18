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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
1:0
Конец матча

Стадион:
Майнц
0'
1:0
35' Гол
Линнстрем Йеспер
90' Желтая карточка
Аарон Мартин
90'+5

Ход матча

35'
Линнстрем Йеспер
(Борре Рафаэль)
1:0
46'
 
Бутьюс Жан-Поль
Баррейро Леандро
56'
Хрустиц Айдин
Роде Себастьян
 
64'
 
Штёгер Кевин
Хак Александер
64'
 
Тауэр Никлас
Jae-Sung Lee
72'
Ахе Рагнар
Линнстрем Йеспер
 
77'
 
Ингвартсен Маркус
Бель Штефан
82'
 
Брозински Даниэль
Видмер Сильван
85'
Пасьенса Гонсало
Борре Рафаэль
 
86'
Ильзанкер Штефан
Камада Даити
 
90'
 
Аарон Мартин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 144
Айнтрахт Фр 77.1% (111)
X 20.8% (30)
Майнц 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Трапп
Кевин
13
Хинтереггер
Мартин
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
7
Ли
Чхэ-Сон
II
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Майнц
3-5-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Майнц

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
3:0
К
3:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 4 0.24
Линнстрем Йеспер 4 0.24
Костич Филип 3 0.18
Соу Джибриль 2 0.12
Н'Дика Эван 2 0.12
Тута 2 0.12
Хёуге Йенс 2 0.12
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.12
Камада Даити 1 0.06
Роде Себастьян 1 0.06
Хинтереггер Мартин 1 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.06
Якич Кристиян 1 0.06
Дурм Эрик 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.41
Онисиво Карим 2 0.12
Видмер Сильван 2 0.12
Ли Чхэ-Сон II 2 0.12
Хак Александер 2 0.12
Ингвартсен Маркус 2 0.12
Бутьюс Жан-Поль 1 0.06
Стах Антон 1 0.06
Салаи Адам 1 0.06
Бель Штефан 1 0.06
Штёгер Кевин 1 0.06
Ньякат Мусса 1 0.06
Лукоки Андерсон 1 0.06
Аарон Мартин 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Тута 2 1
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Чендлер Тимоти 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Пасьенса Гонсало 1 0
Туре Альмами 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 1
Бель Штефан 5 0
Хак Александер 4 0
Свенссон Бо 3 0
Аарон Мартин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 2 0
Стах Антон 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Небель Пауль 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
43%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
38%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
1
7%
6
35%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

17
6
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
2
12%
3
50%
61-75
3
18%
1
17%
76-90

Забито

26
24
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
1
4%
6
25%
1-15
4
15%
6
25%
16-30
7
27%
4
17%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
8
31%
5
21%
76-90

Пропущено

25
18
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
20%
1
6%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
4
16%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1
Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
4. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
5. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
6. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
7. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
8. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
9. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
12. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
13. Боруссия М Заявка 17 5 4 8 22 - 32 19
14. Аугсбург Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия Заявка 17 3 7 7 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
6. Хоффенхайм Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
10. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
11. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
12. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
13. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
14. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
11. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
16. Боруссия М Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Айнтрахт Фр 77.1% (111)
X 20.8% (30)
Майнц 2.1% (3)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Майнц

Исход игры
Айнтрахт Фр
77.1% (111)
Ничья
20.8% (30)
Майнц
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (92)
Меньше
33.33% (46)
Обе команды забьют
Да
81.88% (113)
Нет
18.12% (25)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
50.7% (73)
1:1 Ничья
14.6% (21)
1:0 Айнтрахт Фр
11.1% (16)
3:1 Айнтрахт Фр
6.3% (9)
2:0 Айнтрахт Фр
4.9% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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