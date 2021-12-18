Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Никлас Тауэр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Никлас Тауэр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

43' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

42' Ли Чхэ-Сон II из команды Майнц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Хинтереггер Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Хинтереггер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Отличный командный гол!

35' ШАНС! Борре Рафаэль вышел один на один с голкипером...

35' Роде Себастьян разрезает оборону соперника отличным пасом

34' Буркардт Джонатан из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Бель Штефан нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

31' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

28' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хак Александер не смог попасть в створ ударом издали

25' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Майнц выполняет удар от ворот.

23' Борре Рафаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Костич Филип нанес удар издали, а Робин Центнер отбил его обратно в игру!

22' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игра в одни ворота сейчас. Айнтрахт Фр доминирует и владеет мячом

20' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Майнц выполняет удар от ворот.

17' Баррейро Леандро из команды Майнц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

17' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Робин Центнер отбил мяч на угловой после удара Чендлер Тимоти из штрафной площади.

11' Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок Буркардт Джонатан из команды Майнц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Майнц выполняет удар от ворот.

9' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

5' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.