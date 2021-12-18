Германия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
0:1
16' ГолКрузе Макс
20' Желтая карточкаМашович Эрхан
Ход матча
16'
0:1
20'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
29
Лайч
Максим
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
-
28 Хартвиг ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Унион Берлин
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|6 (1)
|0.35
|Хольтманн Геррит
|2
|0.12
|Цоллер Симон
|2
|0.12
|Пантович Милош
|2
|0.12
|Блум Данни
|2
|0.12
|Лосилья Антони
|1
|0.06
|Новотны Сома
|1
|0.06
|Лёвен Эдуард
|0
|0
|Асано Такума
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|9
|0.53
|Гисельман Нико
|3
|0.18
|Крузе Макс
|3 (2)
|0.18
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.12
|Бехренс Кевин
|1
|0.06
|Бекер Шеральдо
|1
|0.06
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.06
|Баумгартль Тимо
|1
|0.06
|Прёмель Гриша
|1
|0.06
|Триммель Кристофер
|1
|0.06
|Харагути Генки
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Полтер Себастьян
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|4
|0
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Кнохе Робин
|3
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
2
17%
76-90
Пропущено
19
8
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
11%
3
38%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
1
13%
61-75
5
26%
2
25%
76-90
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
6%
5
22%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
3
18%
5
22%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
6
35%
3
13%
76-90
Пропущено
24
20
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
8%
6
30%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
7
29%
29%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1
Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|56 - 16
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|39 - 23
|34
|3.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 25
|28
|4.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|39 - 26
|28
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 21
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 15
|26
|7.
|Майнц
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 16
|25
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 24
|25
|9.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|30 - 20
|23
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|12.
|Бохум
|0:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 31
|19
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 33
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 22
|14
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|17
|1
|2
|14
|13 - 49
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 6
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|25 - 10
|19
|4.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Майнц
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Бохум
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 14
|13
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|12.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|8.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|9.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|10.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|11.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Бохум
|0:1 Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|17.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Бохум 0:1 Унион Берлин
Исход игры
Бохум
32.9% (47)
Ничья
41.3% (59)
Унион Берлин
25.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (49)
Меньше
64.23% (88)
Обе команды забьют
Да
72.26% (99)
Нет
27.74% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (50)
2:1 Бохум
15.4% (22)
1:2 Унион Берлин
13.3% (19)
1:0 Бохум
9.8% (14)
0:1 Унион Берлин
8.4% (12)
2:2 Ничья
4.9% (7)
2:0 Бохум
4.2% (6)
0:2 Унион Берлин
2.8% (4)
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