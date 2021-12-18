Первый тайм

26' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Патрик Остерхаге из команды Бохум делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

25' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

22' Патрик Остерхаге из команды Бохум пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.

22' Патрик Остерхаге из команды Бохум идет с мячом вперед на обострение...

22' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Патрик Остерхаге и Полтер Себастьян из команды Бохум

20' Машович Эрхан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Бекер Шеральдо пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

18' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Крузе Макс забивает с правой ноги!

13' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лосилья Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Стафилидис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Плохо сыграл Триммель Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Еккель Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Лосилья Антони из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Патрик Остерхаге из команды Бохум отдал передачу, которая была заблокирована.

2' Еккель Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.