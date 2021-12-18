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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13500
Унион Берлин
0'
0:1
16' Гол
Крузе Макс
20' Желтая карточка
Машович Эрхан
70' Желтая карточка
Данило Соарес
90'+5

Ход матча

16'
0:1
Крузе Макс
(Прёмель Гриша)
20'
Машович Эрхан
 
60'
Бокхорн Эберт
Стафилидис Костас
 
64'
 
Харагути Генки
Бекер Шеральдо
64'
 
Бехренс Кевин
Авонийи Тайво
70'
Данило Соарес
 
75'
Ганвула Сильвер
Антви-Аджей Кристофер
 
75'
Новотны Сома
Патрик Остерхаге
 
76'
 
Рюэрсон Юлиан
Триммель Кристофер
76'
 
Фогльзаммер Андреас
Крузе Макс
90'
 
Мёхвальд Кевин
Хедира Рани

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 144
Бохум 32.6% (47)
X 41.7% (60)
Унион Берлин 25.7% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Риман
Мануэль
16
Стафилидис
Костас
4
Машович
Эрхан
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
27
Пантович
Милош
20
Реджбекай
Элвис
6
Патрик
Остерхаге
22
Антви-Аджей
Кристофер
40
Полтер
Себастьян
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
5
Фридрих
Марвин
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
20
Ощипка
Бастиан
10
Крузе
Макс
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
Бохум
4-1-4-1
Унион Берлин
3-4-1-2

История личных встреч

Бохум
Унион Берлин

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
0:4
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
4:2
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 6 (1) 0.35
Хольтманн Геррит 2 0.12
Цоллер Симон 2 0.12
Пантович Милош 2 0.12
Блум Данни 2 0.12
Лосилья Антони 1 0.06
Новотны Сома 1 0.06
Лёвен Эдуард 0 0
Асано Такума 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.53
Гисельман Нико 3 0.18
Крузе Макс 3 (2) 0.18
Рюэрсон Юлиан 2 0.12
Бехренс Кевин 1 0.06
Бекер Шеральдо 1 0.06
Фогльзаммер Андреас 1 0.06
Баумгартль Тимо 1 0.06
Прёмель Гриша 1 0.06
Триммель Кристофер 1 0.06
Харагути Генки 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 3 0
Реджбекай Элвис 3 0
Теше Роберт 1 1
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Полтер Себастьян 1 0
Асано Такума 1 0
Пантович Милош 1 0
Лайч Максим 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 4 0
Фридрих Марвин 2 1
Кнохе Робин 3 0
Бекер Шеральдо 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
2
17%
76-90

Пропущено

19
8
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
11%
3
38%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
1
13%
61-75
5
26%
2
25%
76-90

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
1
6%
5
21%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
6
35%
3
13%
76-90

Пропущено

25
20
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
8%
6
30%
1-15
4
16%
4
20%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
7
28%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1
Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
4. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
5. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
6. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
7. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
8. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
9. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
12. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
13. Боруссия М Заявка 17 5 4 8 22 - 32 19
14. Аугсбург Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия Заявка 17 3 7 7 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
6. Хоффенхайм Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
10. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
11. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
12. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
13. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
14. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
11. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
16. Боруссия М Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Бохум 32.6% (47)
X 41.7% (60)
Унион Берлин 25.7% (37)
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Где смотреть матч Бохум 0:1 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Бохум 0:1 Унион Берлин

Исход игры
Бохум
32.6% (47)
Ничья
41.7% (60)
Унион Берлин
25.7% (37)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (49)
Меньше
64.49% (89)
Обе команды забьют
Да
72.46% (100)
Нет
27.54% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (51)
2:1 Бохум
15.3% (22)
1:2 Унион Берлин
13.2% (19)
1:0 Бохум
9.7% (14)
0:1 Унион Берлин
8.3% (12)
2:2 Ничья
4.9% (7)
2:0 Бохум
4.2% (6)
0:2 Унион Берлин
2.8% (4)
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