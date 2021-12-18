Второй тайм начался

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

[team] вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Голкипер мог бы сыграть и получше

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Унион Берлин имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Данило Соарес из команды Бохум

45' Триммель Кристофер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

45' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

42' Удар от ворот произведет Бохум

41' Ощипка Бастиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Бекер Шеральдо из команды Унион Берлин направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

40' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Прёмель Гриша из команды Унион Берлин направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

32' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Стафилидис Костас пробил со штрафного прямо в стенку

28' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Патрик Остерхаге из команды Бохум делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

25' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

22' Патрик Остерхаге из команды Бохум пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.

22' Патрик Остерхаге из команды Бохум идет с мячом вперед на обострение...

22' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Патрик Остерхаге и Полтер Себастьян из команды Бохум

20' Машович Эрхан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Бекер Шеральдо пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

18' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Крузе Макс забивает с правой ноги!

13' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лосилья Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Стафилидис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Плохо сыграл Триммель Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Еккель Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Лосилья Антони из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Патрик Остерхаге из команды Бохум отдал передачу, которая была заблокирована.

2' Еккель Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.