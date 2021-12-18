Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Prezero Arena
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Боруссия М
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
29 матчей
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|5
|0.29
|Рюттер Жоржиньо
|4
|0.24
|Даббур Мунас
|3
|0.18
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.18
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.18
|Крамарич Андрей
|2
|0.12
|Гайгер Деннис
|2
|0.12
|Самассеку Диади
|2
|0.12
|Руди Себастьян
|2
|0.12
|Раум Давид
|1
|0.06
|Акпогума Кевин
|1
|0.06
|Кадержабек Павел
|1
|0.06
|Ричардс Крис
|1
|0.06
|Штиллер Анджело
|1
|0.06
|Адамян Саркис
|1
|0.06
|Пош Штефан
|1
|0.06
|Фогт Кевин
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|7
|0.41
|Плеа Алассан
|3
|0.18
|Нойхаус Флориан
|3
|0.18
|Штиндль Ларс
|2
|0.12
|Закария Денис
|2
|0.12
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.12
|Эмболо Брель
|1
|0.06
|Скалли Джозеф
|1
|0.06
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руди Себастьян
|4
|0
|Фогт Кевин
|4
|0
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Самассеку Диади
|4
|0
|Раум Давид
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Акпогума Кевин
|2
|0
|Гайгер Деннис
|2
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|5
|0
|Коне Куадио
|5
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Бейер Луис
|3
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
12%
3
38%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
2
12%
3
38%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
29%
1
6%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
8
47%
76-90
Забито
16
14
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
6%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
9
56%
0
0%
76-90
Пропущено
19
13
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
5
26%
2
15%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
8%
76-90
Забито
33
22
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
9%
7
32%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
6
18%
6
27%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
11
33%
3
14%
76-90
Пропущено
26
30
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
8%
5
17%
1-15
7
27%
5
17%
16-30
1
4%
7
23%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
6
23%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2
Боруссия М
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1
Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|56 - 16
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|39 - 23
|34
|3.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 25
|28
|4.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|39 - 26
|28
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 21
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 15
|26
|7.
|Майнц
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 16
|25
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 24
|25
|9.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|30 - 20
|23
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|12.
|Бохум
|0:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 31
|19
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 33
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 22
|14
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|17
|1
|2
|14
|13 - 49
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 6
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|25 - 10
|19
|4.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Майнц
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Бохум
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 14
|13
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|12.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|8.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|9.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|10.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|11.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Бохум
|0:1 Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|17.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Боруссия М
Исход игры
Хоффенхайм
80.4% (115)
Ничья
12.6% (18)
Боруссия М
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (108)
Меньше
21.74% (30)
Обе команды забьют
Да
84.06% (116)
Нет
15.94% (22)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
49% (70)
3:1 Хоффенхайм
11.9% (17)
1:1 Ничья
7% (10)
1:0 Хоффенхайм
6.3% (9)
2:0 Хоффенхайм
5.6% (8)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Боруссия М
4.2% (6)
3:2 Хоффенхайм
3.5% (5)
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