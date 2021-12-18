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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Боруссия М
0' 28'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 143
Хоффенхайм 80.4% (115)
X 12.6% (18)
Боруссия М 7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Боруссия М
3.45
4.20
3.88
Все Коэффициенты
Новости
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
22
Фогт
Кевин
3
Кадержабек
Павел
8
Гайгер
Деннис
13
Штиллер
Анджело
17
Раум
Давид
33
Рюттер
Жоржиньо
27
Крамарич
Андрей
10
Даббур
Мунас
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
25
Бенсебаини
Рами
29
Скалли
Джозеф
6
Крамер
Кристоф
8
Закария
Денис
7
Херрманн
Патрик
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
Хоффенхайм
3-4-2-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Боруссия М

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

29 матчей

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:3
ТК
0:0
Б
5:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
1:4
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б2
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 5 0.29
Рюттер Жоржиньо 4 0.24
Даббур Мунас 3 0.18
Баумгартнер Кристоф 3 0.18
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.18
Крамарич Андрей 2 0.12
Гайгер Деннис 2 0.12
Самассеку Диади 2 0.12
Руди Себастьян 2 0.12
Раум Давид 1 0.06
Акпогума Кевин 1 0.06
Кадержабек Павел 1 0.06
Ричардс Крис 1 0.06
Штиллер Анджело 1 0.06
Адамян Саркис 1 0.06
Пош Штефан 1 0.06
Фогт Кевин 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.41
Плеа Алассан 3 0.18
Нойхаус Флориан 3 0.18
Штиндль Ларс 2 0.12
Закария Денис 2 0.12
Бенсебаини Рами 2 (1) 0.12
Эмболо Брель 1 0.06
Скалли Джозеф 1 0.06
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руди Себастьян 4 0
Фогт Кевин 4 0
Гриллич Флориан 4 0
Самассеку Диади 4 0
Раум Давид 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Акпогума Кевин 2 0
Гайгер Деннис 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Даббур Мунас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 5 0
Коне Куадио 5 0
Закария Денис 4 0
Бейер Луис 3 0
Эмболо Брель 2 0
Бенсебаини Рами 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
12%
3
38%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
2
12%
3
38%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
29%
1
6%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
8
47%
76-90

Забито

16
14
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
6%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
9
56%
0
0%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
5
26%
2
15%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Забито

33
22
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
9%
7
32%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
6
18%
6
27%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
11
33%
3
14%
76-90

Пропущено

26
30
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
8%
5
17%
1-15
7
27%
5
17%
16-30
1
4%
7
23%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
6
23%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2
Боруссия М
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1
Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Хоффенхайм 0:0 Заявка 17 8 4 5 34 - 25 28
4. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
6. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
7. Майнц 0:0 Заявка 17 7 4 6 25 - 16 25
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 17 6 7 4 26 - 24 25
9. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 6 5 6 30 - 20 23
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
12. Бохум 0:1 Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
13. Боруссия М 0:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 31 19
14. Аугсбург 0:0 Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия 0:0 Заявка 17 2 8 7 12 - 22 14
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 6 1 2 25 - 10 19
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
5. Майнц 0:0 Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум 0:1 Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
10. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
11. Аугсбург 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
12. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 5 1 11 - 8 11
13. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
14. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия 0:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин 1:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Аугсбург 0:0 Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
10. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
11. Майнц 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Арминия 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 9 6
14. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
15. Бохум 0:1 Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Боруссия М 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
17. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Хоффенхайм 80.4% (115)
X 12.6% (18)
Боруссия М 7% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Боруссия М
3.45
4.20
3.88
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Где смотреть матч Хоффенхайм 0:0 Боруссия М онлайн


Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Боруссия М

Исход игры
Хоффенхайм
80.4% (115)
Ничья
12.6% (18)
Боруссия М
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (108)
Меньше
21.74% (30)
Обе команды забьют
Да
84.06% (116)
Нет
15.94% (22)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
49% (70)
3:1 Хоффенхайм
11.9% (17)
1:1 Ничья
7% (10)
1:0 Хоффенхайм
6.3% (9)
2:0 Хоффенхайм
5.6% (8)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Боруссия М
4.2% (6)
3:2 Хоффенхайм
3.5% (5)
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