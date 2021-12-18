Второй тайм

97' Команда Хоффенхайм играла лучше, но игра закончилась вничью.

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

97' Сегодняшная посещаемость составляет 750 болельщиков

97' Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

95' Акпогума Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Плеа Алассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Скалли Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Раум Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Гайгер Деннис получает желтую карточку за неспортивное поведение

94' Лайнер Штефан получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Супер-замена от тренера! Акпогума Кевин только вышел на поле и уже забил!

91' Г О О О О Л - Акпогума Кевин забивает с правой ноги!

91' Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Отличный пас сделал Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

89' Херрманн Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Отличную игру провел сегодня Эмболо Брель ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

88' Лайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Раум Давид не смог попасть в створ ударом издали

86' Бебу Ила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Баумгартнер Кристоф имел все шансы забить, но Янн Зоммер сделал отличный сейв!

86' Янн Зоммер не дал случится голу! Пош Штефан должен был забивать, но Янн Зоммер сделал отличный сейв

85' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

83' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Раум Давид из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

80' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Раум Давид из команды Хоффенхайм делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

75' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Крамарич Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

73' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Тактическая замена. Тюрам Маркус уходит с поля и его заменяет Лука Нец

72' Баумгартнер Кристоф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

71' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Плохо сыграл Лайнер Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновится спорным мячом

68' Ох, нехорошо это выглядит. Гриллич Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Ох, нехорошо это выглядит. Эмболо Брель получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Гриллич Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Эмболо Брель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Какой промах! Пош Штефан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

65' Почти гол! Рюттер Жоржиньо пробил головой по воротам, но Янн Зоммер спас!

63' Гайгер Деннис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Рефери не любит споров - именно за это Бенсебаини Рами сейчас получил желтую

61' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Хорошую попытку сделал Бенсебаини Рами . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Херрманн Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Кадержабек Павел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Тюрам Маркус из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

49' Рюттер Жоржиньо из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Гайгер Деннис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.