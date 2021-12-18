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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 750
Боруссия М
0'
0:1
35' Гол
Эмболо Брель
55' Желтая карточка
Кадержабек Павел
62' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
1:1
90' Гол
Акпогума Кевин
90' Желтая карточка
Лайнер Штефан
90' Желтая карточка
Гайгер Деннис
90'+7

Ход матча

35'
0:1
Эмболо Брель
46'
Бебу Ила
Даббур Мунас
 
55'
Кадержабек Павел
 
62'
 
Бенсебаини Рами
62'
Баумгартнер Кристоф
Штиллер Анджело
 
73'
 
Нец Лука
Тюрам Маркус
87'
Акпогума Кевин
Кадержабек Павел
 
88'
 
Плеа Алассан
Эмболо Брель
90'
Акпогума Кевин
(Бебу Ила)
1:1
90'
 
Лайнер Штефан
90'
Гайгер Деннис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 15 Угловые 3
  • 6 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 143
Хоффенхайм 80.4% (115)
X 12.6% (18)
Боруссия М 7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
22
Фогт
Кевин
3
Кадержабек
Павел
8
Гайгер
Деннис
13
Штиллер
Анджело
17
Раум
Давид
33
Рюттер
Жоржиньо
27
Крамарич
Андрей
10
Даббур
Мунас
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
25
Бенсебаини
Рами
29
Скалли
Джозеф
6
Крамер
Кристоф
8
Закария
Денис
7
Херрманн
Патрик
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
Хоффенхайм
3-4-2-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Боруссия М

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

29 матчей

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:3
ТК
0:0
Б
5:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
1:4
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б2
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 5 0.29
Рюттер Жоржиньо 4 0.24
Даббур Мунас 3 0.18
Баумгартнер Кристоф 3 0.18
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.18
Крамарич Андрей 2 0.12
Акпогума Кевин 2 0.12
Гайгер Деннис 2 0.12
Самассеку Диади 2 0.12
Руди Себастьян 2 0.12
Раум Давид 1 0.06
Кадержабек Павел 1 0.06
Ричардс Крис 1 0.06
Штиллер Анджело 1 0.06
Адамян Саркис 1 0.06
Пош Штефан 1 0.06
Фогт Кевин 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.41
Плеа Алассан 3 0.18
Нойхаус Флориан 3 0.18
Штиндль Ларс 2 0.12
Эмболо Брель 2 0.12
Закария Денис 2 0.12
Бенсебаини Рами 2 (1) 0.12
Скалли Джозеф 1 0.06
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руди Себастьян 4 0
Фогт Кевин 4 0
Гриллич Флориан 4 0
Самассеку Диади 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Гайгер Деннис 3 0
Раум Давид 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Акпогума Кевин 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Даббур Мунас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 5 0
Коне Куадио 5 0
Закария Денис 4 0
Бенсебаини Рами 3 0
Бейер Луис 3 0
Эмболо Брель 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
11%
3
33%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
3
17%
3
33%
76-90

Пропущено

8
18
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
25%
1
6%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
9
50%
76-90

Забито

16
14
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
6%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
9
56%
0
0%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
5
26%
2
15%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Забито

34
23
13 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
3
9%
7
30%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
6
18%
7
30%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
5
15%
3
13%
61-75
12
35%
3
13%
76-90

Пропущено

27
31
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
2
7%
5
16%
1-15
7
26%
5
16%
16-30
2
7%
7
23%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
6
22%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2
Боруссия М
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1
Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
4. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
5. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
6. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
7. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
8. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
9. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
12. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
13. Боруссия М Заявка 17 5 4 8 22 - 32 19
14. Аугсбург Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия Заявка 17 3 7 7 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
6. Хоффенхайм Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
10. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
11. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
12. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
13. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
14. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
11. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
16. Боруссия М Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Хоффенхайм 80.4% (115)
X 12.6% (18)
Боруссия М 7% (10)
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Боруссия М

Исход игры
Хоффенхайм
80.4% (115)
Ничья
12.6% (18)
Боруссия М
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (108)
Меньше
21.74% (30)
Обе команды забьют
Да
84.06% (116)
Нет
15.94% (22)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
49% (70)
3:1 Хоффенхайм
11.9% (17)
1:1 Ничья
7% (10)
1:0 Хоффенхайм
6.3% (9)
2:0 Хоффенхайм
5.6% (8)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Боруссия М
4.2% (6)
3:2 Хоффенхайм
3.5% (5)
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