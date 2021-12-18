Отбилась "Арминия" после второго подряд корнера у своих ворот.

В офсайд забрался Окугава на правом фланге.

Андраде отправил на газон Нкунку и получил жёлтую карточку.

23' Тедеско не скачет по бровке, как он делал в "Спартаке".

22' Медпомощь требуется как раз Мукиэле, который в верховой борьбе столкнулся головой с игроком гостей.

21' Мукиэле прорвался к чужим воротам по правой части штрафной и заработал угловой.

20' Андре Силва планировал тонкий проникающий пас на Нкунку, вместо чего сделал передачу вратарю соперника.

19' "Ред Булл" стал больше владеть мячом, но моменты это ему не приносит.

18' Амос Пипер сделал вынос из своей штрафной после корнера "Лейпцига".

18' Анхелиньо разыграл стеночку с Нкунку на левом полуфланге, и "быки" заработали угловой.

17' Пока довольно тягомотный футбол наблюдается.

16' "Арминия" заработала аут слева около чужой штрафной.

15' Нильссон выбил мяч после навеса с правого фланга от Нкунку.

14' В долгой позиционной атаке находятся хозяева.

12' Бруннер сфолил против Собослаи.

11' Серия аутов - ничего интересного.

10' В первую десятиминутку по владению лучше смотрелась команда из Билефельда.

9' Ничего опасного не придумали гости во время своего корнера.

9' Гвардиол выбил мяч на угловой из-под ноги Виммера.

8' Гулко эхо на стадионе, где не хватает зрителей.

7' Тайлер Адамс заменил получившего травму Форсберга в составе "РБ Лейпциг".

6' Гости контролируют мяч на своей половине поля.

5' У Форсберга какие-то проблемы, недавно он поскользнулся два раза.

4' "Лейпциг" в бело-красной форме - как "Спартак", где раньше был Тедеско. Ну а "Арминия" играет в чёрной форме.

3' Хенрихсу потребовалась медицинская помощь.

2' Теперь Василиадис на чужой половине зацепил ногу Хенрихса.

2' Серра подтолкнул Орбана в прессинге.

1' Напомним, что "РБ Лейпциг" тренирует бывший наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско.