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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Арминия
0'
26' Желтая карточка
Андраде Андреас
27'

Ход матча

7'
Адамс Тайлер
Форсберг Эмиль
 
26'
 
Андраде Андреас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 143
РБ Лейпциг 98.6% (141)
X 0% (0)
Арминия 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Арминия
1.26
7.50
14.29
Все Коэффициенты
Новости
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
17
Собослаи
Доминик
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
13
Капино
Стефанос
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
30
Андраде
Андреас
20
Виммер
Патрик
39
Василиадис
Себастиан
8
Шёпф
Алессандро
11
Окугава
Масая
18
Крюгер
Флориан
23
Серра
Янни
РБ Лейпциг
3-3-2-2
Арминия
4-4-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Арминия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
0:1
Б
2:1
Б2
1:1
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 7 0.41
Андре Силва 5 (1) 0.29
Поульсен Юссуф 4 0.24
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.24
Собослаи Доминик 3 0.18
Хайдара Амаду 2 0.12
Гвардиол Йошко 1 0.06
Хенрихс Бенджамин 1 0.06
Лаймер Конрад 1 0.06
Мукиэле Норди 1 0.06
Новоа Уго 1 0.06
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 4 0.24
Клос Фабиан 3 (2) 0.18
Виммер Патрик 2 0.12
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.12
Ласм Бриан 1 0.06
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Кампль Кевин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 4 0
Виммер Патрик 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Ласм Бриан 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Андраде Андреас 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Пипер Амос 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
4
7 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
16%
1
25%
16-30
3
12%
2
50%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
5
20%
1
25%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Забито

30
12
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
3%
1
8%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
5
17%
3
25%
31-45
6
20%
3
25%
46-60
8
27%
1
8%
61-75
5
17%
3
25%
76-90

Пропущено

20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
4
20%
0
0%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
6
30%
3
14%
46-60
3
15%
7
32%
61-75
4
20%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1
Арминия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0
Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Хоффенхайм 0:0 Заявка 17 8 4 5 34 - 25 28
4. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
6. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
7. Майнц 0:0 Заявка 17 7 4 6 25 - 16 25
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 17 6 7 4 26 - 24 25
9. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 6 5 6 30 - 20 23
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
12. Бохум 0:1 Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
13. Боруссия М 0:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 31 19
14. Аугсбург 0:0 Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия 0:0 Заявка 17 2 8 7 12 - 22 14
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 6 1 2 25 - 10 19
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
5. Майнц 0:0 Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум 0:1 Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
10. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
11. Аугсбург 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
12. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 5 1 11 - 8 11
13. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
14. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия 0:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин 1:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Аугсбург 0:0 Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
10. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
11. Майнц 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Арминия 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 9 6
14. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
15. Бохум 0:1 Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Боруссия М 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
17. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 28'
    "Арминия" в позиционной атаке.
  • 27'
    Удар Собослаи со штрафного заблокирован.
  • Желтая карточка
    26'
    Андраде отправил на газон Нкунку и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    25'
    В офсайд забрался Окугава на правом фланге.
  • Угловой
    24'
    Отбилась "Арминия" после второго подряд корнера у своих ворот.
  • Судья
    23'
    Тедеско не скачет по бровке, как он делал в "Спартаке".
  • Травма, повреждение
    22'
    Медпомощь требуется как раз Мукиэле, который в верховой борьбе столкнулся головой с игроком гостей.
  • Угловой
    21'
    Мукиэле прорвался к чужим воротам по правой части штрафной и заработал угловой.
  • 20'
    Андре Силва планировал тонкий проникающий пас на Нкунку, вместо чего сделал передачу вратарю соперника.
  • 19'
    "Ред Булл" стал больше владеть мячом, но моменты это ему не приносит.
  • 18'
    Амос Пипер сделал вынос из своей штрафной после корнера "Лейпцига".
  • Угловой
    18'
    Анхелиньо разыграл стеночку с Нкунку на левом полуфланге, и "быки" заработали угловой.
  • 17'
    Пока довольно тягомотный футбол наблюдается.
  • 16'
    "Арминия" заработала аут слева около чужой штрафной.
  • 15'
    Нильссон выбил мяч после навеса с правого фланга от Нкунку.
  • 14'
    В долгой позиционной атаке находятся хозяева.
  • Фол, нарушение
    12'
    Бруннер сфолил против Собослаи.
  • 11'
    Серия аутов - ничего интересного.
  • 10'
    В первую десятиминутку по владению лучше смотрелась команда из Билефельда.
  • 9'
    Ничего опасного не придумали гости во время своего корнера.
  • Угловой
    9'
    Гвардиол выбил мяч на угловой из-под ноги Виммера.
  • 8'
    Гулко эхо на стадионе, где не хватает зрителей.
  • Замена
    7'
    Тайлер Адамс заменил получившего травму Форсберга в составе "РБ Лейпциг".
  • 6'
    Гости контролируют мяч на своей половине поля.
  • Травма, повреждение
    5'
    У Форсберга какие-то проблемы, недавно он поскользнулся два раза. 
  • 4'
    "Лейпциг" в бело-красной форме - как "Спартак", где раньше был Тедеско. Ну а "Арминия" играет в чёрной форме.
  • Травма, повреждение
    3'
    Хенрихсу потребовалась медицинская помощь.
  • Фол, нарушение
    2'
    Теперь Василиадис на чужой половине зацепил ногу Хенрихса.
  • Фол, нарушение
    2'
    Серра подтолкнул Орбана в прессинге.
  • 1'
    Напомним, что "РБ Лейпциг" тренирует бывший наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч РБ Лейпциг 0:0 Арминия онлайн


Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Арминия

Исход игры
РБ Лейпциг
98.6% (141)
Ничья
0% (0)
Арминия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
35.51% (49)
Нет
64.49% (89)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
48.3% (69)
2:1 РБ Лейпциг
18.9% (27)
3:1 РБ Лейпциг
13.3% (19)
3:0 РБ Лейпциг
7% (10)
1:0 РБ Лейпциг
4.9% (7)
4:1 РБ Лейпциг
1.4% (2)
4:0 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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РБ Лейпциг
Арминия

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