Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
26' Желтая карточкаАндраде Андреас
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
История личных встреч
РБ Лейпциг
Арминия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|7
|0.41
|Андре Силва
|5 (1)
|0.29
|Поульсен Юссуф
|4
|0.24
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.24
|Собослаи Доминик
|3
|0.18
|Хайдара Амаду
|2
|0.12
|Гвардиол Йошко
|1
|0.06
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.06
|Лаймер Конрад
|1
|0.06
|Мукиэле Норди
|1
|0.06
|Новоа Уго
|1
|0.06
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Орбан Вилли
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|4
|0.24
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.18
|Виммер Патрик
|2
|0.12
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.12
|Ласм Бриан
|1
|0.06
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Хайдара Амаду
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|4
|0
|Виммер Патрик
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
4
7 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
16%
1
25%
16-30
3
12%
2
50%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
5
20%
1
25%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Забито
30
12
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
3%
1
8%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
5
17%
3
25%
31-45
6
20%
3
25%
46-60
8
27%
1
8%
61-75
5
17%
3
25%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
4
20%
0
0%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
6
30%
3
14%
46-60
3
15%
7
32%
61-75
4
20%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1
Арминия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0
Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|56 - 16
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|39 - 23
|34
|3.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 25
|28
|4.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|39 - 26
|28
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 21
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 15
|26
|7.
|Майнц
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 16
|25
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 24
|25
|9.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|30 - 20
|23
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|12.
|Бохум
|0:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 31
|19
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 33
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 22
|14
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|17
|1
|2
|14
|13 - 49
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 6
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|25 - 10
|19
|4.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Майнц
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Бохум
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 14
|13
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|12.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|8.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|9.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|10.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|11.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Бохум
|0:1 Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|17.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Арминия
Исход игры
РБ Лейпциг
98.6% (141)
Ничья
0% (0)
Арминия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
35.51% (49)
Нет
64.49% (89)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
48.3% (69)
2:1 РБ Лейпциг
18.9% (27)
3:1 РБ Лейпциг
13.3% (19)
3:0 РБ Лейпциг
7% (10)
1:0 РБ Лейпциг
4.9% (7)
4:1 РБ Лейпциг
1.4% (2)
4:0 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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