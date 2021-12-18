  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
0:2
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
26' Желтая карточка
Андраде Андреас
0:1
57' Гол
Серра Янни
68' Undefined phrase: football_event_
Клос Фабиан
70' Красная карточка
Клос Фабиан
0:2
75' Гол
Окугава Масая
90' Желтая карточка
Кунце Фабиан
90'+7

Ход матча

7'
Адамс Тайлер
Форсберг Эмиль
 
26'
 
Андраде Андреас
57'
0:1
Серра Янни
58'
 
Клос Фабиан
Серра Янни
58'
 
Кунце Фабиан
Василиадис Себастиан
65'
Хайдара Амаду
Кампль Кевин
 
65'
Симакан Мохамед
Мукиэле Норди
 
68'
 
Клос Фабиан
70'
 
Клос Фабиан
71'
 
Ласм Бриан
Виммер Патрик
75'
0:2
Окугава Масая
(Крюгер Флориан)
87'
Броббей Брайан
Орбан Вилли
 
90'
 
Кунце Фабиан
90'
 
Де Медина Натан
Крюгер Флориан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 143
РБ Лейпциг 98.6% (141)
X 0% (0)
Арминия 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
17
Собослаи
Доминик
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
13
Капино
Стефанос
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
30
Андраде
Андреас
20
Виммер
Патрик
39
Василиадис
Себастиан
8
Шёпф
Алессандро
11
Окугава
Масая
18
Крюгер
Флориан
23
Серра
Янни
РБ Лейпциг
3-3-2-2
Арминия
4-4-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Арминия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
0:1
Б
2:1
Б2
1:1
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 7 0.41
Андре Силва 5 (1) 0.29
Поульсен Юссуф 4 0.24
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.24
Собослаи Доминик 3 0.18
Хайдара Амаду 2 0.12
Гвардиол Йошко 1 0.06
Хенрихс Бенджамин 1 0.06
Лаймер Конрад 1 0.06
Мукиэле Норди 1 0.06
Новоа Уго 1 0.06
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 5 0.29
Клос Фабиан 3 (2) 0.18
Виммер Патрик 2 0.12
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.12
Серра Янни 1 0.06
Ласм Бриан 1 0.06
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Крюгер Флориан 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Кампль Кевин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 5 0
Виммер Патрик 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Клос Фабиан 1 1
Андраде Андреас 2 0
Ласм Бриан 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Пипер Амос 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
6
7 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
16%
1
17%
16-30
3
12%
2
33%
31-45
6
24%
1
17%
46-60
7
28%
1
17%
61-75
5
20%
1
17%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Забито

30
14
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
3%
1
7%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
5
17%
3
21%
31-45
6
20%
4
29%
46-60
8
27%
2
14%
61-75
5
17%
3
21%
76-90

Пропущено

22
22
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
7
32%
3
14%
46-60
4
18%
7
32%
61-75
4
18%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1
Арминия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0
Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
4. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
5. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
6. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
7. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
8. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
9. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
12. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
13. Боруссия М Заявка 17 5 4 8 22 - 32 19
14. Аугсбург Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия Заявка 17 3 7 7 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
6. Хоффенхайм Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
10. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
11. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
12. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
13. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
14. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
11. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
16. Боруссия М Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • После матча
  • Команда Доменико Тедеско "РБ Лейпциг" потерпела поражение в родных стенах от "Арминии", приехавшей из Билефельда. С вами был Кирилл Иванцов, спасибо за внимание и до новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч завершён. 0:2.
  • 90'
    Бьются хозяева в неприступную гостевую стену.
  • Угловой
    90'
    Дальний удар Гвардиола - Копина переводит на угловой.
  • Угловой
    90'
    Удар Хенрихса из правой зоны штрафной - рикошет, и будет угловой.
  • Судья
    90'
    Тедеско совсем квёлый какой-то в технической зоне.
  • Дополнительное время
    90'
    6 минут добавлено.
  • Замена
    90'
    Де Медина вместо Крюгера - такова замена в составе "Арминии".
  • Желтая карточка
    90'
    Кунце придержал Андре Силву и схлопотал предупреждение.
  • 89'
    Пропали моменты у хозяев.
  • 88'
    Мяч тихо прилетает в руки Капино.
  • Замена
    87'
    Броббей меняет Орбана в составе "РБ Лейпцига".
  • Фол, нарушение
    86'
    Хайдара в центре поля завалился сверху на Шёлфа - сошлись два восьмых номера.
  • 85'
    Анхелиньо со своего левого края послал мяч в руки Капино.
  • 84'
    Сколько раз уже подавал Анхелиньо? И всё без толку.
  • Фол, нарушение
    82'
    "Быки" заработали штрафной на левом фланге. Однако стандарт не помог им организовать опасность.
  • 81'
    Удар Херихса с линии штрафной - значительно выше створа.
  • 80'
    Появились моменты у "Лейпцига", но голов в его исполнении нет по-прежнему.
  • Опасный момент
    79'
    Хенрихс мог получше пробить, но на противоходе ему было неудобно наносить удар, который толком и не произошёл.
  • Опасный момент
    77'
    Андре Силва подобрал мяч во вратарской и пробил, но слишком много было перед ним игроков, и получилась блокировка удара.
  • Опасный момент
    76'
    Мог "Лейпциг" быстро отквитать один гол, но Капино выиграл ближний бой у игрока "Ред Булла" после прострела.
  • Описание гола
    75'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Масая Окугава!
    Вдесятром забивает "Арминия" 2-й мяч. Окугава получил проникающий пас на правом полуфланге от Крюгера и отправил сферу в ближний угол.
  • Опасный момент
    73'
    Хенрихсу не хватило лишь немного, чтоб замкнуть подачу Анхелиньо.
  • Травма, повреждение
    72'
    Вышли медики в вратарю гостей Капино.
  • Угловой
    72'
    А вот корнер опасность у ворот гостей не организовал.
  • Опасный момент
    72'
    Нкунку получил прекрасный шанс после внезапного розыгрыша штрафного, но мяч от его удара прошёл левее створа. Будет угловой.
  • Замена
    71'
    Ласм меняет Виммера в составе "Арминии".
  • Красная карточка
    70'
    Решение рефери изменено - это прямая красная карточка Клосу вместо жёлтой. Тот наступил на ногу Орбана, когда фолил.
  • Видеоповтор
    69'
    Арбитр пошёл смотреть повтор - возможна красная карточка.
  • Желтая карточка
    68'
    Клос сыграл нога в ногу против Орбана и получил жёлтую карточку.
  • 67'
    Две подачи в гостевую штрафную сняты игроками "Арминии".
  • 66'
    Атака "быков" продолжается вторым или даже третьим темпом после углового.
  • Замена
    65'
    Хайдара вместо Кампля и Симакан вместо Мукиэле - это двойная замена в составе "РБ Лейпцига".
  • 63'
    Андраде не успел к пасу на ход на левой бровке.
  • Фол, нарушение
    62'
    Кампль допустил фол в середине поля.
  • 61'
    Хозяева позиционно атакуют, и это понятно, ибо что им ещё остаётся делать?
  • 59'
    Сегодня определённо непростой вечер для "Лейпцига". Игра у него и так особо не получалась, а тут уже команде Тедеско надо забивать два, чтобы выиграть.
  • Замена
    58'
    Произошла замена в составе "Арминии": Клос заменил именно автора гола Серру. Также вместо Василиадиса появился Кунце.
  • Описание гола
    57'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Янни Серра!
    Команда гостей устремилась в контратаку по левому флангу. Крюгер прострелил, Виммер пробил, Гулачи отбил, а Серра здорово сыграл на добивании, послав мяч в сетку от правой штанги.
  • 55'
    Прошла атака "Арминии" с бесполезной подачей в штрафную.
  • Фол, нарушение
    54'
    Небольшой фол в атаке со стороны гостей.
  • 53'
    Нкунку вёл мяч к чужой штрафной, запутался в нём и потерял его.
  • 52'
    Ясное дело, что "Арминия" рассчитывает на контратаки, но их у неё пока нет во втором тайме.
  • 51'
    Нкунку навесил слева, а Хенрихс головой послал свечку в руки Капино.
  • 50'
    Не приносят кроссы в чужую штрафную успеха для хозяев.
  • 49'
    Навес Анхелиньо выбит защитником "Арминии".
  • 48'
    "Лейпциг" настроен на атаку, но ему по-прежнему недостаёт эффективности.
  • 47'
    Анхелиньо не выиграл забег по левой бровке у Бруннера.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. 0:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Злой Виммер совершил нарушение в центре поля.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты.
  • Офсайд
    44'
    ГОЛ! 0:1! Гости разыграли классную комбинацию, и Окугава переправил мяч в сетку, но зафиксирован офсайд у Виммера. Счёт остаётся нулевым с обеих сторон.
  • Опасный момент
    43'
    Анхелиньо с левого фланга выстрелил по уходящей траектории мимо дальнего угла.
  • 42'
    Территориальное преимущество у "быков", не извлекающих из него дивидендов.
  • 41'
    Василиадис подобрал мяч на чужой половине поля, но распорядился им плохо и допустил потерю.
  • Опасный момент
    40'
    Собослаи навесил справа к вратарской, и Нкунку пробил головой выше створа. Первое подобие опасного момента.
  • Угловой
    39'
    Хоть угловой "Лейпцига" как-то разнообразит ситуацию.
  • 38'
    Капино выбивает мяч к центру поля.
  • 37'
    Не знает "Лейпциг", как прорвать чужую оборону.
  • 36'
    Легко хозяева потеряли мяч в центре поля, но быстро его себе вернули.
  • 35'
    Мукиэле выпилил неточный кросс влево на Анхелиньо - мяч ушёл в аут.
  • 34'
    Скучно без опасных моментов.
  • 33'
    Подача вперёд от Андраде тоже получилась безадресной.
  • 32'
    Анхелиньо с подбора безадресно забросил мяч в чужую штрафную.
  • Угловой
    31'
    Теперь "Лейпциг" исполнит угловой с другого фланга - левого.
  • Угловой
    30'
    Гости сделали перехват в своей штрафной, выбив мяч на угловой.
  • 29'
    Анхелиньо сыграл в стенку с Нкунку и выполнил пас в центр штрафной непонятно кому.
  • 28'
    "Арминия" в позиционной атаке.
  • 27'
    Удар Собослаи со штрафного заблокирован.
  • Желтая карточка
    26'
    Андраде отправил на газон Нкунку и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    25'
    В офсайд забрался Окугава на правом фланге.
  • Угловой
    24'
    Отбилась "Арминия" после второго подряд корнера у своих ворот.
  • Судья
    23'
    Тедеско не скачет по бровке, как он делал в "Спартаке".
  • Травма, повреждение
    22'
    Медпомощь требуется как раз Мукиэле, который в верховой борьбе столкнулся головой с игроком гостей.
  • Угловой
    21'
    Мукиэле прорвался к чужим воротам по правой части штрафной и заработал угловой.
  • 20'
    Андре Силва планировал тонкий проникающий пас на Нкунку, вместо чего сделал передачу вратарю соперника.
  • 19'
    "Ред Булл" стал больше владеть мячом, но моменты это ему не приносит.
  • 18'
    Амос Пипер сделал вынос из своей штрафной после корнера "Лейпцига".
  • Угловой
    18'
    Анхелиньо разыграл стеночку с Нкунку на левом полуфланге, и "быки" заработали угловой.
  • 17'
    Пока довольно тягомотный футбол наблюдается.
  • 16'
    "Арминия" заработала аут слева около чужой штрафной.
  • 15'
    Нильссон выбил мяч после навеса с правого фланга от Нкунку.
  • 14'
    В долгой позиционной атаке находятся хозяева.
  • Фол, нарушение
    12'
    Бруннер сфолил против Собослаи.
  • 11'
    Серия аутов - ничего интересного.
  • 10'
    В первую десятиминутку по владению лучше смотрелась команда из Билефельда.
  • 9'
    Ничего опасного не придумали гости во время своего корнера.
  • Угловой
    9'
    Гвардиол выбил мяч на угловой из-под ноги Виммера.
  • 8'
    Гулко эхо на стадионе, где не хватает зрителей.
  • Замена
    7'
    Тайлер Адамс заменил получившего травму Форсберга в составе "РБ Лейпциг".
  • 6'
    Гости контролируют мяч на своей половине поля.
  • Травма, повреждение
    5'
    У Форсберга какие-то проблемы, недавно он поскользнулся два раза. 
  • 4'
    "Лейпциг" в бело-красной форме - как "Спартак", где раньше был Тедеско. Ну а "Арминия" играет в чёрной форме.
  • Травма, повреждение
    3'
    Хенрихсу потребовалась медицинская помощь.
  • Фол, нарушение
    2'
    Теперь Василиадис на чужой половине зацепил ногу Хенрихса.
  • Фол, нарушение
    2'
    Серра подтолкнул Орбана в прессинге.
  • 1'
    Напомним, что "РБ Лейпциг" тренирует бывший наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч РБ Лейпциг 0:2 Арминия онлайн


Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:2 Арминия

Исход игры
РБ Лейпциг
98.6% (141)
Ничья
0% (0)
Арминия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
35.51% (49)
Нет
64.49% (89)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
48.3% (69)
2:1 РБ Лейпциг
18.9% (27)
3:1 РБ Лейпциг
13.3% (19)
3:0 РБ Лейпциг
7% (10)
1:0 РБ Лейпциг
4.9% (7)
4:1 РБ Лейпциг
1.4% (2)
4:0 РБ Лейпциг
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 