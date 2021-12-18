Команда Доменико Тедеско "РБ Лейпциг" потерпела поражение в родных стенах от "Арминии", приехавшей из Билефельда. С вами был Кирилл Иванцов, спасибо за внимание и до новых встреч!

Удар Хенрихса из правой зоны штрафной - рикошет, и будет угловой.

90' Тедеско совсем квёлый какой-то в технической зоне.

90' 6 минут добавлено.

90' Де Медина вместо Крюгера - такова замена в составе "Арминии".

90' Кунце придержал Андре Силву и схлопотал предупреждение.

89' Пропали моменты у хозяев.

88' Мяч тихо прилетает в руки Капино.

87' Броббей меняет Орбана в составе "РБ Лейпцига".

86' Хайдара в центре поля завалился сверху на Шёлфа - сошлись два восьмых номера.

85' Анхелиньо со своего левого края послал мяч в руки Капино.

84' Сколько раз уже подавал Анхелиньо? И всё без толку.

82' "Быки" заработали штрафной на левом фланге. Однако стандарт не помог им организовать опасность.

81' Удар Херихса с линии штрафной - значительно выше створа.

80' Появились моменты у "Лейпцига", но голов в его исполнении нет по-прежнему.

79' Хенрихс мог получше пробить, но на противоходе ему было неудобно наносить удар, который толком и не произошёл.

77' Андре Силва подобрал мяч во вратарской и пробил, но слишком много было перед ним игроков, и получилась блокировка удара.

76' Мог "Лейпциг" быстро отквитать один гол, но Капино выиграл ближний бой у игрока "Ред Булла" после прострела.

75' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Масая Окугава!

Вдесятром забивает "Арминия" 2-й мяч. Окугава получил проникающий пас на правом полуфланге от Крюгера и отправил сферу в ближний угол.

73' Хенрихсу не хватило лишь немного, чтоб замкнуть подачу Анхелиньо.

72' Вышли медики в вратарю гостей Капино.

72' А вот корнер опасность у ворот гостей не организовал.

72' Нкунку получил прекрасный шанс после внезапного розыгрыша штрафного, но мяч от его удара прошёл левее створа. Будет угловой.

71' Ласм меняет Виммера в составе "Арминии".

70' Решение рефери изменено - это прямая красная карточка Клосу вместо жёлтой. Тот наступил на ногу Орбана, когда фолил.

69' Арбитр пошёл смотреть повтор - возможна красная карточка.

68' Клос сыграл нога в ногу против Орбана и получил жёлтую карточку.

67' Две подачи в гостевую штрафную сняты игроками "Арминии".

66' Атака "быков" продолжается вторым или даже третьим темпом после углового.

65' Хайдара вместо Кампля и Симакан вместо Мукиэле - это двойная замена в составе "РБ Лейпцига".

63' Андраде не успел к пасу на ход на левой бровке.

62' Кампль допустил фол в середине поля.

61' Хозяева позиционно атакуют, и это понятно, ибо что им ещё остаётся делать?

59' Сегодня определённо непростой вечер для "Лейпцига". Игра у него и так особо не получалась, а тут уже команде Тедеско надо забивать два, чтобы выиграть.

58' Произошла замена в составе "Арминии": Клос заменил именно автора гола Серру. Также вместо Василиадиса появился Кунце.

57' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Янни Серра!

Команда гостей устремилась в контратаку по левому флангу. Крюгер прострелил, Виммер пробил, Гулачи отбил, а Серра здорово сыграл на добивании, послав мяч в сетку от правой штанги.

55' Прошла атака "Арминии" с бесполезной подачей в штрафную.

54' Небольшой фол в атаке со стороны гостей.

53' Нкунку вёл мяч к чужой штрафной, запутался в нём и потерял его.

52' Ясное дело, что "Арминия" рассчитывает на контратаки, но их у неё пока нет во втором тайме.

51' Нкунку навесил слева, а Хенрихс головой послал свечку в руки Капино.

50' Не приносят кроссы в чужую штрафную успеха для хозяев.

49' Навес Анхелиньо выбит защитником "Арминии".

48' "Лейпциг" настроен на атаку, но ему по-прежнему недостаёт эффективности.

47' Анхелиньо не выиграл забег по левой бровке у Бруннера.