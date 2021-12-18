Швейцария: Суперлига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
0:1
7' Гол в свои воротаОмерагич Бечир
1:1
28' ПенальтиСисей Ассан
40' Желтая карточкаLindrit Kamberi
50' Желтая карточкаPatrick Sutter
71' Желтая карточкаФазлии Бетим
2:1
78' ГолКрамер Блаж
80' Желтая карточкаAlessio Besio
3:1
86' ГолLindrit Kamberi
Ход матча
7'
0:1
28'
1:1
40'
50'
71'
78'
2:1
80'
86'
3:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 8
-
4 Угловые 10
-
7 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
49 Владение мячом, % 51
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
23
Фазлии
Бетим
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
20
Йуан
Элье
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Цюрих
Санкт-Галлен
35 матчей
74.3%
25.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.7%
31.4%
2.9%
23 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.7%
20%
14.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
52 матча
50%
23.1%
26.9%
26 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
44.2%
30.8%
25%
23 победы 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
44.2%
25%
30.8%
23 победы 13 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|11 (1)
|0.61
|Маркезано Антонио
|8 (3)
|0.44
|Ньонто Вильфред
|4
|0.22
|Герреро Адрия
|3
|0.17
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.17
|Боранияшевич Никола
|2
|0.11
|Крамер Блаж
|2
|0.11
|Тосин Айегун
|2
|0.11
|Гогия Акакий
|2
|0.11
|Rodrigo Pollero
|2
|0.11
|Джемаили Блерим
|1
|0.06
|Чорич Анте
|1
|0.06
|Lindrit Kamberi
|1
|0.06
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Думбия Усман
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|6
|0.33
|Дуа Квадво
|3 (1)
|0.17
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.11
|Люхингер Николас
|2
|0.11
|Диаките Усман
|2
|0.11
|Гийемено Джереми
|2
|0.11
|Бабич Борис
|1
|0.06
|Кемптер Михаэль
|1
|0.06
|Patrick Sutter
|1
|0.06
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|Alessio Besio
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|6
|0
|Крюезиу Мирлинд
|6
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Красничи Бледиан
|3
|1
|Алити Фидан
|4
|0
|Герреро Адрия
|4
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Маркезано Антонио
|2
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Чорич Анте
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Lindrit Kamberi
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|8
|0
|Гийемено Джереми
|4
|1
|Фазлии Бетим
|4
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Alessio Besio
|3
|0
|Euclides Cabral
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
10
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
7
27%
1
10%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
4
15%
3
30%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
8
31%
1
10%
76-90
Пропущено
9
23
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
4
17%
1-15
1
11%
6
26%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
2
22%
3
13%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
1
11%
4
17%
76-90
Забито
18
13
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
17%
4
31%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
6
33%
2
15%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
7
47%
76-90
Забито
44
23
22 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
10
23%
5
22%
1-15
5
11%
2
9%
16-30
7
16%
4
17%
31-45
6
14%
3
13%
46-60
6
14%
6
26%
61-75
10
23%
3
13%
76-90
Пропущено
25
38
13 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 16
3
12%
5
13%
1-15
4
16%
7
18%
16-30
6
24%
5
13%
31-45
2
8%
6
16%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
4
16%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1
Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1
Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|12
|4
|2
|43 - 26
|40
|2.
|Базель
|17
|8
|8
|1
|36 - 17
|32
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 19
|30
|4.
|Янг Бойз
|17
|8
|5
|4
|38 - 22
|29
|5.
|Серветт
|0:0
|18
|6
|5
|7
|30 - 33
|23
|6.
|Грасcхоппер
|17
|5
|7
|5
|30 - 24
|22
|7.
|Сьон
|17
|5
|3
|9
|22 - 35
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|18
|4
|4
|10
|22 - 39
|16
|9.
|Лозанна-Спорт
|17
|2
|6
|9
|18 - 35
|12
|10.
|Люцерн
|0:0
|18
|1
|9
|8
|20 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|9
|7
|2
|0
|25 - 10
|23
|2.
|Янг Бойз
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|3.
|Лугано
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|Базель
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|6.
|Серветт
|0:0
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|7.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Люцерн
|0:0
|9
|1
|3
|5
|11 - 16
|6
|10.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|9
|4
|5
|0
|17 - 10
|17
|2.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|3.
|Лугано
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|Серветт
|0:0
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|5.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|6.
|Грасcхоппер
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|0
|7
|10 - 23
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Люцерн
|0:0
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6