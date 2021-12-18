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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
3:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
7' Гол в свои ворота
Омерагич Бечир
1:1
28' Пенальти
Сисей Ассан
40' Желтая карточка
Lindrit Kamberi
50' Желтая карточка
Patrick Sutter
71' Желтая карточка
Фазлии Бетим
2:1
78' Гол
Крамер Блаж
80' Желтая карточка
Alessio Besio
3:1
86' Гол
Lindrit Kamberi
90'+5
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
2
Lindrit
Kamberi
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
15
Тосин
Айегун
9
Сисей
Ассан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
23
Фазлии
Бетим
4
Стеригу
Леонидас
25
Траоре
Бубакар
13
Leonhard
Muenst
8
Диаките
Усман
33
Шмидт
Исаак
9
Гийемено
Джереми
11
Дуа
Квадво
20
Йуан
Элье
Цюрих
3-4-1-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Цюрих
Санкт-Галлен

35 матчей

74.3%
25.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.7%
31.4%
2.9%
23 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.7%
20%
14.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

52 матча

50%
23.1%
26.9%
26 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

44.2%
30.8%
25%
23 победы 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

44.2%
25%
30.8%
23 победы 13 ничьих 16 побед

История матчей

С
3:3
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:3
С
0:4
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
0:0
ТМК
4:1
С
4:0
С
1:2
С
1:3
С
1:1
ТМК
2:3
К
2:1
С
3:0
С
4:0
С
2:2
С
0:2
С
1:2
С
1:4
С
1:4
С
1:1
С
0:2
С
2:2
С
0:2
КШ
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
0:2
С
3:1
К
4:2
С
2:2
С
3:1
С
0:3
С
3:1
ТМС
4:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 11 (1) 0.61
Маркезано Антонио 8 (3) 0.44
Ньонто Вильфред 4 0.22
Герреро Адрия 3 0.17
Крюезиу Мирлинд 3 0.17
Боранияшевич Никола 2 0.11
Крамер Блаж 2 0.11
Тосин Айегун 2 0.11
Гогия Акакий 2 0.11
Rodrigo Pollero 2 0.11
Джемаили Блерим 1 0.06
Чорич Анте 1 0.06
Lindrit Kamberi 1 0.06
Красничи Бледиан 0 0
Думбия Усман 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 6 0.33
Дуа Квадво 3 (1) 0.17
Руис Виктор III 2 (1) 0.11
Люхингер Николас 2 0.11
Диаките Усман 2 0.11
Гийемено Джереми 2 0.11
Бабич Борис 1 0.06
Кемптер Михаэль 1 0.06
Patrick Sutter 1 0.06
Гёртлер Лукас 0 0
Alessio Besio 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Траоре Бубакар 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 6 0
Крюезиу Мирлинд 6 0
Ньонто Вильфред 5 0
Красничи Бледиан 3 1
Алити Фидан 4 0
Герреро Адрия 4 0
Боранияшевич Никола 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Маркезано Антонио 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Чорич Анте 2 0
Думбия Усман 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Гогия Акакий 1 0
Крамер Блаж 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 8 0
Гийемено Джереми 4 1
Фазлии Бетим 4 1
Йуан Элье 4 1
Стильхарт Базиль 2 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Alessio Besio 3 0
Euclides Cabral 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Patrick Sutter 1 0
Leonhard Muenst 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
10
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
7
27%
1
10%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
4
15%
3
30%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
8
31%
1
10%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
4
17%
1-15
1
11%
6
26%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
2
22%
3
13%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
1
11%
4
17%
76-90

Забито

18
13
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
17%
4
31%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
6
33%
2
15%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
7
47%
76-90

Забито

44
23
22 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
10
23%
5
22%
1-15
5
11%
2
9%
16-30
7
16%
4
17%
31-45
6
14%
3
13%
46-60
6
14%
6
26%
61-75
10
23%
3
13%
76-90

Пропущено

25
38
13 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 16
3
12%
5
13%
1-15
4
16%
7
18%
16-30
6
24%
5
13%
31-45
2
8%
6
16%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
4
16%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1
Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1
Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 12 4 2 43 - 26 40
2. Базель 17 8 8 1 36 - 17 32
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 19 30
4. Янг Бойз 17 8 5 4 38 - 22 29
5. Серветт 0:0 18 6 5 7 30 - 33 23
6. Грасcхоппер 17 5 7 5 30 - 24 22
7. Сьон 17 5 3 9 22 - 35 18
8. Санкт-Галлен 18 4 4 10 22 - 39 16
9. Лозанна-Спорт 17 2 6 9 18 - 35 12
10. Люцерн 0:0 18 1 9 8 20 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 9 7 2 0 25 - 10 23
2. Янг Бойз 9 5 3 1 19 - 11 18
3. Лугано 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Базель 8 4 3 1 19 - 7 15
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 17 - 13 13
6. Серветт 0:0 9 3 2 4 17 - 19 11
7. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Люцерн 0:0 9 1 3 5 11 - 16 6
10. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 4 5 0 17 - 10 17
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Лугано 9 4 1 4 12 - 12 13
4. Серветт 0:0 9 3 3 3 13 - 14 12
5. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
6. Грасcхоппер 8 2 3 3 13 - 11 9
7. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
8. Санкт-Галлен 9 2 0 7 10 - 23 6
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 8 - 14 6
10. Люцерн 0:0 9 0 6 3 9 - 18 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Диаките Усман уходит с поля. Нуу Муса выходит вместо него
  • Желтая карточка
    40'
    Lindrit Kamberi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Сисей Ассан из команды Цюрих забивает с точки!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Омерагич Бечир уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Цюрих 3:1 Санкт-Галлен онлайн


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