Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Саванье Тежи пробил со штрафного прямо в стенку

48' Ферри Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Г О О О О О О Л - Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже головой вбивает мяч в сетку.

46' Плохо сыграл Омлин Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Плохо сыграл Коцца Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Монпелье

43' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Монпелье выполняет удар от ворот.

42' Аззеддин Унахи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Отличные скиллы показывает Аззеддин Унахи, обводя своих соперников

41' Удар от ворот произведет Монпелье

40' Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали

40' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Буфаль Софьян пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

36' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Монпелье выполняет удар от ворот.

34' Аззеддин Унахи наказан за толчок Ферри Жордан

33' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

29' Мансо Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

27' Выглядело как неплохой момент. Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

25' Удар от ворот произведет Анже

25' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Анже

22' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Буфаль Софьян из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Анже

17' Отличные скиллы показывает Саванье Тежи , обводя своих соперников

17' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Г О О О О Л - Саванье Тежи правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

13' Буфаль Софьян получил желтую карточку от судьи

13' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Матч возобновлен

12' Перейра-Лаже Матиаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Шотар Жорис из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монпелье начинает с центра поля