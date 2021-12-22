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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
4:1
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
13' Желтая карточка
Буфаль Софьян
1:0
14' Гол
Саванье Тежи
2:0
30' Гол
Коцца Николя
2:1
45' Гол
Перейра-Лаже Матиаш
48' Желтая карточка
Самбья Саломон
3:1
51' Гол
Ристич Михайло
4:1
76' Гол
Мавидиди Стефи
90'+4

Ход матча

13'
 
Буфаль Софьян
14'
Саванье Тежи
1:0
30'
Коцца Николя
(Саванье Тежи)
2:0
45'
2:1
Перейра-Лаже Матиаш
48'
Самбья Саломон
 
51'
Ристич Михайло
(Мавидиди Стефи)
3:1
71'
 
Бобишон Антонен
Капель Пьеррик
71'
Жермен Валер
Вахи Элю
 
76'
Мавидиди Стефи
4:1
78'
 
Таиби Ванисс
Перейра-Лаже Матиаш
78'
Джоаккини Николас
Самбья Саломон
 
78'
 
Нинга Казимир
Баокен Стефан
82'
Тулер Матеус
Сахо Мамаду
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 140
Монпелье 80.7% (113)
X 16.4% (23)
Анже 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
6
Самбья
Саломон
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
1
Бернардони
Поль
6
Эбосс
Энцо
8
Траоре
Исмаэль
29
Мансо
Венсан
27
Перейра-Лаже
Матиаш
10
Фюльжени
Анжело
18
Унаи
Аззедин
15
Капель
Пьеррик
3
Думбия
Сулейман
19
Баокен
Стефан
7
Буфаль
Софьян
Монпелье
4-2-3-1
Анже
3-5-2

История личных встреч

Монпелье
Анже

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
0:2
Л2
1:0
Л2
3:3
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 6 0.32
Саванье Тежи 5 (1) 0.26
Жермен Валер 4 0.21
Молле Флоран 4 0.21
Делор Анди 4 0.21
Вахи Элю 4 0.21
Лаборд Гаэтан 3 0.16
Коцца Николя 2 0.11
Ристич Михайло 1 0.05
Самбья Саломон 1 0.05
Джоаккини Николас 0 0
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 5 (2) 0.26
Мангани Тома 4 (3) 0.21
Фюльжени Анжело 3 0.16
Траоре Исмаэль 3 0.16
Баокен Стефан 2 0.11
Ромен Тома 2 0.11
Чо Мохамед-Али 2 0.11
Унаи Аззедин 2 0.11
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.05
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 6 1
Саванье Тежи 5 1
Самбья Саломон 3 1
Молле Флоран 4 0
Тулер Матеус 2 1
Шотар Жорис 3 0
Сахо Мамаду 2 0
Ристич Михайло 2 0
Макуана Бени 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Мавидиди Стефи 1 0
Коцца Николя 1 0
Вахи Элю 1 0
Эстев Максим 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 4 0
Буфаль Софьян 4 0
Думбия Сулейман 4 0
Ромен Тома 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Таиби Ванисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
5
50%
3
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
29%
3
21%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Забито

33
24
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
4
12%
1
4%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
8
24%
4
17%
31-45
8
24%
5
21%
46-60
4
12%
5
21%
61-75
6
18%
6
25%
76-90

Пропущено

24
29
15 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
4
17%
5
17%
1-15
8
33%
5
17%
16-30
3
13%
1
3%
31-45
1
4%
8
28%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
4
17%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3
Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0
Анже
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3
Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 19 10 4 5 30 - 17 33
3. Марсель Заявка 18 9 6 3 26 - 16 33
4. Ренн Заявка 19 9 4 6 34 - 18 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Монако Заявка 19 8 5 6 29 - 23 29
7. Нант Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Ланс Заявка 19 7 6 6 33 - 28 27
10. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 19 6 7 6 26 - 28 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 19 5 8 6 22 - 22 23
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 19 3 8 8 30 - 43 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 19 3 7 9 23 - 39 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
4. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
5. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
6. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
7. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
8. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 10 1 4 5 15 - 20 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 15 - 10 12
9. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
10. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Монпелье 80.7% (113)
X 16.4% (23)
Анже 2.9% (4)
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Где смотреть матч Монпелье 4:1 Анже онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 4:1 Анже

Исход игры
Монпелье
80.7% (113)
Ничья
16.4% (23)
Анже
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
61.03% (83)
Нет
38.97% (53)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
42.1% (59)
1:0 Монпелье
27.9% (39)
1:1 Ничья
13.6% (19)
2:0 Монпелье
7.1% (10)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Монпелье
1.4% (2)
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