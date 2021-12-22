Франция: Лига 1 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
13' Желтая карточкаБуфаль Софьян
1:0
14' ГолСаванье Тежи
2:0
30' ГолКоцца Николя
2:1
45' ГолПерейра-Лаже Матиаш
48' Желтая карточкаСамбья Саломон
3:1
51' ГолРистич Михайло
4:1
76' ГолМавидиди Стефи
Ход матча
13'
14'
1:0
30'
2:0
45'
48'
51'
3:1
71'
76'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
29
Мансо
Венсан
18
Унаи
Аззедин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Гермуш ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Нападающий
-
33 Frank Magri
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Анже
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|6
|0.32
|Саванье Тежи
|5 (1)
|0.26
|Жермен Валер
|4
|0.21
|Молле Флоран
|4
|0.21
|Делор Анди
|4
|0.21
|Вахи Элю
|4
|0.21
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.16
|Коцца Николя
|2
|0.11
|Ристич Михайло
|1
|0.05
|Самбья Саломон
|1
|0.05
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.26
|Мангани Тома
|4 (3)
|0.21
|Фюльжени Анжело
|3
|0.16
|Траоре Исмаэль
|3
|0.16
|Баокен Стефан
|2
|0.11
|Ромен Тома
|2
|0.11
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.11
|Унаи Аззедин
|2
|0.11
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.05
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|6
|1
|Саванье Тежи
|5
|1
|Самбья Саломон
|3
|1
|Молле Флоран
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Шотар Жорис
|3
|0
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|4
|0
|Буфаль Софьян
|4
|0
|Думбия Сулейман
|4
|0
|Ромен Тома
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
5
50%
3
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Пропущено
14
14
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
29%
3
21%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Забито
33
24
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
4
12%
1
4%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
8
24%
4
17%
31-45
8
24%
5
21%
46-60
4
12%
5
21%
61-75
6
18%
6
25%
76-90
Пропущено
24
29
15 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
4
17%
5
17%
1-15
8
33%
5
17%
16-30
3
13%
1
3%
31-45
1
4%
8
28%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
4
17%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3
Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0
Анже
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3
Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 17
|33
|3.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 16
|33
|4.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 18
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|7.
|Нант
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|8.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|33 - 28
|27
|10.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 28
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|30 - 43
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 39
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|5.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|6.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|7.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 20
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 10
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монпелье 4:1 Анже
Исход игры
Монпелье
80.7% (113)
Ничья
16.4% (23)
Анже
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
61.03% (83)
Нет
38.97% (53)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
42.1% (59)
1:0 Монпелье
27.9% (39)
1:1 Ничья
13.6% (19)
2:0 Монпелье
7.1% (10)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Монпелье
1.4% (2)
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