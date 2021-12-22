Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Бальде Мама нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

42' Удар от ворот произведет Брест

42' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

39' Дингом Тристан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Выглядело как неплохой момент. Каборе Исса из команды Труа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

36' Труа выполняет удар от ворот.

36' Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Труа выполняет удар от ворот.

34' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Труа выполняет удар от ворот.

27' Ласне Пол пробил со штрафного прямо в стенку

24' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Рами Адиль из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Белькебла Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Дингом Тристан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

22' Эрей Кристоф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Игрок Жереми Ле Дуарон из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

20' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает пас партнеру.

19' Бальде Мама из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Сальмье Йоанн из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Бальде Мама из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

17' Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' УДАЛЕНИЕ! - Мулен Жесси получает вторую желтую за споры

13' Рефери не любит споров - именно за это Мулен Жесси сейчас получил желтую

13' Каборе Исса получил желтую карточку от судьи

12' Брест выполняет удар от ворот.

10' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Белькебла Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - Онора Франк забивает с правой ноги!

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Труа начинает с центра поля