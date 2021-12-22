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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
1:1
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
0:1
5' Гол
Онора Франк
13' Желтая карточка
Каборе Исса
13' Желтая карточка
Мулен Жесси
13' Вторая желтая карточка
Мулен Жесси
22' Желтая карточка
Эрей Кристоф
54' Желтая карточка
Мунье Стив
1:1
80' Гол
Рами Адиль
90'+4

Ход матча

5'
0:1
Онора Франк
(Дюверн Жан-Кевин)
13'
Каборе Исса
 
13'
Мулен Жесси
 
13'
Мулен Жесси
 
22'
 
Эрей Кристоф
46'
Рипар Рено
Каборе Исса
 
54'
 
Мунье Стив
60'
 
Февр Ромен
Ласне Пол
60'
 
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
64'
Нассим Шадли
Жиродон Джимми
 
64'
Эль-Хаджам Уалид
Шавалерин Ксавье
 
80'
Рами Адиль
1:1
87'
 
Маньетти Уго
Мунье Стив
90'
Домингес Брэндон
Дингом Тристан
 
90'
 
Брассье Лилиан
Онора Франк
90'
Коне Юссуф
Рами Адиль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 142
Труа 28.9% (41)
X 47.2% (67)
Брест 23.9% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
23
Рами
Адиль
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
4
Бьянкон
Жулиан
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
5
Дингом
Тристан
25
Бальде
Мама
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
8
Ласне
Пол
7
Белькебла
Арис
10
Агум
Люсьен
9
Онора
Франк
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
Труа
5-3-2
Брест
4-4-2

История личных встреч

Труа
Брест

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л2
4:1
Л2
1:0
Л2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 4 0.21
Бальде Мама 3 0.16
Дингом Тристан 2 0.11
Рами Адиль 2 0.11
Тузгар Йоанн 2 0.11
Рипар Рено 1 0.05
Н'Гессан Куаме 1 0.05
Эль-Хаджам Уалид 1 0.05
Родригес Жерсон 1 0.05
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 7 (5) 0.37
Онора Франк 6 0.32
Ле Дуарон Жереми 5 0.26
Мунье Стив 4 0.21
Кардона Ирвин 2 0.11
Шардонне Брендан 2 0.11
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 4 1
Родригес Жерсон 5 0
Бьянкон Жулиан 5 0
Жиродон Джимми 3 1
Батлле Лоран 3 0
Сальмье Йоанн 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Коне Юссуф 2 0
Н'Гессан Куаме 2 0
Азамум Карим 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Галлон Готье 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Эрей Кристоф 3 0
Шардонне Брендан 3 0
Онора Франк 3 0
Маньетти Уго 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Агум Люсьен 2 0
Бизот Марко 1 0
Мунье Стив 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
10 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
3
27%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
5
38%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Пропущено

15
13
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Забито

19
28
14 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
4
21%
3
11%
1-15
4
21%
2
7%
16-30
6
32%
5
18%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
1
5%
8
29%
61-75
3
16%
5
18%
76-90

Пропущено

27
26
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
4
15%
2
8%
1-15
3
11%
6
23%
16-30
2
7%
4
15%
31-45
9
33%
3
12%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
4
15%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0
Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1
Брест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0
Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 19 10 4 5 30 - 17 33
3. Марсель Заявка 18 9 6 3 26 - 16 33
4. Ренн Заявка 19 9 4 6 34 - 18 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Монако Заявка 19 8 5 6 29 - 23 29
7. Нант Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Ланс Заявка 19 7 6 6 33 - 28 27
10. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 19 6 7 6 26 - 28 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 19 5 8 6 22 - 22 23
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 19 3 8 8 30 - 43 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 19 3 7 9 23 - 39 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
4. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
5. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
6. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
7. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
8. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 10 1 4 5 15 - 20 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 15 - 10 12
9. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
10. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Труа 28.9% (41)
X 47.2% (67)
Брест 23.9% (34)
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Прогнозы на матч Труа 1:1 Брест

Исход игры
Труа
28.9% (41)
Ничья
47.2% (67)
Брест
23.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
25.74% (35)
Меньше
74.26% (101)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.7% (62)
1:0 Труа
15.5% (22)
1:2 Брест
13.4% (19)
2:1 Труа
9.2% (13)
0:1 Брест
7.7% (11)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Труа
1.4% (2)
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