Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де л'Об
0:1
5' ГолОнора Франк
13' Желтая карточкаКаборе Исса
13' Желтая карточкаМулен Жесси
13' Вторая желтая карточкаМулен Жесси
22' Желтая карточкаЭрей Кристоф
54' Желтая карточкаМунье Стив
1:1
80' ГолРами Адиль
Ход матча
5'
0:1
13'
13'
13'
22'
54'
60'
80'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
23
Рами
Адиль
25
Бальде
Мама
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
10
Агум
Люсьен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Труа
Брест
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|4
|0.21
|Бальде Мама
|3
|0.16
|Дингом Тристан
|2
|0.11
|Рами Адиль
|2
|0.11
|Тузгар Йоанн
|2
|0.11
|Рипар Рено
|1
|0.05
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.05
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.05
|Родригес Жерсон
|1
|0.05
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.37
|Онора Франк
|6
|0.32
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.26
|Мунье Стив
|4
|0.21
|Кардона Ирвин
|2
|0.11
|Шардонне Брендан
|2
|0.11
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|4
|1
|Родригес Жерсон
|5
|0
|Бьянкон Жулиан
|5
|0
|Жиродон Джимми
|3
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Н'Гессан Куаме
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Эрей Кристоф
|3
|0
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Маньетти Уго
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Агум Люсьен
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Мунье Стив
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
10 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
3
27%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
5
38%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Забито
19
28
14 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
4
21%
3
11%
1-15
4
21%
2
7%
16-30
6
32%
5
18%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
1
5%
8
29%
61-75
3
16%
5
18%
76-90
Пропущено
27
26
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
4
15%
2
8%
1-15
3
11%
6
23%
16-30
2
7%
4
15%
31-45
9
33%
3
12%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
4
15%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0
Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1
Брест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0
Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 17
|33
|3.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 16
|33
|4.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 18
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|7.
|Нант
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|8.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|33 - 28
|27
|10.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 28
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|30 - 43
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 39
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|5.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|6.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|7.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 20
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 10
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Труа 1:1 Брест
Исход игры
Труа
28.9% (41)
Ничья
47.2% (67)
Брест
23.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
25.74% (35)
Меньше
74.26% (101)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.7% (62)
1:0 Труа
15.5% (22)
1:2 Брест
13.4% (19)
2:1 Труа
9.2% (13)
0:1 Брест
7.7% (11)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Труа
1.4% (2)
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