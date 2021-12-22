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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
Прогнозы 149
Лорьян 2% (3)
X 1.3% (2)
ПСЖ 96.6% (144)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
ПСЖ
7.34
4.86
1.50
Все Коэффициенты
Новости
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
38
Уттара
Данго
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
21
Эррера
Андер
27
Гуэйе
Идрисса
18
Вейналдум
Джорджиньо
30
Месси
Лионель
9
Икарди
Мауро
11
Ди
Мария
Анхель
Лорьян
4-3-3
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Лорьян
ПСЖ

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

116.7%
100%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

23 матча

17.4%
17.4%
65.2%
4 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

8.7%
34.8%
56.5%
2 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
2:0
К
0:1
Л1
1:2
Л1
5:0
К
0:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.22
Моффи Теремас 2 (1) 0.11
Монкондю Томас 2 0.11
Лапорт Жульен 2 0.11
Ле Гофф Венсан 1 0.06
Грбич Адриан 1 0.06
Дженц Мориц 1 0.06
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 10 (2) 0.56
Ди Мария Анхель 3 0.17
Неймар 3 (1) 0.17
Эррера Андер 3 0.17
Хакими Ашраф 3 0.17
Гуэйе Идрисса 3 0.17
Икарди Мауро 3 0.17
Маркиньос Маркос 3 0.17
Дракслер Юлиан 2 0.11
Месси Лионель 1 0.06
Вейналдум Джорджиньо 1 0.06
Сарабия Пабло 1 0.06
Данилу Перейра 1 0.06
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 6 0
Эрго Жером 1 2
Лапорт Жульен 4 0
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0
Уттара Данго 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 6 0
Мбаппе Килиан 4 0
Хакими Ашраф 2 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Бернат Хуан 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
5
29%
29%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Забито

7
20
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
29%
4
20%
1-15
2
29%
3
15%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Пропущено

22
7
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
3
14%
2
29%
31-45
4
18%
2
29%
46-60
4
18%
1
14%
61-75
4
18%
2
29%
76-90

Забито

14
37
9 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
4
29%
5
14%
1-15
3
21%
8
22%
16-30
2
14%
5
14%
31-45
2
14%
1
3%
46-60
1
7%
7
19%
61-75
2
14%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

30
17
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
10%
1
6%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
3
10%
5
29%
29%
31-45
6
20%
3
18%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0
Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1
ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 14 3 1 38 - 16 45
2. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
3. Ренн Заявка 18 9 4 5 33 - 16 31
4. Ницца Заявка 18 9 4 5 28 - 16 30
5. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
8. Монако Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
9. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
10. Анже Заявка 18 6 7 5 25 - 23 25
11. Лилль Заявка 18 6 7 5 23 - 24 25
12. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
13. Лион Заявка 17 6 6 5 25 - 25 24
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 18 3 8 7 28 - 40 17
17. Труа Заявка 18 4 4 10 17 - 27 16
18. Метц Заявка 18 3 6 9 22 - 38 15
19. Лорьян Заявка 18 3 6 9 14 - 30 15
20. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
3. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
8. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
8. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
9. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
11. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
12. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В заключительном поединке 2021 года звездный "ПСЖ" ждет непростой выезд в "Лорьян". Матч состоится в рамках девятнадцатого тура Лиги 1, комментировать игру для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лорьян - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2021, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Готье Антони
    Главный судья: Jeremie Pignard

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 149
Лорьян 2% (3)
X 1.3% (2)
ПСЖ 96.6% (144)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
ПСЖ
7.34
4.86
1.50
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лорьян - ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Лорьян - ПСЖ

Исход игры
Лорьян
2% (3)
Ничья
1.4% (2)
ПСЖ
96.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
50% (66)
Меньше
50% (66)
Обе команды забьют
Да
36.36% (48)
Нет
63.64% (84)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
40.1% (59)
1:3 ПСЖ
15% (22)
1:2 ПСЖ
14.3% (21)
0:3 ПСЖ
8.8% (13)
0:1 ПСЖ
3.4% (5)
0:4 ПСЖ
3.4% (5)
1:4 ПСЖ
2% (3)
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ПСЖ

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