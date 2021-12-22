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Добрый вечер, уважаемые болельщики! В заключительном поединке 2021 года звездный "ПСЖ" ждет непростой выезд в "Лорьян". Матч состоится в рамках девятнадцатого тура Лиги 1, комментировать игру для Вас буду я, Федосов Дмитрий!